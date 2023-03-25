«Тарасова говорила: «Он никогда не разведется». Как Бестемьянова и Бобрин преодолели все преграды

Невероятная история любви знаменитых фигуристов.

Наталья Бестемьянова — звезда советского фигурного катания. Вместе с Андреем Букиным они становились олимпийскими чемпионами (1988), четырехкратными чемпионами мира и пятикратными чемпионами Европы. Бестемьянова и Букин были настолько яркими на льду и подходили друг другу, что многие считали их парой и в жизни. Однако между ними никогда не было никаких чувств кроме дружеских. Позже Наталья даже станет соавтором автобиографической книги с символичным названием «Пара, в которой трое». Так она, партнер по льду Андрей Букин и ее муж Игорь Бобрин расскажут о совместной работе и дружбе. А мы вспомним историю судьбоносного знакомства Бестемьяновой и Бобрина.

История знакомства

Бестемьянова вот уже 40 лет счастливо замужем за не менее ярким фигуристом-одиночником Игорем Бобриным. Впервые она увидела его по телевизору. Игорь был старше и намного известнее. Да и к тому же состоял в браке с фигуристкой Натальей Овчинниковой.

Бестемьянова и Бобрин познакомились на сборах в 1975 году. Тогда 15-летняя девушка поняла, что влюбилась. И по стечению обстоятельств в показательных выступлениях ей выпал жребий выйти на поклон не с Букиным, а именно с Бобриным. Это ли не знак судьбы? Юная фигуристка просто потеряла голову от счастья. Однако отношений между ними начались лишь восемь лет спустя. Хотя судьба еще несколько раз сводила их вместе на турнирах.

Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. Фото Global Look Press

Увела мужа из семьи

Бестемьянова была не в силах скрывать свою многолетнюю влюбленность, поэтому в сборной СССР уже вовсю сплетничали о ее чувствах к Бобрину. И однажды он ответил взаимностью яркой фигуристке. Хотя был женат семь лет на Овчинниковой и воспитывал сына Максима. О романе Натальи и Игоря догадывались многие. В том числе и ее тренер Татьяна Тарасова, которая близко дружила с семьей жены Бобрина. В то же время Татьяна Анатольевна была для Бестемьяновой как вторая мама, поэтому она пыталась вразумить потерявшую от любви голову спортсменку.

«Татьяна Анатольевна мне говорила: «Ты останешься одна, Игорь никогда не разведется!» Но мне кажется, совершенно бесполезно говорить подобное людям, которые безумно влюблены. Словом, она портила мне все мои первые чувства», — отмечала олимпийская чемпионка. Осложняло ситуацию и то, что Бестемьянова жила в Москве, а Игорь — в Ленинграде. Бобрину приходилось мотаться между городами.

«С самого начала я точно знала: у нас все очень серьезно. Как только выпадал свободный вечер, он садился в свои «Жигули» и мчался ко мне в Москву. Восемь часов туда, восемь — обратно. Что это, если не любовь?» — вспоминала фигуристка. При этом у Игоря часто что-то случалось с машиной: то ломался глушитель или бампер по дороге, то проваливалась педаль тормоза. К тому же он стал ревновать рыжую чемпионку к другим мужчинам. Начались первые серьезные ссоры.

Ирина Роднина, Игорь Бобрин и Наталья Бестемьянова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Свадьба

Пожениться предложила сама Бестемьянова, чтобы избежать ревности и постоянной разлуки. Бобрин сразу согласился. Свадьбу сыграли пышную, правда, пришлось потратить все сбережения. Отмечали торжество в модном ресторане «Прага», а невеста была в платье от Вячеслава Зайцева. Свидетельницей стала Тарасова, которая узнала о своей роли в последний момент.

«Татьяна Анатольевна спросила у меня незадолго до росписи: «Ну и кто у тебя будет свидетельницей?», а я говорю: «Так вы же». И тут понимаю, что я ее в известность-то не поставила, а она еще месяц злилась на меня», — признавалась фигуристка в программе «Секрет на миллион».

Однако некоторые друзья и спортсмены отказались прийти на торжество, так как не верили в чувства молодых и считали, что Бобрин поступил некрасиво со своей супругой, оставив ее с четырехлетним ребенком на руках.

Сама Бестемьянова была другого мнения: «Я не считаю, что увела его из семьи. Когда люди расходятся, это их общая вина. Своей же вины я никакой не чувствовала. Я не требовала развода, просто так произошло — мы влюбились».

Что ж, союз Бестемьяновой и Бобрина оказался всерьез и надолго. Фигуристы живут в браке уже несколько десятилетий. Наталья спустя время смогла найти общий язык с сыном Бобрина. Своих детей у них нет, но это не мешает знаменитостям жить душа в душу. Фигуристы построили дом в Московской области, завели собак и вместе работают в Театре ледовых миниатюр.

«Нам повезло друг с другом. Что бы ни происходило в театре, какие бы разногласия там ни случались, когда мы открываем дверь дома, все уходит. Спорим по-прежнему много. И ссоримся — в кровь. Но при этом оба понимаем, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на выяснение отношений. Больше всего радует, что у нашего театра сейчас очень много работы. Завал. И получается, что работаем, как велосипедисты в гонке. Игорь выдохся — я выхожу вперед, я устала — он подхватил», — отмечает Бестемьянова.