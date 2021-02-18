Трусова и еще несколько лидеров пропускают финал Кубка России. Кажется, в фигурном катании снова меняют правила по ходу дела

Открытый отбор сменился серой зоной — внятных объяснений снова нет

Фигурное катание продолжает радовать подковерными интригами и непредсказуемостью в ситуациях, когда, казалось бы, уже все известно и объявлено. Зимой было решено отказаться от регламента отбора на чемпионат России, заменив его, уж простите, понятиями. Но тогда отчасти решение можно было понять. Ну нельзя было отцеплять от турнира в Красноярске условных Туктамышеву или Коляду.

Сегодня — новый пример: в списках на финал Кубка России не нашлось места сразу нескольким лидерам сборной. И никаких официальных комментариев, что это значит. Речь идет об Александре Трусовой, паре Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, танцорах Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Финал Кубка России — решающий этап отбора в сборную на чемпионат мира. Пока у нас в заявке заполнены четыре квоты — чемпионами России в каждом виде. Это Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (трое последних поехали на международной турнир в Гаагу, где будут опробовать технологию «пузыря») и Александра Степанова/Иван Букин. Руководством федерации справедливо было объявлено, что победители декабрьского чемпионата России отправляются в Стокгольм автоматически, остальные бьются за оставшиеся путевки 27-28 февраля в «Мегаспорте». На кону, таким образом, стояли по два лота у женщин, пар и танцоров и один у мужчин.

Однако теперь, судя по всему, и эти правила переиграны. По крупицам вместе с коллегами удалось восстановить картину — у всех вышеупомянутых отказников есть проблемы со здоровьем, поэтому турнир они пропускают. Но важный нюанс — в каком статусе они оказываются дальше? Трусова, Бойкова/Козловский и Загорски/Гуррейро — вторые номера сборных на чемпионате России. Их добирают без отбора, снова меняя правила по ходу пьесы?

Прямой зависимости между финалом Кубка и составом на чемпионат мира уже нет

Судя по всему — да. По крайней мере, тренер Трусовой Евгений Плющенко рассказал РИА Новости, что его подопечная «готовится к чемпионату мира». Остальные молчат. Как и молчит сама федерация. Вернее, оставляет интригу — в разговоре с «СЭ» гендиректор ФФККР Александр Коган отказался связывать список участников финала Кубка России с составом на чемпионат мира. Хотя в новости на сайте федерации фраза об отборе на чемпионат мира звучала так: «ФФККР рассмотрит план проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров, которые состоятся в феврале и марте, чтобы определиться с окончательным составом сборной на ЧМ».

Либо мы считаем этапом отбора Кубок Первого канала, на котором не было официальных протоколов, либо это финал Кубка. Вряд ли состав будут определять по юношескому турниру «Ледовые валентинки» 14 февраля. Окончательное решение в любом случае за тренерским советом и исполкомом, но теперь оно, выходит, не поддается какой-либо строгой математической логике.

Вот что сказал один из руководителей федерации корреспонденту «СЭ»:

— Александр Ильич, пропускающим ФКР Трусовой, Бойковой и Козловскому, Загорски и Гуррейро гарантировано участие в чемпионате мира?

— Я хочу у вас в ответ спросить — мы обсуждаем их участие в финале Кубка России или состав на чемпионат мира? Если финал Кубка России — то да, они не участвуют.

— А здесь нет корреляции с участием на чемпионате мира? У них не возникнет проблем с поездкой на него?

— Этот вопрос сейчас не обсуждается, спасибо, до свидания.

Справедливо ли происходящее?

Согласно правилам, чемпионы и вице-чемпионы чемпионата страны в каждом виде напрямую отбираются в команды, которые выступят на стартах ISU, третьи номера определяются по рекомендации тренерского совета после утверждения исполкомом ФФККР — так говорится в документах федерации. Судя по всему, к этому варианту решили вернуться и сейчас — юридически он абсолютно чист и логичен, но почему тогда это не было открыто объявлено?

Вроде бы подспудно мы понимаем, что пять человек, которые под вопросом, должны залечить болячки и поехать на чемпионат мира. Это будет справедливо по отношению к ним. Но справедливо ли по отношению к остальным сокращать их возможности? А если Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин синхронно наберут по 235 баллов? Если, в конце концов, Анастасия с Александром проиграют? Они лишатся путевки, по сути, уступят ее своим партнерам по группе, которых дважды обыграли в очном противостоянии по ходу сезона. Неужели несколько танцевальных дуэтов не хотели хотя бы попробовать побороться с Загорски и Гуррейро за третье место в сборной? В сражении за него у нас было довольно-таки тесно. И это, напомним, предолимпийский год.

Можно и не вдаваться в конкретику. Давайте просто констатируем, что правила игры снова поменялись по ходу дела и уже не первый раз за сезон. Биатлонную сборную России в схожих ситуациях просто утюжили хейтом и крыли матом, обвиняя в неэтичном лоббизме. Фигурное катание, конечно, на данный момент гордость России. Но порой сложно отделаться от мысли, что это «победы вопреки». Несовершенство институтов, коими являются регламенты и правила, еще обязательно скажется.