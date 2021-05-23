Бег в пленке и керосин. Истории фигуристок-чемпионок, пытавшихся похудеть

Анорексия, расстройство пищевого поведения, психологические проблемы — лишь малая часть последствий опасных методов сброса веса.

Жизнь спортсмена состоит не только из ежедневных тренировок и частых соревнований, но и из различных ограничений. Не хватает времени на хобби, учебу, познание мира и самого себя, встречи с друзьями и семьей. Приходится постоянно строго держать в себя в форме. Достичь этого не всегда легко — кроме, собственно, физических нагрузок, нужно следить за тем, что ты ешь и пьешь. Фигуристы следуют разным диетам, но не всегда они оказывают хорошее влияние на организм. Иногда бывает, что вместо правильного, здорового питания выбирают быстрые методы похудения.

Это часто приводит к тяжелым последствиям — расстройствам пищевого поведения, анорексии и другим проблемам со здоровьем. Хочется, чтобы как можно больше людей задумалось о проблемах питания и не следовало многообещающим способам мгновенного сброса веса. Особенно это касается спортсменов, которых до сих пор просят вставать на весы по несколько раз в день. И не дай бог при этом поправиться даже на несколько сотен граммов — в ответ можно получить кучу неприятных слов.

В этом материале рассказываем истории некоторых известных фигуристок, которые из-за тяжелых тренировок и желания победить травмировали организм и испытывали проблемы со здоровьем.

Керосин Алены Савченко

Олимпийской чемпионке из Украины понадобилось четыре олимпиады и почти 30 лет упорной работы, чтобы наконец исполнить свою мечту. В Пхенчхане три года назад Алена стала олимпийской чемпионкой, выступая за сборную Германии с французом Бруно Массо. Но даже на тех играх все сначала складывалось не в ее пользу: падение на выбросе в короткой программе командного турнира, сдвоенный прыжок партнера уже в личном зачете и простуда самой Алены перед самими соревнованиями. Только адреналин и стремление наконец победить не дали пятикратной (на тот момент) чемпионке мира сдаться и опустить руки. Даже занимая четвертое место после первого дня соревнований, у Савченко оставалась уверенность, что все закончится хорошо. Так и получилось: Алена и Бруно стали олимпийскими чемпионами, идеально откатав произвольную. А их соперники допустили ошибки и уступили немцам.

Карьера Алены Савченко была наполнена множеством трудностей — метаниями с контентом в программах, сменой партнеров, проблемами с финансированием и поиском тренеров. Но мало что было известно про состояние здоровья олимпийской чемпионки во время тренировок и соревнований. В своей книге «Алена Савченко. Долгий путь к олимпийскому золоту» фигуристка рассказывает, что вместе с папой экспериментировала с различными диетами. Однажды она неделю пила только яблочный сок, потом кефир, закончив двухдневный марафон стаканом оливкового масла с лимонным соком. После этого ее тошнило каждые пять минут.

Или еще одно: как-то отец Алены прочитал в одном из журналов о здоровье, что очищенный керосин хорошо влияет на кровь, избавляя ее от всяких токсинов. Савченко последовала совету родителя и выпила одну ложку. Последствия практически полностью повторили диету с соком и кефиром, закончившись болью в животе и тошнотой.

Анорексия Липницкой и Антиповой

В мире фигурного катания наиболее известны истории с анорексией двух спортсменок — Юлии Липницкой и Юлии Антиповой. Об олимпийской чемпионке знают практически все — после триумфа в Сочи следующие сезоны у Юли не сложились, в 2016 году она приостановила карьеру из-за травмы спины. Позже стало известно, что Липницкая лечилась в Израиле от анорексии. Причем сообщила об этом сама фигуристка, чтобы избежать распространения ложных слухов. И рассказала о сложном решении, которое ей пришлось принять прямо в больнице, — спортсменка решила завершить карьеру:

— 99 процентов — проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала. Анорексия — болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все.

