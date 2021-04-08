Парное катание могут исключить из Олимпиады? Почему доминирование России в этом виде опасно

МОК против дисциплин со слабой международной конкуренцией.

На прошедшем чемпионате мира в Швеции Россия выиграла заметно больше всех медалей, а без золота осталась только в одной дисциплине — мужском одиночном катании. У девушек мы и вовсе взяли абсолютно весь пьедестал, но для Международного союза конькобежцев (ISU) гораздо больше проблем создают две из трех медалей нашей страны в парном катании. Этот вид и так с каждым годом показывает отрицательную динамику развития, так еще и очевидное превосходство одной страны перед Олимпийскими играми вызывает еще больше вопросов. Существует ли реальный риск потерять парное катание как олимпийскую дисциплину и как ISU может исправить ситуацию?

За 60 лет только четыре страны выигрывали Олимпиаду в парном катании

Для начала подведем итоги прошедшего ЧМ. Первые пять мест заняли представители только двух стран — России и Китая, причем дуэты из этих сборных были единственными, кто смог преодолеть барьер в 200 баллов по сумме двух программ. Российская сборная, которая в Стокгольме официально называлась командой Федерации фигурного катания России (FSR), заняла первое, третье и четвертое места, у Китая — второе и пятое. Наверняка и шестое место занял бы китайский дуэт, да только доехать из-за травмы в Швецию он не смог. Пары из других стран, включая США, Канаду, Германию и Италию, где раньше были серьезные школы, на этом чемпионате были печальным зрелищем.

Разовая ситуация? Как бы не так. В парном катании меньше всего стран из всех четырех видов фигурного катания побеждали или попадали на пьедестал (особенно если не считать за несколько стран ГДР, ФРГ и прочие временные гособразования). С 1957 года только шесть стран выигрывали в этой дисциплине золото на чемпионатах мира: СССР/Россия, Германия (ФРГ и ГДР), Китай, Канада, США и один раз Чехия. На олимпиадах ситуация еще плачевнее: с 1964-го по 2006-й на каждой Олимпиаде побеждала команда СССР или России (в 1992 году сборная ездила под флагом СНГ). Разве что в 2002-м после судейского скандала второе золото вместе Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе выиграли Жами Сале и Давид Пеллетье. Дальше в 2010-м побеждают китайцы, в 2014-м снова Россия, а в 2018-м — Германия. В призеры Игр в современную эпоху помимо канадцев, россиян, немцев и китайцев попадали только американцы. Все! Почти что за 60 лет только 3 + 1 страна выигрывали Олимпиаду и 5 стран становились медалистами. Если добавить 50-е годы и более ранние соревнования, то статистика ненамного улучшится, но к современному спорту победа бельгийцев на Играх 1948 года не имеет уже никакого отношения.

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Тенденция очевидна: парное катание было и остается дисциплиной, на серьезном уровне развитой меньше чем в десяти странах. Если вспомнить всех призеров чемпионатов мира, то порой случайным образом, но попадали в призы и японцы, и французы, и даже поляки. Но даже с учетом нескольких исключительных случаев общее число медалистов ЧМ в парном катании будет меньше десятка.

Главная цель сокращения дисциплин — оптимизация расходов

Для сравнения: в мужском одиночном только за последние 20 лет выигрывали 10 разных стран, 9 женщин выигрывали в женском одиночном. В танцах на льду с 1990-го только шесть победителей, но при этом в разы пестрее состав тройки призеров, да и меняется шестерка между собой с завидной для парного катания регулярностью. Поэтому разговоры о слабых позициях пар не голословны, а имеют под собой объективные статистические данные.

Казалось бы, в чем проблема? Чем меньше у нас конкурентов, тем больше шансов на победу. Как бы не так. Международный олимпийский комитет не так давно объявил войну дисциплинам, в которых очевидно слабое географическое представительство. Причем МОК важно не только общее количество стран, которые едут на Олимпиаду. Здесь-то как раз проблемы нет, и пары из России или США постоянно образуют команды условной Хорватии или Венгрии. МОК требует смены победителей и призеров.

Сначала был механизм ротации видов спорта, исходя из тенденции их развития. По нему в программу Игр постепенно то попадали, то исчезали регби, гольф, конный спорт, поло. Но новая стратегия МОК при президенте Томасе Бахе — это точечные изменения программы внутри устоявшегося списка видов спорта, то есть включение и исключение из Игр отдельных дисциплин. Такие изменения проходят часто и редко даже вызывают широкий общественный резонанс. К примеру, Россия чуть ли не больше всех потеряла от исключения параллельного слалома в сноуборде и дабл-трапа в стендовой стрельбе, но вряд ли вы даже слышали о потере этими дисциплинами олимпийского статуса.

