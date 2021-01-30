Алена Савченко готовится к шестой Олимпиаде. Она может стать соперницей Валиевой как одиночница

Фигуристка попала на игры в Турине, когда чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева еще не родилась.

Практически все спортсмены говорят о том, что их главная цель — выиграть Олимпийские игры. Даже просто поучаствовать в таком соревновании — большое событие. В реальности же до главного турнира доезжают редкие счастливчики: у кого-то просто не получается пройти отбор, другие заканчивают из-за травм или теряют мотивацию. Но есть и такие, кто борется несмотря на все препятствия, горя желанием попасть на Олимпиаду и выиграть медаль. В идеале — золотую.

Алена Савченко и Бруно Массо. Фото AFP

Елизавета Туктамышева начала кататься по взрослым соревнованиям еще в 2011 году, выиграла несколько этапов «Гран-при», финал, чемпионаты России, мира и Европы. А на Игры пока не попала ни разу. Евгения Медведева тоже собрала титулы всех значимых турниров, еще и по два раза. В придачу — две серебряные медали Олимпиады в Пхенчхане. Для этих фигуристок такого недостаточно: сейчас они ведут борьбу за отбор в Пекин, пытаясь реализовать мечту. Такой же была и остается олимпийская чемпионка Алена Савченко, выступавшая на взрослом уровне с 2000 года. Больше 20 лет назад началась удивительная карьера украинской спортсменки — и не закончилась до сих пор. Сама Алена не отрицает, что не против еще раз выступить на Играх. Может быть, даже в качестве одиночницы.

Путь к олимпийскому золоту

За всю карьеру Савченко успела сменить две страны и трех партнеров. В конце 1990-х и начале 2000-х Алена каталась за Украину с Дмитрием Боенко, после — со Станиславом Морозовым. Золото чемпионата мира среди юниоров и две победы на первенствах Украины по взрослым — у пары Савченко/Морозов определенно были перспективы. Но Станислав получил тяжелую травму, а Алена решила не дожидаться его восстановления. К тому же украинская федерация не стремилась финансировать ее подготовку — говорят, что за все время выступлений за родную страну Савченко за счет национальной федерации пошили одно платье и купили пару коньков.

Попробовав скататься с российским фигуристом Антоном Неменко и не получив с ним поддержки, Алена уехала в Германию к тренеру Инго Штойеру. У того как раз был свободный парник — Робин Шолковы. В паре с новым партнером Савченко с ходу выиграла чемпионат Германии, а через год уже была четвертой на чемпионате Европы и шестой — на ЧМ. На своей второй Олимпиаде (первая была еще со Станиславом Морозовым в 2002 году) фигуристка стала шестой. Через год Савченко/Шолковы уже взяли бронзу чемпионата мира. Всего за время выступлений с Робином Алена пять раз выиграла мировое первенство и четыре — европейское.

Алена Савченко и Робин Шелковы. Фото Александр Вильф

Но вот на Олимпиадах не везло: Ванкувер и Сочи прошли по одной схеме. Перед играми Савченко/Шолковы были фаворитами, беря золото на нескольких чемпионатах мира. В 2010 году первые два места заняли китайские пары. Золото досталось чемпионам мира—2007 Сюэ Шень/Хунбо Джао, серебро — Пан Цин/Тун Цзянь. Алена с Робином, наошибавшись на прыжках в произвольной программе, остались третьими — хотя после короткой они были вторыми, отставая меньше чем на балл от китайского дуэта.

На Олимпиаде в Сочи история повторилась, только на этот раз выиграть золото Савченко/Шолковы помешали российские дуэты. Татьяна Волосожар/Максим Траньков стали чемпионами, а Ксения Столбова/Федор Климов взяли серебро. Вторых как раз пропустили вперед себя сами Алена с Робином, рискнув в произвольной программе и попытавшись исполнить выброс тройной аксель в самом конце выступления. Элемент не получился, так же как и каскад из тулупов.

Алена Савченко и Робин Шелковы. Фото Александр Вильф

После Олимпиады Савченко/Шолковы выиграли еще один чемпионат мира, а после распались. Фигуристка снова начала искать себе партнера — на этот раз им стал француз Бруно Массо. В 2016 году новая пара уже выиграла медали чемпионатов Европы и мира — снова в достаточно серьезной борьбе. Лидеры фигурного катания к тому времени поменялись — ими стали россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов, китайцы Вэньцзинь Суй/Цун Хань и канадцы Меган Дюамель/Эрик Редфорд.

После короткой программы на Олимпиаду в Пхенчхане Алена и Бруно остались только четвертыми — партнер сдвоил прыжок. Сложно представить, что творилось в голове у Алены, для которой игры 2018 года были уже пятыми. Удивила заявка на произвольную — четверная подкрутка, выброс четверной сальхов и снова выброс тройной аксель. Казалось, что Савченко снова решила пойти ва-банк, испытывая удачу. Ведь остаться не первой, а второй или третьей и улететь за пределы пьедестала было равнозначными событиями.

Алена Савченко и Бруно Массо. Фото AFP

Но в реальности все было по-другому — тогда на лед вышла какая-то спокойная и помудревшая Алена. Дуэт отказался от безумного контента и исполнил стандартный набор из тройных прыжков и выбросов, идеально исполнив программу, чего Савченко не хватало на последних Олимпиадах. Фигуристы установили мировой рекорд, набрав за выступление больше 159 баллов. И этого хватило для золота — у всех остальных просто сдали нервы.

После Алена и Бруно выиграли и чемпионат мира — первый в своей карьере — и приостановили выступления. Савченко родила дочь, начала восстанавливаться и снова творить безумные вещи. Например, реализовала мечту — исполнила сольный четверной тулуп и тройной аксель на удочке. А в интервью Sport24 рассказала, что сейчас стремится снова прыгать все тройные, включая лутц и флип, которые не делала долгое время. А в прямом эфире с Татьяной Волосожар фигуристка не исключила выступление на Олимпиаде в качестве одиночницы.

Алена Савченко выступила на Олимпиаде в Турине в 2006 году — тогда еще даже не родилась чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, трехкратная победительница национальных первенств Анна Щербакова не встала на коньки, а до первой победы Аделины Сотниковой на чемпионате России оставалось почти три года. Около 20 лет понадобилось Савченко, чтобы наконец исполнить свою мечту.

На этой неделе Алена встретилась с Бруно в Германии, где дуэт провел целую неделю, вспоминая парные элементы и куски своей олимпийской программы. Результаты впечатляют — восстановленные поддержки, вращения и тройная подкрутка, которые Савченко/Массо не исполняли несколько лет. Качество катания тоже никуда не исчезло — и, глядя на такое, даже не удивишься, если Алена замахнется и на шестую Олимпиаду и даже выиграет ее.