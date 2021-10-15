У России большие проблемы в фигурном катании и риск потерять два золота Пекина. Разбираем с олимпийской чемпионкой

Обсудили напряженную ситуацию в танцах с Екатериной Бобровой.

Март 2021 года. Россия триумфально выигрывает три из четырех золотых медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. Самое долгожданное золото — в танцах, где его не было 12 лет. Виктория Синицина и Никита Кацалапов — первая пара мира, ведь за год до этого они в прямом столкновении выиграли у великих французов Пападакис/Сизерона.

Октябрь 2021 года. В российских танцах глубокий кризис медицинского характера. Сейчас в сборной отсутствуют три (!) первые пары. Те самые Синицина и Кацалапов снялись с Кубка России из-за рецидива травмы партнера. Второй дуэт страны Александра Степанова/Иван Букин из-за травм вообще не выходил на старт сезона. В среду пришла новость о снятии с «Гран-при США» третьего номера сборной Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

Для олимпийского сезона ситуация катастрофическая — уходит золото не только в этом виде, но и в командном турнире. С вероятностью 99% ни одна из других пар до медали в Пекине не доберется — это танцы, и здесь нельзя прыгнуть в топ за один квартал. Лучшие умы федерации должны закипать от этой ситуации — на кого делать ставку-то?

Мы обсудили происходящее с олимпийской чемпионкой Сочи в команднике Екатериной Бобровой.

Нет больше ситуации, что есть французы или наши — и все остальные

— Екатерина, давайте начнем с нашей пары Синицина/Кацалапов. У них снова травма. Вас беспокоят их олимпийские перспективы?

— Знаете, на данный момент да. Я сейчас посмотрела, как много спортсменов высочайшего уровня приехало в Финляндию. Никто не боится лишний раз выступить на соревнованиях, показать программы, накатывает их, где-то ошибается. Это всего лишь «челленджер», туда обычно не заявляется много фигуристов такого уровня.

Конечно, в первую очередь желаю Никите здоровья. И Вике тоже, чтобы у нее все было в порядке. Залечить все, чтобы на протяжении сезона больше не тревожило. Слышала, что после контрольных прокатов Саша Жулин стал что-то додумывать с произвольной программой. Мне кажется, что нужно определиться с окончательным вариантом и просто накатывать что есть, если и делать, то минимальные изменения, не метаться. Я много лет каталась под руководством Саши Жулина. Уверена, они знают, что делают, и в итоге к главному старту подойдут в оптимальной форме. Вопрос в том, хватит ли им этого объема соревнований и глаз специалистов и судей — чтобы их увидели, успели полюбить и принять. И к Олимпиаде воспринимали как главных претендентов на первое место. Это все-таки танцы. Пока, к сожалению, есть за это опасения.

— Почему так?

— Ладно, забудем про произвольную. Я посмотрела их прокат ритм-танца в Йошкар-Оле. На прокатах было по-другому. Я начала задумываться, где же идея уличной темы ритм-танца, но прекрасно понимала, что это всего лишь прокаты. Затем выдохнула и решила, что ребята все доработают. В Йошкар-Оле мне уже все понравилось — каждый акцент, каждое взаимодействие, какой потрясающий Никита и какая красотка Вика. Произвольный будем ждать, дай бог им здоровья.

Но, посмотрев Финляндию, я поняла, что нашим будет не так просто. Мое мнение, что нет больше ситуации, когда есть французы и все остальные. Правда, также и не чувствуется, что есть Вика с Никитой и все остальные. Чок и Бэйтс будут нашими соперниками в этом сезоне тоже. У них оба танца хороши. В ритмическом мне не очень понравилось платье, но это вопрос моего вкуса. Они еще будут искать свои образы, но по программам мне все понравилось.

