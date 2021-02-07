Несправедливость к Медведевой и сверхлояльность к Тутберидзе. Вопросы на командном турнире фигуристов

Даже Кубок Первого канала — коммерческий шоу-турнир, призванный всех помирить и развеселить — не обошелся без странностей. Как и вчера повторяем мантру про то, что это начинание — лучшее, что могло произойти с нашим фигурным катанием. Но успокоиться самим фактом проведения турнира — планочка так себе. И если даже сама Евгения Медведева, одна из капитанов команд, открыто говорит о негативных эмоциях, пройти мимо этого нельзя.

Что не так?

Вкратце содержание предыдущих серий. На Кубке Первого канала планировалось участие двух команд — Загитовой и Медведевой. Собственно, они и участвуют — после коротких программ три одиночника, одиночницы, танцевальных дуэта и две пары (всего 16 человек) под опекой Загитовой опережают соперников на 18,5 балла. На протяжении трех видов медведевцы лидировали, но женщины перевернули игру.

И вот тут важный нюанс. В изначальном расписании Кубка Первого канала на 5 февраля была назначена жеребьевка. Согласно толковому словарю классика Ожегова жребий — решение спора, вопроса о праве или очередности путем вынимания наугад условного предмета из числа других подобных. Ключевое слово — наугад. То есть жеребьевка предполагает случайное наступление события. И чаши с шарами стояли целехонькие и готовенькие в «Мегаспорте».

Что произошло потом? Первый канал решил переиграть процедуру прямо перед началом. Загитова и Медведева выбирали себе спортсменов, как во дворе — поочередно делая выбор. Но он был ограничен так называемыми сеяными фигуристами. У женщин, например сеяных было две — Анна Щербакова и Александра Трусова. Сеяные не могут быть в одной команде.

Так вышло, что первой одиночницу выбирала себе Загитова. Конечно, она выбрала Щербакову, а поскольку Трусова автоматически отправилась к Жене, то Загитова получила право забрать к себе и Валиеву. При всем уважении к Туктамышевой, Усачевой и Хромых это на данный момент другая лига. Во многом — в глазах самих судей. При всем этом не совсем понятно, почему в принципе сеяными оказались Щербакова и Трусова, если второе место на чемпионате России вслед за Анной заняла Валиева.

Делаем простое упражнение: если бы Валиева отправилась в команду Медведевой «Время первых», сейчас бы Евгения выигрывала у Алины 925,31 на 919,02. То есть одно мелкое нарушение логики — и уже 25 баллов.

Медведева не смолчала

Медведева не стала замалчивать проблему и на пресс-конференции и рассказала о своем отношении к переигровке правил на ходу:

— Хочу немного глубже опуститься в эту тему. Вчера мы довольно рано прибыли на каток, чтобы отрепетировать все, что должно было происходить. И в начале действительно должна была быть жеребьевка — две чаши, каждый из капитанов бы открывал шарик с фамилией спортсмена.

Хоть мне понравился прыжковый турнир, но я не такой сторонник инноваций. И мне больше по душе формат жеребьевок, которого мы придерживаемся на официальных соревнованиях ISU и внутрироссийских соревнованиях. Не знаю... Нас не поставили в известность, что мы будем сами набирать составы в команды. Об этом я узнала только в прямом эфире от Леши Ягудина. Как и Алина. Возможно, ей Леша сказать чуть раньше. Я стояли и думала: «Где чаши? Где шарики?» И сначала я восприняла информацию о том, что мы будем сами набирать команды, как шутку. Ничего против не имею, но хотелось бы, чтобы за нас решала фортуна. Так было бы немножко честнее. Сейчас у меня здоровская команда. Мы лидировали после трех видов, — подытожила фигуристка.

О причинах нам еще предстоит узнать — видимо, а воскресенье.

Баллы учениц Тутберидзе снова запредельные

Но и без этого вопросов к результатам хватает вне зависимости от составов команд. Понятно, что шоу-турнир — идеальное место для максимального натягивания оценок российских фигуристов — для последующего внешнего пользования.

Но до сих пор нигде официально не опубликованы протоколы с разбивкой по оценкам в короткой программе. По крайней мере, даже лучшие ищейки в мире, каковыми являются фанаты фигурного катания, в Интернете их не обнаружили. Как Валиева набрала 90,25 балла, неофициально «убив» мировой рекорд Алены Косторной? Впрочем, если с падением с недокрученного тройного акселя у нее было 80, чему удивляться? Так и до теоретического максимума в районе 94-95 баллов недалеко.

Так ли лучше была Усачева, чем Трусова? Заслужили ли мировой рекорд Степанова/Букин, которые тоже пробили 90 баллов? Откуда появились 105,42 балла Михаила Коляды, который из четверных делает только тулуп? И имя этим вопросам легион. Понятно, что это все для общего дела, но кажется ли оно Трусовой таким общим? Ничего нового не произошло, но, как и в римском Сенате, если нужно повторять, что Карфаген должен быть разрушен, то надо это делать. Представителей «Хрустального» снова щедро поощрили. Всех, кроме Медведевой.

Многие говорят, что нужно было просто ввести очковую систему, как на олимпийском команднике. Это уловка — она ничего бы не изменила. По ней преимущество «Красной машины» над «Временем первых» было бы 7 очков (45 на 38 или 88 на 81 в зависимости от того, сколько вы даете за победу). При нынешней системе интриги даже больше.

Последние события показывают, что справедливости в мире в принципе мало. Наверное, такой турнир — не то место, где нужно за нее умирать. Но почерпнуть Медведева из этой ситуации может — несправедливость увеличивает симпатии к пострадавшему человеку. Может, это даже удастся конвертировать с точки зрения маркетинга. В конце концов, оторваться в гонке за первое место в Instagram — для фанатов, кажется, это тоже принципиальная битва.