Но периодически МОК берется и за более существенные перемены. К примеру, вовсю ведутся дискуссии о будущем тяжелой атлетики, борьбы и ряда легкоатлетических дисциплин. В условиях, когда Олимпиада давно стала коммерческим мероприятием, обременять организаторов проведением соревнований в дисциплинах, интерес к которым наблюдается меньше чем в 10 странах, нет никакого смысла. Бюджеты Игр и так раздуты до невозможности, и желающих провести Олимпиаду с каждым разом все меньше и меньше. Поэтому оптимизация расходов путем сокращения малозначительных дисциплин выглядит не самой плохой идеей.

Парное катание спасает гендерное представительство

Есть мнение, что парное катание спасет малое количество зимних видов спорта. Действительно, в сравнении с летними Играми на зимних всего 7 полноценных видов и 15 дисциплин. Но это не значит, что МОК будет держать до последнего все виды ради их количества. Не помешало же их малое число сократить дисциплины в сноуборде и горных лыжах, из раза в раз проваливаются переговоры по включению в программу олимпиад бенди (хоккея с мячом), все громче звучат призывы исключить из Игр женский хоккей. С ним, вероятно, и следует сравнивать парное катание. Женский хоккей впервые появился в программе Белой олимпиады в 1998 году, и с тех пор на пьедестал главного старта четырехлетки попадали только пять стран — Канада, США, Финляндия, Швеция и Швейцария. Всего участвовали в разные годы только 14 стран. Для сравнения: на мужские соревнования отбирались 36 государств. Ситуация еще плачевнее, чем у фигуристов-парников, но вполне сопоставимая.

Правда есть один важный фактор, который все же как спасает женский хоккей, так и, возможно, спасет в глазах чиновников МОК парное катание. Среди негласных критериев устойчивого развития вида спорта, помимо широкого географического представительства, эксперты выделяют допинговую историю дисциплины и ее гендерные ограничения. И парное катание вполне подходит под оба критерия оценки. Случаи допинга в фигурном катании единичны (хотя у парников они и более распространены, чем в одиночном или в танцах), а гендерное равноправие соблюдается наилучшим образом — здесь соревнуются вместе мужчины и женщины. Возможно, по стандартам современной этики нужны еще пары двух мужчин и двух женщин, но консервативные Россия и Китай, которые и рулят парами, явно будут против.

ISU обязана помогать парам из развивающихся стран

Поэтому в перспективе ближайших 15-20 лет парному катанию вряд ли грозит риск вылететь из Олимпиады, но в дальнейшем к этому вопросу обязательно вернутся. Из радикальных идей — некоторые чиновники также предлагали объединить в одну дисциплину пары и танцы, но такая инициатива сразу вызвала негодование у специалистов. Больше всех протестовала Марина Зуева, воспитавшая олимпийских чемпионов как в парах, так и в танцах. «Очень глупая, безответственная идея, — говорила тренер в одном из своих интервью. — Мы так потеряем и пары, и танцы. И при этом не приобретаем вообще ничего». Мягкий вариант с чередованием пар и танцев по примеру фехтования, где раньше командные соревнования по разному оружию на каждой Олимпиаде менялись, тоже вряд ли воодушевит кого-либо. Чаще всего пик формы и лучший шанс на победу в фигурном катании выпадает только раз за карьеру, и терять олимпийское золото только из-за неудачного года рождения будет крайне неприятно.

Вот только чтобы планы по исключению пар из программы Игр вообще перестали обсуждаться, нужна четкая стратегия устойчивого развития вида спорта. И пока ISU не делает практически ничего в этом направлении, а, наоборот, своими нововведениями в правилах заставляет спорт деградировать. При этом путь выхода из кризиса очевиден: поддержка (в том числе финансовая) парного катания в странах-аутсайдерах, уравнивающие шансы на победу правила и максимально возможное исключение из судейства субъективных элементов, которые становятся главным барьером для талантливых пар из развивающихся сборных на пути к успеху. Ведь когда-то в России не было женского катания, а Китай не выигрывал ничего в парах. При должном подходе к делу и подходящих условиях за несколько олимпийских циклов ситуацию вполне реально изменить к лучшему.