Голая диафрагма и бифштексы на завтрак. Почему Катарина Витт была суперсекси

Она была самым красивым лицом социализма и хейтила Сотникову за победу на Олимпиаде в Сочи.

До Марии Бутырской советским и российским фигуристкам не удавалось побеждать на чемпионатах мира. Аделина Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России. Всегда кто-то другой был выше наших спортсменок на главных стартах, но кто? Кто писал историю фигурного катания до времен Ирины Слуцкой, Марии Бутырской, Евгении Медведевой и Алины Загитовой?

«СЭ» начинает цикл материалов, посвященных зарубежным фигуристкам, которые завоевывали золотые медали на главных стартах в 80-е и 90-е и внесли свой вклад в развитие этого вида спорта. И первой героиней стала двукратная олимпийская чемпионка, немецкая фигуристка Катарина Витт.

Высокая и крепкая

Ее сравнивали с Мэрилин Монро, обвиняли в работе на службы госбезопасности ГДР, а Трамп давал ей свой личный номер телефона (но она не перезвонила). Карьера Катарины началась по современным меркам поздно — в пять лет она попала на лед, а в свой седьмой день рождения впервые выиграла на соревнованиях.

1975 год. Десятилетняя Катарина Витт. Фото Из личного архива фигуристки

— Я ступила на лед в пять или шесть лет. Добровольно! Я влюбилась в этот вид спорта и умоляла родителей: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я хочу стать фигуристкой, — рассказала Витт в интервью Olympic Channel.

Яркая Катарина — довольно высокая для фигурного катания спортсменка: рост Витт — 1,65 (для сравнения: рост Елизаветы Туктамышевой — 1,55, Евгении Медведевой — 1,59, Алины Загитовой — 1,60). Но она умело прыгала тройные тулуп и сальхов, а под пик своей карьеры, перед завоеванием второго олимпийского золота в 1988 году, освоила еще и риттбергер. Для того времени набор был достаточно неплохим.

И при этом Катарина не была очень худой, какими мы привыкли видеть современных фигуристок, — у нее была крепкая фигура. А в одном из интервью Витт призналась, что иногда завтракала... бифштексами.

— Увы, это происходило не ежедневно. В какой-то момент мой тренер Ютта Мюллер решила, что в подростковом возрасте кусок мяса пойдет мне на пользу. Сегодня, со всеми научными знаниями, вы, конечно, не можете такое представить. Это было другое время, — рассказала спортсменка Coop Zeuitung.

Катарина Витт с тренером Юттой Мюллер.

Но упорный характер Витт помог ей не только добиться тех высот, что она оставила очень заметный след в фигурном катании.

— Я никогда не сомневалась. Когда я пришла в группу фрау Мюллер, то знала, что она была лучшим тренером в мире. Тогда я поняла: теперь нужно идти только вперед. Это не значит, что на тренировках не было неудач или сложных моментов. Но в этом было и свое благо: ты никогда не будешь наслаждаться высотами, если не знаешь, как тяжело к ним подниматься, — заявила Витт.

Законодательница мод

Возможно, прыжковый набор, которым владела Катарина, не был таким впечатляющим. В то время были и другие спортсменки, исполнявшие более сложные элементы: например, в 1978 году Дениз Бильман первой прыгнула тройной лутц, а Мидори Ито в 1988-м — тройной аксель. Но тем не менее, Олимпийские игры в 1984 и 1988 годах выигрывала именно Витт. И одним из секретов успеха был безупречный стиль.

Катарина Витт ввела моду на головные уборы.

Помимо катания, фигуристка уделяла много внимания костюмам. Каждый костюм Витт был продуман до мелочей. Именно Катарина ввела моду на различные украшения для волос — будь то диадема или красочная заколка.

При этом ее костюмы отличались невероятной для тех времен откровенностью. Некоторые ее юбки были не просто короткими — они отсутствовали вовсе. К примеру, наряд фигуристки к короткой программе на Олимпийских играх-1988 назвали купальником с перьями.

За год до Олимпиады Витт из-за данного костюма попала в неловкую ситуацию: во время проката на турнире Trophe Lalique Paris наряд начал сползать, обнажая грудь. Катарине пришлось заканчивать выступление, прижав руки к бокам. К Олимпиаде Катарина доработала костюм во избежание подобных казусов — и все прошло успешно.

