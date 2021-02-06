Команда Загитовой выиграла короткую программу. «Красная машина» побеждает и в фигурном катании

Командный турнир в Москве получается очень крутым с точки зрения перформанса болельщиков и эмоций команд, но есть недоработки в организации.

Кубок Первого канала

Результаты после первого дня

1. Команда Загитовой («Красная машина») — 931,41 балла

2. Команда Медведевой («Время первых») — 912,92

Произвольная программа будет показана 7 февраля

После пятничного прыжкового турнира и распределения участников по командам настало время настоящих соревнований — коротких программ и ритмического танца — в субботу.

В первые пятнадцать минут турнира-шоу прошло представление команд. «Время первых» (капитан — Евгения Медведева) и «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) буквально за вечер поставили собственные номера. Перед этим команды настраивались рядом друг с другом в подтрибунном помещении. Цель была одна — зажечь и устроить интересное шоу. Потом уже по очереди катались танцевальные дуэты, одиночники, пары и одиночницы. Каждое выступление сильно влияло на итоговую сумму баллов, а самым интересным была поддержка болельщиков обеих команд.

Внезапное лидерство команды Медведевой

Первыми на лед вышли «Время первых» под песню «Земляне» в серебристых костюмах и шлемах от скафандров, которые они потом, правда, скинули. Случилось в этом номере и первое падение на турнире — Александра Трусова запуталась в костюме и приземлилась на лед. Но это была не соревновательная часть турнира, так что вопрос был только в моральном состоянии фигуристки. После выступления болельщики в фан-секторе команды Евгении Медведевой подняли баннер «Время первых» и начали выкрикивать специально подготовленные кричалки.

Команда Алины Загитовой вышла на лед в хоккейных кофтах — на спинах у фигуристов были написаны их фамилии и номер 1. Спортсмены катались с клюшками, из которых в середине номера посыпался настоящий золотой фейерверк. Выглядело это все эффектно. Фанаты тоже сделали баннеры со словами «Красная машина» и придумали собственные кричалки. Самой популярной из них было простое «Шайбу, шайбу!». После выступлений обеих команд на экране в «Мегаспорте» показали видео космонавтов и хоккеистов сборной России.

А следом начались уже соревнования. Для обеих команд было организовано по «уголку слез и поцелуев», в которых находились все остальные члены команд. Поддержка была огненной — особенно отрывались капитаны команд. На разминку вышли сразу шесть танцевальных дуэтов — на стартах под эгидой ISU такое не практикуется. Слишком большое количество топ-пар привело к тому, что во время разминки произошло целых три столкновения. Слава богу, обошлось без травм.

Дуэты катались друг за другом и набирали какие-то умопомрачительные суммы баллов — ниже 79 не набрал никто, а чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин и вовсе поставили неофициальный рекорд с оценкой 90,75. Грубых ошибок ни у кого так и не было, зрители и команды реагировали бурными аплодисментами — на трибунах нижнего яруса реально не осталось свободных мест. Добавляли жару (но больше для интернет-трансляции) комментаторы команд Максим Траньков и Алексей Ягудин.

В итоге после ритмических танцев лидировали «Время первых», набрав почти на 6 баллов больше по сумме всех программ. Наступило время для выступлений одиночников: при таком формате соревнований все происходит максимально динамично, заливка льда только одна — после половины прокатов.

Если в танцах грубые ошибки допускаются редко, поэтому баллы можно было предсказать, то у одиночников и пар все непонятно до самого конца. Ведь все могут как ошибиться, так и шедеврально откататься. Секс-символ фигурного катания Макар Игнатов, как его вчера назвал Алексей Ягудин, сделал два чистейших четверных (риттбергер и тулуп в каскаде), но приземлялся на две ноги на своем «любимом» трикселе. У выступающего следом Андрея Мозалева в очередной раз не задалось — два заваленных четверных и вытащенный тройной аксель. Если Макар набрал почти 100 баллов, то у Мозалева всего 79,13 — ровно столько же, сколько у танцоров Елизаветы Худайбердиевой/Егора Базина.

У катавшегося следом Александра Самарина была возможность чисто откататься с тройными и принести своей команде больше Андрея Мозалева, но спортсмен пошел на два четверных и не выполнил ни одного из них чисто. На лутце и вовсе случилась бабочка, так что элемент не был засчитан. Но получил в итоге на балл меньше фигуриста из группы Кирилла Давыденко. Оценки ставили щедро.

Намеренно или нет, Дмитрий Алиев сделал верный тактический ход, не став прыгать каскад с четверным лутцем. Практически получилось откататься без ошибок, если бы не падение на ровном месте, во время которого Дима успел эффектно полежать на льду. До результата Игнатова Алиев недобрал шесть баллов.

