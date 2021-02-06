В нашем фигурном катании много скандалов, но мало шоу. Исправит ли это Кубок Первого канала?

Российские фигуристы попробовали абсолютно новое, и оно жизнеспособно.

Первое, что надо написать здесь сразу БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, — это прекрасно, что в России пробуют новые форматы. Кубок Первого канала — максимально выдающееся начинание. Но даже в таком начинании стоит искать хорошее и плохое — чтобы его усовершенствовать и удержать вообще на плаву. «Душность» критиков, о которой говорила Лиза Худайбердиева, тут ни при чем. Ну вот честно.

Очень опасно сейчас предаться желанию зарубить всё на корню из-за чьего-то ощущения, что не пошло с первого раза. Есть риск, что разбираться не будут и вчерашний прыжковый фестиваль станет первым и последним. Его будут критиковать, хотя можно просто доработать формат.

Во-первых, как минимум попробовать обострить противостояние и сделать прыжки дуэльными и даже параллельными. То есть заходят условные Коляда и Трусова на четверной лутц одновременно — и получают потом оценки. Судьи, если не успеют, воспользуются повтором. Возможно, стоит перевести все в личный турнир, который усилит ощущение противостояния. Многие ломали голову — как же поделят команды на прыжках? А может, и не стоило их делить?

Команда Алины Загитовой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Личная таблица прыжкового турнира выглядит так:

1. Щербакова — 69,54

2. Трусова — 65,38

3. Мозалёв — 61,50

4. Валиева — 60,30

5. Игнатов — 54,32

6. Туктамышева — 51,08

7. Алиев — 48,04

8. Коляда — 30,92

Градус противостояния Щербакова — Трусова — Валиева (читаем Плющенко — Тутберидзе) был бы куда выше, чем немного искусственной дуэли «мужчины и женщины». Но это объективно был максимум остроты в командном варианте, которую могли придумать организаторы.

Коляду не надо ни уничтожать, ни жалеть

При этом вряд ли можно согласиться с теми, кто говорит, что девушки и так были фаворитами и, мол, турнир подорвет эмоциональное состояние наших парней. Представители мужского пола действительно были в более сложной ситуации — выиграть в глазах зрителей было по сути нереально. Мужчины по умолчанию должны обыгрывать женщин в спорте, а если проиграли — значит, что-то с ними не так. Не стоит преувеличивать разницу в 50 баллов — она создалась исключительно из-за особенности правил и неравноценности раундов. Правда, на официальном сайте федерации она почему-то составляет почти 80 баллов. Но если кто-то почерпнул итоги оттуда, то не верьте, просто перепутались цифры у обеих команд.

Альтернативные результаты прыжкового турнира на сайте федерации. Совсем парней обижают( pic.twitter.com/rpesdtoCrp — Lublineс93 (@Lublinec931) February 6, 2021

Правильно, кстати, считали сумму баллов: если бы считали по местам или счет в дуэлях, то для мужчин всё было бы еще печальнее.

И всё же — если Коляда действительно срывает первый прыжок в каскаде — почему это событие нужно обесценивать? Да, это лишь шоу-турнир, никто не говорит о трагедии и «лопнувшем пузыре» первой половины сезона. Но вдруг Михаилу произошедшее даже поможет сделать выводы и лучше настроиться на командный турнир в Пекине? Либо поможет сделать выводы тренерскому штабу сборной, который его туда не поставит.

Зритель требует большего

Во-вторых, конечно, нужно работать над подачей. Первый канал хочет ее делать лучше, но прыжковый турнир требует особых усилий. Заполнений пауз между прыжками, которых очень много, — интервью, шутками Ягудина, троллингом Плющенко, чем угодно. Тонкой работы со звуком. Наконец, графикой в телетрансляциях для лучшего объяснения событий. Прыжковый турнир поставили в эфир на 21.30 в пятницу. Аудитория, которая выдержала 30-минутный выпуск новостей на первой кнопке, уже, безусловно, стойкая. Но не факт, что ей в принципе интересно фигурное катание. Может, люди ждали сериал или боевик. Так вот, чтобы из фигурного катания сделать боевик, картинку надо пичкать красивыми повторами, информативными картинками и подобной всячиной.

Анна Щербакова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Телеверсия на Первом получилась, конечно, бодрее, чем вживую, но есть куда стремиться. Хотя в нее, например, не вошел момент со звонком Алексея Ягудина Константину Эрнсту со старенькой Nokia и шутками, что за зарплату на Первом можно купить только допотопный телефон. Телезрители увидели сразу звонок с запасного смартфона. Видно, кто-то в руководстве минутку КВН не оценил. А это был один из самых нестандартных моментов дня.

За столкновение Загитовой и Медведевой боязни нет

Алина и Евгения удержались в дипломатичном формате на «Вечернем Урганте», не возникло проблем и вчера. Оказывается, если обыгрывать противостояния в нашей фигурке, а не кричать про сталкивание девочек, то всё будет нормально. Тут кроется огромный потенциал.

В субботу — воскресенье две призерки Олимпиады будут вести свои команды. Составы вы можете посмотреть ниже или здесь и решить сами, кто фаворит. На деле, когда речь идет о 16 людях в каждой команде, мера непредсказуемости стремится к бесконечности.

Уже известны названия команд: бригада Медведевой носит имя «Время первых» с отсылкой к одноименному фильму и космосу, загитовцы получат имя «Красная машина» из-за красных костюмов и вооружится клюшками. Здесь, кажется, как раз не удалось выйти за рамки общепринятого. «Красная машина» уже лет 13 ничего значимого не выигрывала (Олимпиада с третьими составами не в счет), и использование этого бренда сейчас — скорее попытка натянуть сову на глобус, чем отображение соответствия великим предкам. Космос — один из немногих столпов национальной гордости (по соцопросам), но не слишком ли часто к нему стараются прислониться? Хорошо, что еще без военной темы обошлись.

Впрочем, все это детали, а организаторы логично удовлетворяют запросы массовой аудитории. И если фигурное катание делать топовым видом спорта в России, как футбол и хоккей, то эта стратегия логична.

Команда Медведевой «Время первых»

Танцы — Степанова/Букин, Скопцова/Алешин, Шевченко/Еременко

Мужчины — Коляда, Самарин, Кондратюк

Пары — Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов

Женщины — Трусова, Туктамышева, Хромых.

Команда Алины Загитовой «Красная машина»

Танцы — Загорски/Гурейро, Морозов/Багин, Худайбердиева/Базин

Мужчины — Алиев, Игнатов, Мозалев

Пары — Тарасова/Морозов, Павлюченко/Ходыкин

Женщины — Щербакова, Валиева, Усачева.

Командный турнир стартует в субботу, 6 февраля, в 17:00 (мск).