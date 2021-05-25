Фигуристы выкладывают видео сложных прыжков с тренировок, но не исполняют их на соревнованиях. Зачем это нужно?

Часто такие элементы даже не имеет смысла делать на официальных стартах.

Межсезонье — это время для экспериментов. Промежуток после окончания соревнований до заслуженного отдыха спортсмены могут использовать для разучивания новых элементов —хорошая форма еще не уходит, а готовиться к стартам пока не надо. На летних сборах после восстановления после отпуска тоже можно этим заняться — главное, не спешить и не форсировать подготовку.

На тренировках фигуристы позволяют себе пробовать новые прыжки, которые впоследствии могут войти в программы, — ведь когда-то надо их пробовать исполнять. И часто элементы оказываются опубликованными в социальных сетях быстрее, чем фанаты и судьи видят их на соревнованиях. А иногда каскады и прыжки и вовсе остаются только в Instagram-истории.

Разбираемся, зачем фигуристы выкладывают квады и триксели на просторы Интернета и приносит ли им это хоть какую-то пользу.

Анонсировать усложнения

Instagram — хороший способ показать подписчикам, среди которых есть даже судьи и представители федерации, какие новые элементы выучил спортсмен. Некоторые выкладывают четверные, триксель или каскады в тот момент, как они наконец-то начинают получаться на тренировках. Таким образом происходит анонс возможных усложнений — наверняка фигуристы не просто так хотят показать элементы, а все-таки намереваются впоследствии вставить их в программы.

В октябре официальная группа Этери Тутберидзе в Instagram выложила видео тройного акселя Камилы Валиевой — уже в декабре прыжок появился в короткой чемпионки мира среди юниоров. В феврале там же оказался и четверной сальхов — его фигуристка попробовала исполнить через пару недель в финале Кубка России.

Несколько месяцев назад в аккаунте появился и каскад из четверного и двойного тулупов Аделии Петросян — вероятно, на его появление в программах можно рассчитывать уже в новом сезоне.

Раздвинуть рамки возможного

Два года назад Елизавета Туктамышева шокировала многих, сделав на тренировке квад-тулуп, а потом его же в каскаде с тройным. Выучить такой прыжок в 22 года казалось нереальным, но вот, пожалуйста, чемпионка мира исполнила его. Тем самым фигуристка смогла вдохновить многих фигуристок, показав им, что преграды только в наших головах. Сейчас Лиза пытается освоить квад-лутц — на «удочке» уже получилось, но Туктамышева мечтает сделать его без всякой помощи.

Одиночники часто поражают едва ли не больше, скручивая разные бешеные каскады на тренировках. Бронзовый призер чемпионата России Марк Кондратюк недавно показал каскад тройной аксель + ойлер + четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Такой элемент с квадом не в качестве первого особо сложен, выполнить его практически нереально. На соревнованиях только японец Сема Уно пытался сделать такое, но обе попытки заканчивались падением.

Другой российский фигурист, Владимир Самойлов, и вовсе делал каскады из двух четверных прыжков, соединенных ойлером: первым прыжком был сальхов или лутц, последним — сальхов.

Такие каскады на соревнованиях исполнять совершенно невыгодно — все-таки есть предписанные элементы, а вставлять такое не имеет особого смысла для оптимального набора баллов. Скорее все это только для того, чтобы показать — способности фигуристов позволяют гораздо больше, чем положено по правилам.

Показать прогресс

Иногда фигуристы удивляют даже не сложными и новыми элементами, а старыми, но давно не исполняемыми на соревнованиях. Например, в случае вынужденной приостановки из-за отпуска в межсезонье или после восстановления после травм. В таком случае можно показать, что спортсмен наконец пришел в форму и готов к борьбе.

В прошлом сезоне всех необычайно порадовал суперэффектный четверной лутц трехкратного чемпиона России Михаила Коляды. Его фигурист не пытался исполнять уже несколько лет, но о высоте, красоте, докруте прыжка практически слагают легенды. На тренировке квад получился — теперь есть надежда, что Миша вместе с Алексеем Мишиным доведут его до ума и вставят в соревновательные программы.

Выкладываются видео и для того, чтобы показать, что спортсмен уже пришел в форму после травмы и готов демонстрировать это на соревнованиях. После неудачи на этапе «Гран-при» в Москве Александра Трусова получила повреждение ноги и на чемпионате России исполняла только четверные лутцы. Зато они были отработаны до совершенства — уже на тренировке перед самим стартом Саша демонстрировала идеальные прыжки.

В большинстве случаев видео с элементами в Instagram — это всего лишь способ привлечь к себе внимание и показать свой потенциал. Но ведь судьи и даже члены федерации тоже просматривают странички фигуристов и не всегда приходят на тренировки к спортсменам, поэтому нельзя исключать, что они могут обращать внимание даже на такое. Атлеты большую часть своей жизни проводят на катке, поэтому и удивлять лучше всего получается чем-то ледовым — сложными прыжками, новыми вращениями и дорожками шагов.