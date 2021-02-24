Голая диафрагма и бифштексы на завтрак. Почему Катарина Витт была суперсекси
До Марии Бутырской советским и российским фигуристкам не удавалось побеждать на чемпионатах мира. Аделина Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России. Всегда кто-то другой был выше наших спортсменок на главных стартах, но кто? Кто писал историю фигурного катания до времен Ирины Слуцкой, Марии Бутырской, Евгении Медведевой и Алины Загитовой?
«СЭ» начинает цикл материалов, посвященных зарубежным фигуристкам, которые завоевывали золотые медали на главных стартах в 80-е и 90-е и внесли свой вклад в развитие этого вида спорта. И первой героиней стала двукратная олимпийская чемпионка, немецкая фигуристка Катарина Витт.
Высокая и крепкая
Ее сравнивали с Мэрилин Монро, обвиняли в работе на службы госбезопасности ГДР, а Трамп давал ей свой личный номер телефона (но она не перезвонила). Карьера Катарины началась по современным меркам поздно — в пять лет она попала на лед, а в свой седьмой день рождения впервые выиграла на соревнованиях.
— Я ступила на лед в пять или шесть лет. Добровольно! Я влюбилась в этот вид спорта и умоляла родителей: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я хочу стать фигуристкой, — рассказала Витт в интервью Olympic Channel.
Яркая Катарина — довольно высокая для фигурного катания спортсменка: рост Витт — 1,65 (для сравнения: рост Елизаветы Туктамышевой — 1,55, Евгении Медведевой — 1,59, Алины Загитовой — 1,60). Но она умело прыгала тройные тулуп и сальхов, а под пик своей карьеры, перед завоеванием второго олимпийского золота в 1988 году, освоила еще и риттбергер. Для того времени набор был достаточно неплохим.
И при этом Катарина не была очень худой, какими мы привыкли видеть современных фигуристок, — у нее была крепкая фигура. А в одном из интервью Витт призналась, что иногда завтракала... бифштексами.
— Увы, это происходило не ежедневно. В какой-то момент мой тренер Ютта Мюллер решила, что в подростковом возрасте кусок мяса пойдет мне на пользу. Сегодня, со всеми научными знаниями, вы, конечно, не можете такое представить. Это было другое время, — рассказала спортсменка Coop Zeuitung.
Но упорный характер Витт помог ей не только добиться тех высот, что она оставила очень заметный след в фигурном катании.
— Я никогда не сомневалась. Когда я пришла в группу фрау Мюллер, то знала, что она была лучшим тренером в мире. Тогда я поняла: теперь нужно идти только вперед. Это не значит, что на тренировках не было неудач или сложных моментов. Но в этом было и свое благо: ты никогда не будешь наслаждаться высотами, если не знаешь, как тяжело к ним подниматься, — заявила Витт.
Законодательница мод
Возможно, прыжковый набор, которым владела Катарина, не был таким впечатляющим. В то время были и другие спортсменки, исполнявшие более сложные элементы: например, в 1978 году Дениз Бильман первой прыгнула тройной лутц, а Мидори Ито в 1988-м — тройной аксель. Но тем не менее, Олимпийские игры в 1984 и 1988 годах выигрывала именно Витт. И одним из секретов успеха был безупречный стиль.
Помимо катания, фигуристка уделяла много внимания костюмам. Каждый костюм Витт был продуман до мелочей. Именно Катарина ввела моду на различные украшения для волос — будь то диадема или красочная заколка.
При этом ее костюмы отличались невероятной для тех времен откровенностью. Некоторые ее юбки были не просто короткими — они отсутствовали вовсе. К примеру, наряд фигуристки к короткой программе на Олимпийских играх-1988 назвали купальником с перьями.
За год до Олимпиады Витт из-за данного костюма попала в неловкую ситуацию: во время проката на турнире Trophe Lalique Paris наряд начал сползать, обнажая грудь. Катарине пришлось заканчивать выступление, прижав руки к бокам. К Олимпиаде Катарина доработала костюм во избежание подобных казусов — и все прошло успешно.