Костюм Катарины Витт к короткой программе на Олимпийских играх-1988. Фото AFP

Костюм фигуристки к произвольной программе был поскромнее — у него присутствовала полноценная юбка. Однако вырез спереди был достаточно откровенным — пусть и его прикрывала ткань телесного цвета. Судьи были шокированы обоими костюмами, но это не помешало Катарине завоевать второе олимпийское золото.

Показательный номер фигуристки под композицию Майкла Джексона получился не менее ярким — и опять же благодаря откровенному костюму. Юбка под кожаной курткой была экстремально короткой. Именно после этих соревнований в женском фигурном катании почти на 15 лет было введено правило, которое обязало спортсменок выходить на лед в юбках.

Дословно нововведение было сформулировано так: «Одежда участников должна быть скромной, достойной и подходящей для спортивных соревнований, а не броской или театральной. Девушки должны кататься только в юбках, костюм должен закрывать бедра и диафрагму».

В 2003 году вторая часть была отменена — в настоящее время фигуристки имеют право выступать в брюках или комбинезонах. Но сам факт — ограничения появились после костюмов Витт.

Ее знаменитым костюмом под произвольную программу «Кармен» теперь можно полюбоваться в Олимпийском музее в Лозанне. Лейпцигский спортивный музей также владеет несколькими костюмами спортсменки.

Немецкая Мэрилин Монро

Обаяние Катарины позволило ей добиться успеха и после окончания любительской карьеры — у нее была договоренность с руководством спортивного комитета ГДР, что в случае победы на Олимпийских играх-1988 фигуристке будет позволено покидать страну. Витт начинает активно кататься в шоу в США. Помимо этого, спортсменка пробует себя в кино, комментировании фигурного катания и в роли телеведущей.

Ее страсть к откровенным нарядам привлекла внимание Playboy, который выложил серьезную сумму за участие Витт в съемках очередной обложки знаменитого издания. «Они охотились за мной 10 лет, и я наконец-то сделала это», — приводит t-online.de слова Катарины о ее решении сняться обнаженной.

Playboy не прогадал — весь тираж был раскуплен полностью, всего во второй раз в истории журнала. Первый раз подобное произошло, когда на обложке была Мэрилин Монро.

Обложка Playboy с Катариной Витт.

Словом, Катарина имела успех в Штатах. В ходе одного из выступлений на шоу к немецкой фигуристке подошел Дональд Трамп. Он дал ей свой номер телефона. Однако Витт не стала звонить ему. На следующий день они столкнулись вновь. Трамп сказал, что Катарина — первая, кто ему не перезвонил.

Но не все было гладко для спортсменки: после падения Берлинской стены она стала предметом политических атак. До этого журнал Time назвал ее «самым красивым лицом социализма» — это прозвище закрепилось за спортсменкой. Но теперь СМИ начали копаться в биографии Витт, пытаясь обвинить ее в том, что она работала на службы госбезопасности ГДР.

Завершилось все благополучно для Катарины. Фигуристка возобновила любительскую карьеру ради участия в Олимпиаде уже в составе сборной ФРГ, но на Играх-1994 она финишировала лишь седьмой. Потом Витт участвовала в шоу, а в 2005 году она создала благотворительный фонд Katarina Witt Stiftung. В задачи организации входит помощь детям, поддержка детей-инвалидов и другое. Витт лоббировала кандидатуру столицы Баварии — Мюнхена — в качестве места проведения зимних Олимпийских игр 2018 года, но местные жители заблокировали проект. В 2017 году Катарину пригласили на финал Кубка страны по футболу — она выносила на поле трофей.

Катарина Витт на финале Кубка Германии. Фото Reuters

При этом Витт по-прежнему следит за фигурным катанием. В эфире немецкого телевидения фигуристка усомнилась в победе Аделины Сотниковой на Олимпиаде в Сочи. «Я ошеломлена этим результатом, серьезно. Я не понимаю, как тут вообще считают баллы. Почему Сотникова первая, Ким — вторая?» — заявила тогда Витт.

А вот Алине Загитовой после победы на чемпионате мира Катарина посвятила целый пост в Instagram: «От Кармен — Кармен».