В ритм-танце для меня пока фаворитами являются Пападакис и Сизерон. Очень крутой стиль, им очень идет. В произвольном — Чок и Бэйтс, но французы тоже бесподобны. Это что-то граничащее с искусством, смотришь завороженный. Может, я от них ждала чуть большего к Олимпиаде. В принципе с ними можно бороться. Они взяли очень сложную тему, оригинальное танго, пока выглядит сыровато. Но сравнению с турниром Masters de Patinage в Финляндии мне понравилось гораздо больше.

И все-таки американцы забрали мое сердечко, у меня не хватает эпитетов, чтобы полностью описать свои эмоции после просмотра. Когда закончилась их программа, минуты две пыталась осознать то, что я увидела. Они взяли нетривиальную тему — не любовь, не Ромео и Джульетта, не танго, не «Кармен», вот этот стандартный олимпийский набор. Не испугались и сделали очень сильно.

Пападакис/Сизерон будут цепляться за золото так, что мало не покажется

— Насколько пропуск чемпионата мира стал минусом для Пападакис и Сизерона? Заочно они сейчас проигрывают по баллам результату Синициной и Кацалапова из Стокгольма.

— От чего точно хочется предостеречь — не сравнивать не в коем случае баллы в Йошкар-Оле и Finlandia Trophy. Про чемпионат мира тоже объясню. Сейчас начало сезона. На чемпионате мира давали уже все что могли и кому могли. Вика и Никита на пике формы откатали произвольный танец. Судьи ведь тоже люди. Они видят классный прокат, Синицина и Кацалапов все равно побеждают. Почему бы не добавить еще десяточку? Это человеческое: нравится — давайте еще добавим. Очень часто так работает.

В начале сезона судьи пока не могут давать мировые рекорды. При этом ребята еще не супер катались, они умеют лучше и чище.

— Два года назад Габриэлла и Гийом начали бить рекорды с осени.

— Тогда была ситуация, когда есть французы и все остальные. Сейчас им надо набирать форму. После пропуска сезона очень тяжело выходить на соревнования. По себе знаю, нужно аккуратно, поступью. Думаю, они еще покажут себя. Зачем рвать на себе рубашку, если сейчас все отлично?

— Можно ли говорить, что ситуация в танцах сильно изменилась? Весной россияне были фаворитами на золото Олимпиады. Сейчас победа уплывает?

— Мы так говорили, потому что не было французов. Вика с Никитой стали чемпионами мира, а входить в олимпийский сезон в таком статусе дорогого стоит. Сейчас новый сезон, Пападакис и Сизерон будут так цепляться за золотую медаль, что мало не покажется никому. Просто нам тоже нужно это делать.

Степанову и Букина мы не видим, а все уже борются за Олимпиаду

— Нашу вторую пару Степанова/Букин пока вообще не видно. Стоит ли в такой ситуации присматриваться к молодежи? Кого вы считаете заслуживающими олимпийской путевки?

— Саше с Ваней я желаю всего самого лучшего, всегда болею за них и переживаю. Часто пишу Саше, мы хорошо общаемся. Но в их случае действительно есть некое упущение — мы их не видим, как-то подзабыли, у них травмы, болезни, а все уже борются за олимпийское золото. Посмотрим, как они выйдут.

У нас есть небольшая тенденция — в олимпийский сезон федерация работает на ту пару, с которой связаны наибольшие надежды. На данный момент это действующие чемпионы мира и Европы Вика с Никитой, от этого никуда не деться. Но в какой форме будут Саша с Ваней, никто не знает. Мы же даже не видели, какие программы у ребят. Может, они сейчас тихушничают, а потом как выйдут, как выдадут! И все на стулья сядут.

Вообще мне хочется верить, что Вика с Никитой возьмут свое в сезоне, возможно, закончат карьеру, но Ваня с Сашей еще четыре года подождут. Хочется, чтобы они еще взяли свои чемпионаты мира, Европы, они этого исключительно достойны, сто процентов, они это могут.

— И олимпийское золото?

