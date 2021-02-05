Кубок Первого канала может открыть новую страницу в истории русского фигурного катания — а может остаться единичным экспериментом.

В пятницу в 15:00 в Москве стартует уникальный командный турнир по фигурному катанию — Кубок Первого канала. Приход больших денег и большого телевидения в этот спорт наконец начал давать и такие нестандартные результаты — в виде коммерческих турниров, которых в России не было никогда.

Что будет разыгрываться и как?

Кубок пройдет с 5 по 7 февраля во дворце «Мегаспорт». Призовой фонд — 10 миллионов рублей. Это очень приличная по меркам фигурного катания сумма — на «Гран-при» сезона-2019/20 на каждом этапе разыгрывалось во всех видах 180 тысяч долларов. На момент принятия решения по курсу это составляло 11,5 миллиона рублей.

В пятницу турнир откроется прыжковым турниром в формате «мужчины vs женщины». Фестиваль пройдет в три раунда. В первом каждая из команд делает по четыре прыжка, фигуристы сами разбиваются и решают, кто какой. Во втором каждый попробует сделать свой самый сложный прыжок, а в третьем девушки и парни будут соревноваться в каскадах по пять прыжков — их сделает каждый. Оцениваться прыжки будут по общепризнанной системе ISU, причем в судейскую бригаду придет легендарная Татьяна Тарасова — которая только что приложила техническую бригаду на юниорском первенстве России за ошибку в определении четверного прыжка. Шоу обещает быть грандиозным.

Загитова и Медведева выйдут друг против друга

Если в прыжках будут соревноваться два пола, то дальше в «Мегаспорте» пройдет жеребьевка, и спортсменов поделят на команды Загитовой и Медведевой. Смелое решение организаторов «похайповать» на знаменитом противостоянии. Сами они соревноваться не будут, но 5-го числа Алина и Евгения покажут свои показательные номера — и тут тоже наверняка не обойтись без сравнения. У обеих призерок Пхенчхана были показательные прокаты в этом году, а у Загитовой и вовсе один из прокатов программы-посвящения бывшему тренеру Людмиле Шалашовой прошел в формате короткой программы — с тремя прыжковыми элементами.

Причем, по сути, Загитова приземлила их все, но споткнулась на выезде с флипа и, вероятно, даже при домашнем судействе получила бы все оценки «-5». Но вот два лутца, несмотря на тяжелые выезды, были докручены и вполне могли получить +1 и +2. Даже по самым скромным прикидкам такая программа могла бы набрать около 70 баллов: базовая стоимость двух лутцев, один из которых стоит во второй части программы, составляет 24,15, плюс 5,5 балла за падения с флипа и 36 баллов за компоненты, которые Загитова получала на последних соревнованиях, дают нам 66,15 балла с одним снижением за падение. Еще можно засчитать как минимум одну дорожку и два вращения — и все это вкупе дает нам оценку в районе 75 баллов даже без второго прыжка в условном каскаде. Понятно, что есть правило повторов, и что-то Загитовой пришлось бы менять на двойной аксель, но порядок баллов ясен — олимпийская чемпионка и на чемпионате России даже в такой форме не затерялась бы и шла бы в группе лидеров. Трусова с 75,76 балла в Челябинске была четвертой.

Евгения Медведева выступала в последний день чемпионата России и сделала в показательном номере лишь один прыжок — тройной сальхов, но также чистый и докрученный. В данном случае, наверное, не имеет смысла подсчитывать баллы, но, если форма Жени улучшилась, она тоже может зайти на три тройных прыжка. Превратится ли показательная часть в битву? Это тоже одна из интриг.

6 — 7 февраля команды двух чемпионок мира будут соревноваться в обычном формате — короткие плюс произвольные программы. Баллы суммируются, определяется победитель.

Смена состава перед турниром

Подготовку к Кубку омрачило снятие Алены Косторной. Чемпионка Европы вроде бы еще недавно, по словам тренера Евгения Плющенко, «полностью восстановилась после болезни» — имеется в виду коронавирус. Однако уже через месяц Косторная снова встретилась с его последствиями и вынуждена была сняться с турнира за два дня до старта. Ситуация неприятная и отчасти странная — и для организаторов, и для болельщиков. И теперь все туманнее перспективы лучшей фигуристки прошлого сезона в преддверии битвы за два места в сборной.

Вопрос, кем заменить Косторную, вызвал жаркие споры. В итоге по спортивному принципу была выбрана подопечная Этери Тутберидзе Майя Хромых, которая заняла пятое место. Но вот загвоздка — ранее на турнир пригласили Елизавету Туктамышеву, которая на том же чемпионате России стала седьмой. Пригласили заслуженно — чемпионка мира и Европы заметно выделяется на общем фоне популярностью и активностью в соцсетях.

Выше Туктамышевой была Елизавета Нугуманова, которая вовсе должна была ехать на чемпионат Европы как третья среди взрослых. Но ее не взяли даже на Кубок Первого канала — несмотря на 220 тысяч подписчиков в набирающем капитализацию TikTok. Такого охвата нет даже у Загитовой или Медведевой. Сама Нугуманова не сдержалась и еще до снятия Косторной лайкнула комментарий в соцсетях, где высказывалось недовольство ее отсутствием на турнире. Решение действительно спорное.

В итоге состав на турнир выглядит следующим образом.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Женщины: Камила Валиева, Майя Хромых, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердыева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Почти все звезды — в Москве. И теперь главное: удастся ли им устроить такое шоу, что коммерческие турниры станут новой реальностью и потащат фигурное катание еще выше, или хайпа не хватит.

Расписание

5 февраля, 15:00. Прыжковый турнир (трансляция на Первом канале в 21:30)

6 февраля, 17:00. Короткие программы (трансляция в 17:45)

7 февраля, 17:00. Произвольные программы (трансляция в 17:20).