Костюм фигуристки к произвольной программе был поскромнее — у него присутствовала полноценная юбка. Однако вырез спереди был достаточно откровенным — пусть и его прикрывала ткань телесного цвета. Судьи были шокированы обоими костюмами, но это не помешало Катарине завоевать второе олимпийское золото.
Показательный номер фигуристки под композицию Майкла Джексона получился не менее ярким — и опять же благодаря откровенному костюму. Юбка под кожаной курткой была экстремально короткой. Именно после этих соревнований в женском фигурном катании почти на 15 лет было введено правило, которое обязало спортсменок выходить на лед в юбках.
Дословно нововведение было сформулировано так: «Одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не броской или театральной. Девушки должны кататься только в юбках, костюм должен закрывать бедра и диафрагму».
В 2003 году вторая часть была отменена — в настоящее время фигуристки имеют право выступать в брюках или комбинезонах. Но сам факт — ограничения появились после костюмов Витт.
Ее знаменитым костюмом под произвольную программу «Кармен» теперь можно полюбоваться в Олимпийском музее в Лозанне. Лейпцигский спортивный музей также владеет несколькими костюмами спортсменки.
Немецкая Мэрилин Монро
Обаяние Катарины позволило ей добиться успеха и после окончания любительской карьеры — у нее была договоренность с руководством спортивного комитета ГДР, что в случае победы на Олимпийских играх-1988 фигуристке будет позволено покидать страну. Витт начинает активно кататься в шоу в США. Помимо этого, спортсменка пробует себя в кино, комментировании фигурного катания и в роли телеведущей.
Ее страсть к откровенным нарядам привлекла внимание Playboy, который выложил серьезную сумму за участие Витт в съемках очередной обложки знаменитого издания. «Они охотились за мной 10 лет, и я наконец-то сделала это», — приводит t-online.de слова Катарины о ее решении сняться обнаженной.
Playboy не прогадал — весь тираж был раскуплен полностью, всего во второй раз в истории журнала. Первый раз подобное произошло, когда на обложке была Мэрилин Монро.
Словом, Катарина имела успех в Штатах. В ходе одного из выступлений на шоу к немецкой фигуристке подошел Дональд Трамп. Он дал ей свой номер телефона. Однако Витт не стала звонить ему. На следующий день они столкнулись вновь. Трамп сказал, что Катарина — первая, кто ему не перезвонил.
Но не все было гладко для спортсменки: после падения Берлинской стены она стала предметом политических атак. До этого журнал Time назвал ее «самым красивым лицом социализма» — это прозвище закрепилось за спортсменкой. Но теперь СМИ начали копаться в биографии Витт, пытаясь обвинить ее в том, что она работала на службы госбезопасности ГДР.
Завершилось все благополучно для Катарины. Фигуристка возобновила любительскую карьеру ради участия в Олимпиаде уже в составе сборной ФРГ, но на Играх-1994 она финишировала лишь седьмой. Потом Витт участвовала в шоу, а в 2005 году она создала благотворительный фонд Katarina Witt Stiftung. В задачи организации входит помощь детям, поддержка детей-инвалидов и другое. Витт лоббировала кандидатуру столицы Баварии — Мюнхена — в качестве места проведения зимних Олимпийских игр 2018 года, но местные жители заблокировали проект. В 2017 году Катарину пригласили на финал Кубка страны по футболу — она выносила на поле трофей.
При этом Витт по-прежнему следит за фигурным катанием. В эфире немецкого телевидения фигуристка усомнилась в победе Аделины Сотниковой на Олимпиаде в Сочи. «Я ошеломлена этим результатом, серьезно. Я не понимаю, как тут вообще считают баллы. Почему Сотникова первая, Ким — вторая?» — заявила тогда Витт.
А вот Алине Загитовой после победы на чемпионате мира Катарина посвятила целый пост в Instagram: «От Кармен — Кармен».
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