Но даже такой прокат померк на фоне выступления открытия чемпионата России Марка Кондратюка, к программе которого можно придраться только в плане двойного тулупа, а не тройного в каскаде с сальховом. 96 баллов — невиданная до этого оценка для фигуриста из группы Светланы Соколовской.

Кондратюк был намерен взорвать «Мегаспорт» своим прокатом и по возможности выдать самый чистый и уверенный прокат дня. И у него это получилось, но только ровно до того, как на лед вышел Михаил Коляда. Трехкратного чемпиона России после прыжкового турнира журило большинство болельщиков — называли его некомандным игроком, вспоминая провальный прокат на Олимпиаде. Но Миша решил доказать обратное — его работа с Алексеем Николаевичем Мишиным складывается настолько хорошо, что специалист нашел подход к спортсмену и в этом сезоне Коляда пока не проиграл ни одного официального старта. Получилось выдать шедевр и в короткой программе и набрать больше 105 баллов. И это — с одним четверным. Команда «Время первых» сумела укрепить свою лидирующую позицию. Болельщики начали кидать игрушки на лед еще до окончания проката спортсмена.

Возвращение в топ «Красной машины» Загитовой

Далее была самая большая пауза дня — заливка, после чего сразу же начали выступать пары. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский ошиблись на выбросе, а Евгения Тарасова/Владимир Морозов откатались безупречно, показав всем, как нужно интерпретировать «Болеро». Спасли ситуацию для команды «Время первых» Анастасия Мишина/Александр Галлямов, реабилитировавшись за неудачный чемпионат России. Зажгли и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин со своей танцевальной программой под Sing Sing Sing. Но ошибка на выбросе сыграла свою роль, и они набрали даже меньше Бойковой/Козловского. И после трех видов лидерство удержала команда Евгении Медведевой.

Традиционно для последних лет самый популярный вид был в конце — речь, конечно, о женском одиночном катании. Если говорить честно, здесь у «Красной машины» было на бумаге преимущество — все-таки две квадистки в команде. Но все решали прокаты.

Императрица Елизавета Туктамышева неожиданно для всех сменила короткую программу на постановку под песню Билли Айлиш Lovely. Были сомнения в правильности такого решения — «Спартак» заходил на ура. Но, на удивление, получилось хорошо — Лизе идет современная музыка. Оценили постановку и судьи, поставив Лизе 36 баллов за компоненты. Будем надеяться, что это не разовая акция. Вернула Туктамышева и свой каскад тройной лутц + тройной тулуп и даже получила четвертый уровень за дорожку шагов. Но сделала «бабочку» на тройном акселе, потеряв около 10 баллов на этой ошибке. А выступающая следом Анна Щербакова откаталась чисто и нивелировала все преимущество команды «Время первых».

В стиле Дмитрия Алиева упала на ровном месте и Майя Хромых, только не в конце программы, а в самом начале. Спортсменка не растерялась и сделала все остальное хорошо, но досада осталась — для того чтобы лидировать, всем фигуристкам команды Медведевой нужно было кататься чисто. Получилось это только у Александры Трусовой. Которая все еще отказывается от исполнения трикселя. Саша была так хороша, что внезапно ей на лед посыпалось множество игрушек в виде бананов из... фан-сектора команды Алины Загитовой.

Оставалось выступить двум спортсменкам «Красной машины» — Камиле Валиевой и Дарье Усачевой. Чемпионка мира среди юниоров впервые на соревнованиях чисто исполнила тройной аксель, до мурашек прекрасно откатав программу. Кажется, именно эта постановка должна была быть олимпийской. 90 баллов за короткую — такого еще не было ни на одном соревновании, включая внутренние старты. Дарья Усачева справилась со своей задачей, увеличив отрыв команды Загитовой.

Командный формат соревнований во второй день оказался поинтереснее прыжкового турнира — в первую очередь благодаря крутой подготовке болельщиков и эмоциям участников команд. Вплоть до последнего вида «Время первых» выигрывали, но было ясно, что это легко изменится после выступлений женщин. Распределение получилось не совсем честным — в одной команде оказались более сильные спортсменки, чем во второй. Так было бы при любом распределении и могло быть в любой команде. Момент, который был не до конца продуман: капитан «Красной машины» Алина Загитова выбирала первой и одиночниц, и одиночников. Есть и другие пункты на подумать, если такой турнир продолжит существовать, — например, отсутствие онлайн-таблички. Результаты нигде нельзя было посмотреть даже спортсменам и тренерам. Итоговый результат коротких программ — 931,41 у «Красной машины» и 912,92 у «Времени первых». Завтра все может измениться, но для этого остается одно условие — кататься чисто.