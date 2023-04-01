«Не видела смысла жить дальше». Взлет и падение первой темнокожей звезды фигурного катания

Тай Бабилония пыталась покончить с собой, но вернулась в спорт и сейчас помогает молодым спортсменам.

Фигуристка Тай Бабилония — легендарная личность, особенно для афроамериканцев. Ее можно сравнить с бейсболистом Джеки Робинсоном и бегуном Джесси Оуэнсом. Именно Тай стала первой темнокожей фигуристкой, добившейся мирового признания. В 1979 году Бабилония вместе со своим партнером Рэнди Гарднером выиграла чемпионат мира в парном катании.

Гарднер и Бабилония считались главными претендентами на золотые медали Олимпиады-80, но травма Рэнди не только сломала эти мечты, но и чуть не разрушила судьбы обоим спортсменам, которые потом очень долго возвращались к нормальной жизни. Рассказываем об удивительной карьере Тай Бабилонии, полной взлетов и падений.

Прыгать выше, вращаться быстрее и сверкать ярче

Бабилония прославилась еще ребенком в 1960-х годах, когда она ворвалась в «белый» мир фигурного катания США. С самого детства Тай тренировала легендарный тренер Мэйбл Фэрбенкс — первый и единственный чернокожий тренер, введенный в Зал славы фигурного катания США. Будучи афроамериканкой в годы сегрегации, Фэрбенкс понимала, что ее ученица столкнется с расовой дискриминацией в фигурном катании. Но также была уверена, что у Тай получится добиться успеха в этом виде спорта, несмотря на цвет кожи. Бабилония по сей день живет по правилам своей наставницы и вспоминает первого тренера только добрыми словами: «Она была моим героем. Она была пионером, первым чернокожим тренером. Нет никаких записей о каких-либо ее достижениях, потому что из-за цвета кожи ей не разрешали участвовать в соревнованиях или различных шоу. У нее не было детей, мы были ее детьми. У нас была большая группа учеников разных национальностей, и всех она учила одной истине — не важно, какого цвета у вас кожа, вы должны прыгать выше, вращаться быстрее и сверкать ярче, чем все ваши соперники».

Кататься вместе с Гарднером Тай начала, когда ей было 8 лет, а ему — 10. Помимо Фэрбенкс, которая считалась тренером Тай, главным тренером пары был чемпион мира по фигурному катанию Джон Никс. Под его руководством фигуристы превратились в непобедимую команду, пять раз подряд выигравшую титул чемпионов США. Венчало эту впечатляющую серию уже упомянутое золото ЧМ-1979.

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Кошмар после домашней Олимпиады

Триумф на чемпионате мира сильно сказался на популярности пары в США. Рекламные контракты, интервью на телевидении, постоянные съемки — американцев планомерно готовили к триумфу пары на домашней Олимпиаде-80 в Лэйк-Плэсиде. Однако на самих Играх случилось непредвиденное — во время заключительной разминки перед короткой программой на одном из приземлений Гарднер надорвал связку в паху. Пришлось сниматься с олимпийского турнира.

Некоторые фанаты обвинили Тай и Рэнди, что они не выдержали свалившейся на них популярности и ответственности, просто прикрывшись травмой. Для спортсменов жизнь превратилась в настоящий кошмар и сильный стресс. У Гарднера на нервной почве открылась язва желудка, но куда сложнее оказалось Бабилонии. Фигуристка стала одержима манией суицида и осенью 1988 года пыталась покончить жизнь самоубийством от передозировки таблеток. Близкие и родные Тай утверждали, что девушка долгие годы находилась в глубокой депрессии и не видела смысла дальше жить после провала, из-за которого их все стали ненавидеть.

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Новая жизнь

Пройдя долгий курс реабилитации, Бабилония восстановила дружбу с Гарднером и вновь объединилась с партнером для возвращения на лед. В 1993 году пара подписала контракт с фирмой Campbell Soup, выйдя на профессиональный уровень. Вместе фигуристы выступали следующие 15 лет, регулярно участвуя в различных шоу и проектах.

В настоящий момент Бабилония старается заниматься вещами, которые ей интересны. К примеру, она работает волонтером в Голливудской продовольственной коалиции (HFC), которая раздает горячую еду бездомным и голодным в Голливуде — именно там в детстве служил ее отец и долгое время росла она сама.

Тай продолжает наследие своего наставника Мэйбл Фэрбенкс, поддерживая спортсменов из числа меньшинств. Она работает с Ready, Set, Gold!, некоммерческой программой здоровья и фитнеса, которая объединяет олимпийцев и паралимпийцев Южной Калифорнии со школами в Лос-Анджелесе. «Мы подчеркиваем важность постановки задач и самодисциплины, поощряя студентов к достижению своих целей», — говорит она. В настоящий момент легендарная фигуристка работает с благотворительным фондом Diversity Ice, предоставляющим стипендии, наставничество и возможности для общения представителям меньшинств в фигурном катании. «Связь с Diversity Ice дала мне возможность поделиться наследием Мейбл Фэрбенкс с будущими цветными фигуристами. Я буду продолжать поддерживать и помогать создавать новые и значимые возможности для следующего поколения фигуристов».