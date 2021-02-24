Финал Кубка России пропускает почти половина сборной. Некоторые уехали в Европу

Пока одни восстанавливаются, другие едут на турнир в Нидерландах.

В конце этой недели в Москве пройдет последний крупный всероссийский турнир по фигурному катанию. Финал Кубка России должен был стать изначально венцом коронавирусного сезона и впервые столкнуть друг с другом сборную страны в практически полном составе. Именно финал в планах федерации был важнейшим отборочным турниром, по итогам которого планировали выбрать состав сборной на чемпионат мира в шведском Стокгольме.

Только как обычно реальность оказалась немного другой. Большинство квот на ЧМ распределили в кабинетах, а спортсмены отказались ехать на турнир из-за отсутствия мотивации и репутационных рисков. Так на финал Кубка не приедет ни один действующий чемпион страны, а также многие призеры Челябинска-2021. Но как они объясняют пропуск соревнования и чем будут заниматься в это время?

Степанова и Букин не хотят конкурировать с Синициной и Кацалаповым

К чемпионам России этого года претензий по идее быть не может. ФФККР сразу после турнира в Челябинске заявила, что все победители получат гарантированную квоту на чемпионат мира. Поэтому свою основную задачу они решили еще в декабре, в чем тогда смысл тратить силы и выступать на еще одном внутреннем старте? Разве что для поддержания соревновательного ритма.

К примеру, возможность выступить в финале Кубка всерьез рассматривали Александра Степанова и Иван Букин. Из-за болезней пара пропустила практически полностью первую половину сезона и впервые вышла на лед только на чемпионате России. Естественно, у них ощущается серьезная нехватка стартов. Но с другой стороны отчасти проблему решил Кубок Первого канала, а с другой тренеры пары Ирина Жук и Александр Свинин вряд ли очень хотят свести на одном старте Степанову и Букина с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Сейчас Степанова с Букиным имеют все шансы считаться первой парой страны, поскольку они выдали два успешных старта, а на Кубке Первого и вовсе били мировые рекорды (с поправкой на инфляцию коммерческого старта, естественно). Синицина и Кацалапов же в глазах многих — пара, которой не было на льду несколько месяцев и которая явно не в лучшей своей форме. Поэтому с точки зрения внутренней конкуренции и кулуарной битвы за фаворитизм федерации команде Жук и Свинина предпочтительнее было пока что не биться с Александром Жулиным.

Тарасова, Морозов и Коляда поедут на турнир в Нидерланды

Похожая причина пропуска финала Кубка и у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Одна из самых нестабильных пар мирового топа выиграла чемпионат страны во многом вопреки, а не благодаря. На протяжении последних двух сезонов их неоднократно обыгрывали вчерашние юниоры. Например, Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, которые как раз приедут на ФКР и будут крайне мотивированны после неудачного для них Челябинска. Вполне способны обыграть Тарасову и Морозова и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным. К чему Тарасовой и Морозову рисковать терять авторитет и ехать на турнир, где у них нет никаких спортивных задач?

Правда совсем отказываться от соревновательной практики их команда посчитала неправильным и решила отправиться на международный старт. Да-да, они еще существуют и даже до ЧМ фигуристам есть где выступать. Тарасова и Морозов поедут в Гаагу на международный челленджер. Challenge Cup в Гааге — крайне необычный турнир, который совмещает собой крупный международный старт и чемпионат Нидерландов — медали своим фигуристам голландцы распределяют по итогам этого челленджера. Благодаря удобным датам и расположению Гааги на турнир часто приезжают лидеры мирового фигурного катания, например, Рика Кихира или Шома Уно.

Вероятно, выступит в Гааге и Михаил Коляда. По крайней мере изначально он заявлен на эти соревнования и в Москву на финал Кубка ехать не планировал. Правда на днях Михаил получил небольшую травму и пропустил несколько тренировок. Поэтому будущее Коляды под большим вопросом — тренер Алексей Мишин уже допустил возможное снятие с Challenge Cup. У Коляды проблемы с шеей и самое главное в такой ситуации — подойти в полной боевой готовности к ЧМ. А сами организаторы проверят на деле технологию «пузыря» в условиях фигурного катания, которую затем будут использовать и в Швеции. Начнется турнир уже завтра и пройдет до 28 февраля.

