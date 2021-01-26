Трусова и Щербакова готовятся разнести мужчин. Это будет на самом крутом турнире февраля

Оцениваем расклады перед уникальным прыжковым турниром «юноши против девушек».

Федерация фигурного катания России и Первый канал в последнее время будто взяли уроки изобретательности у Кулибина и продолжают приятно шокировать. 5-7 февраля пройдет командный турнир в Москве, доселе не имевший аналогов. А сегодня стали известны некоторые подробности прыжкового турнира перед Кубком Первого канала. И они выводят шоу на новый уровень.

В прыжковом турнире 5 февраля столкнут лбами команду парней и девушек — это то, о чем давно спрашивали журналисты на пресс-конференциях и о чем как-то раз чемпион Европы Дмитрий Алиев сказал: «Трусова бы нас натянула». Ну вот теперь появится возможность проверить, натянут ли фигуристки (Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева) наших фигуристов (Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев).

О редких попытках провести прыжковые турниры можно почитать здесь. В России они пока имели неофициальный характер.

Важный фактор — какими будут правила

На первый взгляд, идея может показаться сумасбродной — зачем сталкивать два пола, у мужчин явное преимущество, а где вообще парники... Вопросов много. Мы не знаем конкретных правил. Будут ли они напоминать прыжки в высоту или с шестом, когда спортсмены преодолевают определенные рубежи по очереди? Будут ли учитываться оценки или важно только приземление? И наконец, как индивидуальные результаты свести к командным — просто по среднему арифметическому мест или более мудрено? А может быть, победа вообще будет засчитываться по прыжкам — тройной аксель отойдет одним, а четверной лутц другим... Ну хотя бы феминистки будут довольны. Хотя это еще от стартовых условий зависит.

Но так или иначе, говорить о том, что силы неравны, абсолютно глупо. Прогноз Алиева недалек от истины. И это доказывают цифры. Можем элементарно сравнить, как наши девушки прыгают ультра-си и могут ли этому что-то противопоставить мужчины. И окажется, что на последнем чемпионате России оценки женщин за прыжки и каскады (а в них считается GOE более сложного прыжка, а не элемента полностью) выше. Да и по ходу сезона уровень вполне себе сопоставим.

Кто фаворит?

Итак, как прыгали девушки и юноши на чемпионате России в произвольной программе:

Как прыгали девушки и юноши на чемпионате России в произвольной программе. Фото «СЭ»

Короткая программа в Челябинске у мужчин, конечно, получилась удачнее, но подобное надо сравнивать с подобным.

Итого — что мы имеем:

— Четверной лутц не прыгает сейчас ни один мужчина, зато его прыгают две девушки на GOE +3 и +5. Это самый сложный прыжок, что тоже должно оцениваться.

— Четверной флип среди мужчин прыгает только Мозалев и делает это хуже Щербаковой.

— Четверной тулуп женщины тоже прыгают лучше и стабильнее мужчин. Валиева на привычные +4, как Коляда, остальные мужчины имели на нем на чемпионате России большие проблемы. Здесь можно парировать — мол, Трусова на «Гран-при» вообще завалила все прыжки, но надо понимать специфику прыжкового турнира. Нужно выполнить отдельно взятый элемент, со временем на подготовку. Нет программы, в которой они идут друг за другом. Мне довелось побывать на тренировке Трусовой, и надо признать, что там процент успеха на четверных был очень высокий.

— Тройной аксель: здесь, конечно, не похвалишь ни Трусову, ни Валиеву, ни Туктамышеву. Но, во-первых, императрица трикселей Елизавета выступала в Челябинске после коронавируса и даже рассматривала вариант сняться с произвольной. Ее она буквально докатывала на зубах. А вот если брать оставшиеся соревнования, там из пяти попыток четыре успешные и одна на -1,83. Среднее GOE — +1,5. На чемпионате России ни у одного мужчины нет такого же показателя даже с учетом короткой программы. По ходу сезона аксель у мужчин получал более высокие оценки, но как вам такой факт — все четверо участников допускали на нем «бабочки».

— По сути, у мужчин есть преимущество только в четверном риттбергере, который исполняет Макар Игнатов — кстати, тоже не всегда стабильно. Но на чемпионате России он был идеален. С четверным сальховом однозначно ничего не скажешь — у Трусовой он получался, и если придется его прыгать, то Александра может стать делегатом своей команды и поконкурировать с мужчинами, которые его исполняют тоже не очень часто.

Поражение мужчин — это нормально?

Или, например, такой статистический показатель, как падения на прыжках. У четырех мужчин за весь Кубок России их было 7 в 12 выступлениях, у женщин 6 в 14. Правда, картину сильно портит «Гран-при России» с провалом Трусовой, тогда как у мужчин в «Мегаспорте» все шло как по маслу. Но никак нельзя сказать, что в прыжковом аспекте у наших фигуристов есть преимущество. Никакой форы девушкам не нужно. Школа Тутберидзе вполне компенсирует эту фору.

Хорошо ли это — вопрос дискуссионный. Если наши мужчины не способны на большее, чем женщины, все ли здесь правильно? В конце концов, в лыжах и биатлоне Большунов обгонит Непряеву, а Логинов — Павлову. Но специфика фигурного катания, конечно, другая, и в прыжках важна не только физическая сила. Поэтому, если девушки выиграют у парней, не стоит высмеивать проигравших. Для широкой публики это будет большой повод для юмора, и как бы для самих парней все не обернулось психологическим унижением.

Для людей в фигурном катании это скорее повод задуматься о работоспособности и ответственности мужчин. Тут точно два пола в равных стартовых условиях. Но про умение по-разному реализовать эти условия написано уже много. От некрасовских женщин в русских селеньях до современных книжек про эмансипацию.