Кто худшие фигуристы мира? Хирург из Финляндии, американец с тремя паспортами и гей, обыгравший Фернандеса

Необычные истории из андеграунда популярного вида спорта.

В чемпионатах мира участвуют десятки спортсменов, но болельщики чаще всего обсуждают только претендентов на медали. Телеканалы включают прямые трансляции ближе к последней разминке (разве что неудачное выступление фаворита в короткой может изменить ситуацию) и даже не знают, что на ЧМ или ЧЕ приезжали представители Лихтеншейта, Бангладеш или ЮАР. Эти ребята изначально не имеют претензий на высокие места, и даже задача отобраться в произвольную выглядит для них нерешаемой. Тем не менее среди андердогов мирового фигурного катания немало интересных людей, истории жизней которых порой даже насыщеннее, чем у чемпионов мира.

Валтер Виртанен (Финляндия)

Финский одиночник Валтер Виртанен — завсегдатай чемпионатов Европы и мира. На главные старты он отбирался больше 10 раз: 7 раз ездил на ЧЕ и 4 — на ЧМ. Правда, всего лишь трижды он отбирался в произвольную программу, и удавалось преодолеть барьер короткой ему пока только на континентальных первенствах.

Его лучший результат в карьере ниже оценок за одну только произвольную претендентов на медали — 180 баллов. Ни разу в карьере он не исполнил чисто ни одного четверного, ни даже тройной аксель. Попыток было много, но все заканчивались либо падением, либо недокрутом, либо очень грязным выездом. Самый реальный шанс сделать четверной тулуп выпал Валтери на Кубке Китая-2018 — тогда он едва перескочил с одной ноги на другую при приземлении, в остальном элемент был удачным.

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Отсутствие конкуренции на домашнем уровне позволяло Валтеру отбираться на крупные турниры даже с такими катастрофическими результатами. Технический минимум ISU отбрасывает разве что совсем уж любителей, начавших кататься пару сезонов назад. Правда, в случае с Виртаненом критиковать его за слабые прокаты и возмущаться по поводу его участия на ЧЕ или ЧМ не совсем правильно. Валтер в первую очередь врач, и он работает хирургом в Германии. Причем, по словам его коллег в больнице, — отличным. Фигурное катание — хобби с детства, которым он занимается в свободное время и сам себе его оплачивает.

Ларри Луполовер (США, Болгария, Азербайджан)

Как выступить за четыре страны и сменить три паспорта? Видимо, таким вопросом для себя задавался Ларри Луполовер, когда просчитывал сценарии развития своей карьеры. Уроженец Бруклина начал заниматься фигурным катанием в США и показывал неплохой прогресс. Выбора у него и не было: его отец — сам фигурист в прошлом и до сих пор играет большую роль в карьере сына.

Уже к девяти годам он уверенно исполнял все тройные, но дальше в развитии парень остановился. Отец Ларри не верил, что сын сможет пробиться в сборную США, которая в мужском одиночном всегда отличалась серьезной конкуренцией, и стал смотреть варианты смены спортивного гражданства. Договориться удалось с Азербайджаном, и уже в 13 лет Луполовер впервые вышел на международный турнир под флагом этой страны. Для наших соседей Ларри смог привезти в Баку медали таких престижных турниров, как Кубок Санта-Клауса и «челленджер» Ice Star в Минске. Чемпионат Азербайджана он выигрывал без особых проблем, так как других участников до 2017 года на нем просто не было, единственной задачей было выполнить норматив ISU для чемпионатов Европы и мира.

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Технический минимум для ЧМ, например, — это 34 балла в короткой и 64 в произвольной — медалисты получают больше за одну только короткую. Ларри с трудом, но с задачей справлялся и ездил на ЧМ в 2017 и 2018 годах. Все поменялось после того, как за Азербайджан решил выступать Владимир Литвинцев. Ларри решил не бороться с конкурентом, а искать другие варианты. Он откатал один турнир за Финляндию, но потом понял, что и там битва за главные старты будет напряженной. В итоге с 2019 года Ларри радует болельщиков сборной Болгарии. Результаты, правда, лучше не стали: на ЧМ-2021 он занял последнее место, набрав 58,93 балла за короткую программу. Хотя, справедливости ради, Луполовер работает над четверными. Он трижды выезжал с четверного лутца и пробовал флип.

Хавьер Райа (Испания)

Если предыдущие фигуристы попадали на крупные старты благодаря отсутствию сильных конкурентов на Родине, то Хавьер Райа из Испании стал участником Олимпийских игр, чемпионата Европы и мира скорее благодаря успехам Хавьера Фернандеса. Когда твой конкурент по сборной из года в год побеждает на ЧЕ, так ли важно, удается тебе его обыграть в личной дуэли или нет? Ведь квот в любом случае как минимум будет две за счет побед Фернандеса, а то и три. Единственной задачей Райи оставалось набрать техминимум.

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Более того, если посмотреть список чемпионов Испании по фигурному катанию, то с 2010 года там среди чемпионов только одно имя — Хавьер. Но в 2011 победил не Фернандес, а Райя! Будущий семикратный чемпион Европы выдал один из худших прокатов в сезоне и набрал 192 балла. Хавьер Райа приблизился к личному рекорду и набрал на балл с лишним больше — 193,72. Наверняка такой результат был отчасти связан с тем, что у Фернандеса тогда были напряженные отношения с испанской федерацией. Она настаивала, что нужно развиваться дома, в то время как Хавьер полетел в Канаду для тренировок у Брайана Орсера.

Поражение Райе, который и не думал о поездках за рубеж, должно было (видимо) стать уроком для Фернандеса. Но история расставила все по своим местам: Фернандес дважды стал чемпионом мира, взял медаль Олимпиады и повторил, казалось бы, вечный рекорд Евгения Плющенко. Единственный же интересный момент из дальнейшей карьеры Райи — каминг-аут в 2016-м. Испанец рискнул и заявил о своих отношениях с нейробиологом Эндрю Николсом.

Айза Мамбекова (Казахстан)

Еще один пример того, как следом за претендентом на медали на крупные старты попадает фигурист калибром поменьше — Айза Мамбекова. На чемпионат мира она пока ни разу не ездила — либо мешали проблемы со здоровьем, либо не получалось пройти техминимум. Но зато Мамбекова осуществила мечту десятка, если не сотни отличных российских фигуристок, для которых она так и останется мечтой... Айза, благодаря успешному выступлению Элизабет Турсынбаевой, получила право выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. На Играх она заняла последнее место, набрав 44,40 балла.

Казалось бы, провал, но на самом деле ее лучший результат в карьере не сильно выше — 47,08. В сумме она редко набирает больше 100 баллов. Естественно, претендовать на что-либо в такой ситуации не приходится. Тем не менее Айзу очень любят в родном Казахстане за пропаганду местной культуры. Она не стесняется выбирать народную музыку, танцы и костюмы для своих программ и одним только своим участием рассказывает о стране больше, чем та же Турсынбаева со своими четверными прыжками и медалями чемпионата мира.