Антипова тоже лечилась в Израиле, но была не такой известной фигуристкой. Поэтому ее история чуть менее известна общественности, хотя подробностей там больше. В 2012 году Юля перешла в парное катание в группу Натальи Павловой и начала выступать с Нодари Майсурадзе. Уже в 2014-м дуэт выступил на чемпионате мира, где занял место в десятке сильнейших. В том же году летом спортсменка официально заболела анорексией — и только осенью израильские врачи сообщили, что состояние спортсменки улучшилось.

Юля рассказывала, что на нее часто давили из-за веса — в одиночном катании она об этом не задумывалась, как поправилась, так и похудела. А в парном все по-другому: чуть-чуть набираешь вес — партнеру уже тяжело. Ей даже говорили — либо худеешь, либо идешь назад в одиночное. Творога, чая, мяса и немного овощей на день спортсменке не хватало — нагрузки же были колоссальные. Силы уходили в минус:

— Когда я только попала к Павловой, поначалу никаких казусов не было: хороший тренер, все в порядке. Но затем наступил такой момент, когда я летом начала поправляться, потому что у меня начался переходный возраст. И меня посадили на диету. У меня начали расти грудь, попа — а это же никому не нужно в парном катании! Ну а дальше... Наталья Павлова действительно видела каждые сто граммов веса. Она могла начать орать на тебя на тренировке, она что угодно в такие минуты тебе говорила. А партнер поддерживал ее, говорил: «Юль, ну если хочешь, чтобы она на тебя так не орала, — худей».

Сначала Антипова лечилась в клинике Федерального медико-биологического агентства, где следят за здоровьем членов сборных команд России. Летом 2014 года после отпуска с родителями на одном из сборов оказалось, что Юля весит всего 28 килограммов. Фигуристку госпитализировали, принимать еду она отказывалась, приходилось кормить ее искусственным путем. Потерю веса остановить удалось, а потом — с помощью израильских врачей — получилось и прийти к нормальному состоянию.

Бег в пленке и отсутствие еды

Спортсменкам приходится тяжело проходить и период взросления, когда их тело начинает меняться. А вместе с ним — и психологическое состояние. Тогда нередко случаются разные гормональные сбои, что приводит к проблемам с весом, даже если фигуристки питаются правильно. Такое случилось с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Еленой Радионовой.

Лена прибавила в весе, а все ей постоянно говорили похудеть и привести себя в форму. Сделать этого не удавалось — фигуристка рассказывала, что она даже бегала в пленке и ничего не ела, но похудеть все равно не получалось:

— Было такое, что я, например, могла вообще целый день ничего не есть, когда меня не выпускали на лед. Я могла выпить бульон, просто, без курицы, без всего, бегать два часа в пленке — это было как раз лето, утром час, вечером час, всю себя обмотать, надеть теплый спортивный костюм — и просто проснуться на следующий день, не похудев ни на грамм.

Опасность здесь была еще и в том, что лишний вес — это риск получить травму. Но не есть совсем — это проблема, возможно, еще более серьезная, чем уход из спорта.

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина тоже рассказывала о проблемах с питанием: когда она тренировалась в Америке у Марины Зуевой, то постоянно поправлялась, хотя питалась так же, как в Москве. Все дело в том, что в США еда другая — набрать вес просто. А тренер постоянно взвешивала фигуристку, так что у спортсменки уже появился страх перед весами:

— Когда заканчивалась ледовая тренировка и наступал вечер, я надевала штаны, три кофты, а раз в неделю еще и обматывала себя пленкой — и час непрерывно бежала. Устраивала себе жесткую сушку. Сидела на одной диете, на другой, на третьей, потом стала есть один рис. Потом я просто свихнулась на этой теме, став взвешиваться по четыре раза на дню. Это ненормально для человека.

В случае с Радионовой и Синициной такие методы похудения, кажется, не привели ни к чему серьезному — нужно было вовремя остановиться. Но сколько таких историй еще не известны никому, сколько спортсменок сейчас пытается похудеть, отказываясь от еды и воды, принимая какие-то неизвестные таблетки? Дело не только в спортсменах — обычные люди тоже часто страдают от расстройства пищевого поведения, но не всегда они могут справиться с ним самостоятельно. Но если не говорить об этом, то и решений проблем не будет — нужно хотя бы начать.