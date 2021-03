Безумие у пар на ЧМ: первое золото России, а Бойкова дерзит Москвиной!

Невероятная развязка парных соревнований фигуристов на чемпионате мира — а мы о них забыли на фоне одиночниц.

Фигурное катание

Стокгольм (Швеция)

Чемпионат мира

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,80

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 148,09

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 141,30

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 137,47

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 131,84

6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 129,86

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 225,71

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217,63

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 201,18

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 195,29

Вы уже молодец, если кликнули на эту статью. Неважно, понимаете ли вы что-то в фигурном катании или нет. Но парное катание очень нуждается во внимании. Сами посмотрите — наши на первом, третьем и четвертом местах. А вчера парники проиграли конкуренцию за эфир Первого канала футбольной сборной России, которая играла с... Мальтой. Теперь кажется, что незаслуженно. Футболисты возились с Мальтой 90 минут, а наши разобрались с соперниками за 20.

Сюжет для сказки

И это тот случай, когда можно говорить про сказку, чудо и тому подобное. Золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов — номинально третья пара страны, дебютанты чемпионата мира, которые завоевали путевку на турнир в последний момент, на финале Кубка России. А вы говорите — Мальта...

Удивительно, но при всех традициях российские пары не выигрывали с 2013 года — уже восемь лет. Это меньше, чем у мужчин (2004) и танцев (2009) — но уже ощутимо. В этом году был исторический шанс. Такого состава у сборной России не было, пожалуй, с победы в олимпийском Сочи. Две пары Тамары Москвиной со статусом чемпионов Европы и самых талантливых среди подающих надежды и заслуженные Тарасова и Морозов.

Короткая программа получилась не у всех. Бойкова и Козловский выжали из новой аниме-программы со старой хореографией максимум, Мишина и Галлямов прошли первый день ровно и удержались на подходах к вершине. Тарасова и Морозов сегодня были вынуждены отыгрываться с четвертого места.

Китайцы и наши лидеры самоустранились

Чем еще красиво парное катание — здесь есть явное противостояние. Американцы и европейцы сейчас отошли назад. Есть только две большие нации — русские (мы тоже европейцы, да-да, но со своим особым путем, в том числе и в парах) и китайцы.

Первые китайцы, Пэн и Цзинь от борьбы за медали самоустранились. Двойной сальхов в начале и падение партнерши на первых двух элементах отправили их в утиль. Вернее, на шестое место.

К сожалению, вслед за ними примерно то же самое проделали и Тарасова с Морозовым. Обратный порядок предполагал то, что ребятам нужно прыгнуть выше головы и надавить на конкурентов. Евгения, к сожалению, не прыгнула ни выше головы, ни тулуп. Повторился вчерашний синдром. Тулуп ушел, а вместе с ним и шансы на золото. На выбросе тоже ловить равновесие пришлось, хватаясь руками за лед.

На главном турнире года наши ветераны сборной остались без медали. Казалось, по ходу сезона проблемы психологии удалось решить. Но это лишь на Кубке России. Теперь пара, которая ездила тренироваться в Америку и в которую было вложено много сил, по сути отброшена туда, откуда начинала.

Полуакробатические элементы Мишиной и Галлямова под пророческую песню We Are The Champions выглядели куда убедительнее. Фигуристы, которые перешли в великую школу Москвиной год назад, еще недавно вообще не котировались. Но даже по юниорам они были феноменальны, что признавал даже тренер Тарасовой и Морозова Максим Траньков. У них весь сезон были самые сложные программы. Казалось бы, остается реализовать — но без репутации и опыта это сделать не так и просто (Трусова в пример). Но сегодня у скромного парня из Березников и девушки из Петербурга шло все, и это их чистая заслуга. Все элементы на плюсы, не придраться. И обычное клише «здорово откатались» резко начало приобретать позолоченный оттенок.

Произошедшее показало, как вовремя они осуществили переход к Москвиной. Ее ставка на внутреннюю конкуренцию сработала. И флешбэки а-ля Медведева vs Загитова в Пхенчхане тоже сегодня были.

Бойкова уколола Москвину

227,59 — это была солидная заявка на успех и достаточное давление на великих китайцев Суй/Хань. Уже звучит странно — вчерашние юниоры оказывают давление на чемпионов и законодателей мод. Действующие чемпионы мира ошибок практически не допустили — на то они и чемпионы. Но достаточно было всего одной. Были даже не ошибки, а помарки — на каскаде из тройного, двойного, двойного тулупов и недокрута на тройном сальхове. Это стоило нескольких баллов. Китайцев не стали тянуть — и они со смирением увидели свои 225 баллов. Золото уже было в российском кармане.

У Бойковой и Козловского при всем аристократическом и солидном образе техническая база была хуже. Прокат должен был получиться идеальным — и то не факт, что это стало бы гарантией. Понять, что происходило в головах Саши и Димы можно. Всего год назад они были рядом со статусом лучших в мире, а тут в группе появилась новая пара — и быстро утаскивает трон из-под пятой точки.?

Первая (бывшая?) пара Москвиной не выдержала давления. Падение партнерши на том же тулупе и ошибка на выбросе тройном флипе означали борьбу за бронзу. Ее ребята удержали. Бойкова встретила оценки очень красноречиво, обратившись к Москвиной: «Что ж, теперь у вас есть чемпионы». Чистая Медведева и Загитова в Пхенчхане.

Только здесь вряд ли кто-то собирается уходить — уже в следующем сезоне Олимпиада. И это значит, что уже осенью нас ждет настоящая жара. Смотрите пары.