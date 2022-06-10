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Вопросы к возрастному цензу были всегда: Липински выиграла Олимпиаду в 15, Водорезова в 12 — чемпионат СССР

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тара Липински.
Фото Getty Images
Сара Хьюз.
Фото Getty Images
Елизавета Туктамышева.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
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Фигуристки страдали от травм из-за сложного контента и рано заканчивали карьеру.

Пару дней назад на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) было принято решение о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании. Через год на взрослый уровень можно будет выходить с 16 лет, через два — в 17. Такие поправки многие связывают с российскими фигуристками и их способностью выполнять сразу несколько элементов ультра-си в программе. Объясняют это тем, что организм спортсменок плохо реагирует на такой стресс, девушки рано заканчивают, всего сезон или два проведя на международном уровне, и потом всю жизнь страдают от последствий травм. Почему нет таких разговоров про мужское одиночное, являющееся аналогом женского? Там фигуристы более плавно выходят на пик формы, разучивая четверные, а расцвет карьеры и вовсе начинается только после 20 лет.

Но вопрос с возрастным цензом не новый для этого вида спорта. В истории есть примеры, когда медали крупных соревнований выигрывали и в 15 лет, как это сделала американка Тара Липински, и в 12 — здесь вспомним пример Елены Водорезовой. Так что вряд ли поправки направлены именно против текущего поколения российских фигуристок.

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Тройные прыжки Водорезовой в 13 и проблемы с суставами

Александру Трусову иногда называют Еленой Водорезовой XXI века. «Девочка с косичками», как тогда называли юную фигуристку Водорезову, в 12 лет выиграла чемпионат СССР, и ее сразу же заявили на чемпионат Европы. В короткой программе она впервые в истории исполнила каскад двойной флип + тройной тулуп — до этого даже мужчины не исполняли тройной вторым прыжком в каскаде. В произвольной получились три тройных. Но на пьедестале Водорезовой не было: подвели обязательные фигуры, с которыми возникли проблемы. На Олимпиаде-1976 было то же самое — мимо топ-10, хотя рассказывали об этой фигуристке не меньше, чем о лидерах.

С третьей попытки Елена взяла бронзу чемпионата Европы, но тогда ее начали мучить боли в суставах. Фигуристке было всего 15, но она просто терпела, думая, что это временно. По результатам анализа крови Водорезовой поставили ревматоидный полиартрит, что могло привести даже к инвалидности. Пришлось отказаться от феноменальных прыжков и больше сосредоточиться на фигурах. Вернулась к соревнованиям спортсменка только в 18, но через три года закончила карьеру из-за огромного давления и ответственности.

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Послабления для американки Хьюз, обыгравшей Слуцкую

В 1997 году золото чемпионата мира завоевала 14-летняя американка Тара Липински. Тогда национальным и мировым лидером была Мишель Кван, уже титулованная фигуристка. На Олимпиаде год спустя рассчитывали тоже на нее, а совсем не на Липински. Тара и ее тренер знали об этом и решили побороться с ситуацией, усложнив контент. Так спортсменка стала первой, кто исполнил каскад из двух тройных риттбергеров. Чуть позже, все-таки выиграв Игры, Тара ушла из фигурного катания — сначала в профессионалы, а потом стала телеведущей и актрисой.

Результатом этой истории стало нововведение от ISU: на взрослом уровне теперь можно было выступать только с 15 лет, причем такой возраст должен быть на начало сезона. Конечно, в 1998-м Липински уже было столько, но до этого — нет.

Сара Хьюз. Фото Getty Images
Сара Хьюз.
Фото Getty Images

На следующих Играх тоже победила американка и тоже — несовершеннолетняя. В Солт-Лейк-Сити Саре Хьюз было 16, в 2002-м ей вообще исполнялось 17, но суть в другом. До Олимпиады фигуристка три года подряд выступала на взрослых чемпионатах мира. Тогда было одно интересное правило: если фигурист занимал призовое место на юниорском чемпионате мира, то он мог стартовать и на взрослом мире. Этим и пользовалась Хьюз, за год до Игр ставшая бронзовым призером. Уже почти неудивительно, но после победы на Олимпиаде Хьюз закончила спортивную карьеру, хотя и подавала большие надежды, чем реализовала, — например, исполняла по два каскада 3 + 3 в произвольной программе.

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Асада и Ким не попали на Олимпиаду в Турин из-за возраста

Правило, благодаря которому Хью попадала на взрослые соревнования до достижения необходимого возраста, отменили после той Олимпиады, так что на следующую не смогли поехать талантливые Мао Асада и Юна Ким. Особенно обидным такое положение дел стало для японки, которая в тот сезон обыгрывала и Шизуку Аракаву, и Сашу Коэн, и Ирину Слуцкую. Юне Ким тоже не хватило немногого — всего 2,5 месяца, чтобы выступить в Турине. Правда, лидером кореянка стала как раз к 2010 году, так что в ее случае все было своевременно.

Примерно от такого же пострадали и Аделина Сотникова с Елизаветой Туктамышевой. Они выиграли медали чемпионата России еще в 12-летнем возрасте, что было особенно обидно для уже состоявшихся на тот момент фигуристок — Алены Леоновой, Ксении Макаровой, Катарины Гербольдт. Некоторое время (впрочем, как иногда и сейчас) взрослые не могли занимать первые места на национальном первенстве, но все равно ездили на чемпионаты Европы и мира.

Елизавета Туктамышева. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Елизавета Туктамышева.
Андрей Голованов, Сергей Киврин

В 14 лет Туктамышева и Сотникова дебютировали в серии «Гран-при». Был такой период времени, когда в этих коммерческих соревнованиях можно было участвовать до достижения 15 лет. Лиза в тот сезон с ходу выиграла два этапа, обогнав, например, Каролину Костнер. Но настоящего звездного часа пришлось еще подождать: Сотниковой — до Олимпиады-2014, Туктамышевой — до победного сезона-2014/15.

Так что вопросы к правильному количеству лет для участия во взрослых турниров — не новая история. Проблемы всегда были примерно одинаковыми: детское катание, проблемы со здоровьем, быстрое завершение карьеры. Для того чтобы это изменилось, нужно что-то поменять, — а вот будет ли этот эксперимент положительным, узнаем минимум в конце четырехлетия.

Фигурное катание
Елена Буянова (Водорезова)
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