Щербакова до сих пор восстанавливается после болезни

Трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова на финале Кубка наверняка бы выступила, либо по примеру Коляды заявилась на старт с Гааге, будь только она в подходящем для дополнительного старта соревновании. Осенью Щербакова перенесла пневмонию в достаточно тяжелой форме и героически восстановилась в невероятно короткие сроки и приехала в Челябинск на ЧР. Не просто приехала, а выиграла чемпионат без всякого намека на конкуренцию, выдав два выдающихся проката. Тот старт дался Анне крайне тяжело — еще после короткой программы она шла и задыхалась, с трудом давала интервью. Два четверных прыжка затем в произвольной — и вовсе что-то из разряда ненаучной фантастики. Ряд экспертов предрекали Щербаковой последствия такого самопожертвования — работа на износ и форсирование набора формы хорошо на организме точно не складывается.

Так и случилось. Через полтора месяца на Кубке Первого канала Щербакова была совсем в другом состоянии, нежели на чемпионате страны. Каждое движение ей давалось с большим усилием, не было той прежней легкости, звенящей формы, появились невынужденные ошибки. Судя по тому, как она выходила с катка после проката болезнь до сих пор дает о себе знать, а сорванные изначальные планы по восстановлению помешали организму окончательно прийти в форму. Поэтому ни о каких стартах до ЧМ в случае с Анной не могло быть и речи. Задача Этери Тутберидзе за несколько недель, оставшихся до Стокгольма, — плавно подвести спортсменку к главному турниру года.

Трусову и Бойкову с Козловским отравят на ЧМ вне правил?

Последствиями коронавируса в ФФККР объясняют отсутствие и Александры Бойковой с Дмитрием Козловским в заявке на финал Кубка. И с ними ситуация уже любопытнее, поскольку изначально федерация гарантировала место на ЧМ только тем, кто занял первые места на ЧР. Бойкова и Козловский в Челябинске были вторыми. Вы же не верите, что они пропустят теперь чемпионат мира? Получается, федерация убедилась в их боеготовности по итогам турнира-шоу Кубок Первого канала, где даже не было официальных протоколов и теперь пара будет готовиться к Стокгольму без лишних нервов. Другое дело, что это не совсем справедливо по отношению к Мишиной/Галлямову и Павлюченко/Ходыкину.

Как и решение отправить без отбора Александру Трусову. На последнем старте — этапе «Гран-при» России, где Трусова встретилась очно с Елизаветой Туктамышевой и Аленой Косторной, две последние спортсменки были по итогу выше Александры. Понятно, что Трусова провалила тот турнир, но раз существует хотя бы теоретическая возможность иного расклада, значит место в сборной нужно доказывать на деле. Только вот тренер Евгений Плющенко уже говорит о подготовке к ЧМ как о свершившемся факте, а снятие с финала Кубка объясняют сложностями со здоровьем. Которые, впрочем, не помешали Александра выступить на коммерческом турнире Первого канала.

Странности есть и в заявке танцоров — Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро с легкой руки ФФККР гарантировали себе место в сборной без дополнительного отбора. Причем что любопытно, что финал Кубка пропустят и Анастасия Скопцова и Кириллом Алешиным — главные их конкуренты за третью позицию в танцах. Наверняка решение принималось совместно с тренерами Светланой Алексеевой и Еленой Кустаровой — обе пары работают в одной группе.

Предварительный состав сборной России на чемпионат мира

Женщины

Анна Щербакова

Александра Трусова

Победитель финала Кубка России

Мужчины

Михаил Коляда

Победитель финала Кубка России

Пары

Евгения Тарасова / Владимир Морозов

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

Победитель финала Кубка России

Танцы

Александра Степанова / Иван Букин

Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро

Победитель финала Кубка России