— Конечно, почему нет? За четыре года многое может произойти. Но пока вот получается так.

Сейчас у нас две пары — явные фавориты чемпионата России, третьих, которые могут приблизиться, я не наблюдаю. Но в сборной три места. Так что в декабре я обложусь попкорном с чипсами и буду с интересом наблюдать, борьба за третье место будет очень горячей. Долго фаворитами были Джоник с Тиффани [Джонатан Гуррейро и Тиффани Загорски]. Но им не то что на пятки наступают, им будет очень сложно удержать свое место на чемпионате России.

Произвольный мы вроде бы не видели. Короткая программа — оригинальная идея, но у других пар то ли слаженнее, то ли более понятен стиль... Тиффани и Джон берут гениальным коньком, их разбуди в три часа ночи и скажи сделать параллельную дорожку, они ее исполнят на четвертый уровень. Но пока не понимаю, что не так.

Мне очень понравились Диана с Глебом [Дэвис со Смолкиным]. На удивление — Аннабель с Андреем [Морозов с Багиным].

— Почему на удивление?

— Я много с Андреем работала в одной группе. И скажем так, знаю, как он не любил тренироваться. Мы это видели предыдущие два сезона. Когда он падал на каждом старте! Было же такое, чего таить? А сейчас это взрослая красивая пара с качественными программами. Я подумала — о, интересно! Галочку себе поставила.

В прошлом сезоне мне очень импонировали Лиза с Егором [Худайбердиева с Базиным]. Но в этом на прокатах мне очень не понравились костюмы в короткой, они меня отвлекали. Произвольная прошлогодняя тоже нравилась больше, чем нынешняя, но, может, она еще просто не накатана. Ну и конечно, не забываем про Настю с Кириллом (Скопцова/Алешин). Так что буду наблюдать за пятью парами в борьбе за третью путевку.

Сработает ли на Дэвис фамилия Тутберидзе? Все может быть

— Вам бы хотелось, чтобы команда и семья Тутберидзе были представлены в четырех видах? В остальных трех у нее наверняка будут представители, Диана уже на Олимпиаду претендует.

— Это было бы круто! Исторический момент произойдет. Но эту путевку еще надо завоевать. Просто не будет даже фаворитам.

— Фамилия Тутберидзе может сыграть роль при отборе?

— Я вам так скажу — по правилам федерации первая путевка стопроцентно отдается чемпионам, два остальных номера определяются на чемпионате Европы и... через тренерский совет. То есть вы задаете вопрос, и, судя по правилам, все может быть. Но тем не менее не думаю, что все будет решать чисто голосование в совете. Все-таки выбирать будут того, кто лучше откатает, кто будет лучше готов.

У нас уже были прецеденты, что на чемпионат Европы ехала пара, выступала не очень, и их заменяли. Последнее время федерация вообще принимает взвешенные решения, кого куда посылать. Очень надеюсь, и в этот раз она все сделает правильно.

— Последнее. Разрешите вам показать такую цитату нашего судьи Веденина: «Пападакис и Сизерон катаются классно, но холодно. Партнер — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь». Такая оценка этична, она имеет право на существование?

— Мое мнение, что этот фактор никак не должен влиять на оценку судей. Я вообще не понимаю — зачем об этом говорить? Я сейчас аккуратно подбираю слова, чтобы меня правильно поняли. Но извините, а партнеры, которые ненавидят друг друга, а потом на льду показывают страсть, любовь, целуются, нежно прикасаются руками? Такое очень часто бывает — а потом со льда расходятся в разные стороны. Или есть пары, где брат с сестрой. Может быть, про это поговорим? Давайте оценивать то, что мы видим на льду в первую очередь, а не какой ориентации люди и вместе ли они. У нас с Димой [Соловьевым] тоже никогда не было плотской, человеческой любви, мы по сути друзья. Откуда идея, что нам надо вторую оценку снизить? Давайте смотреть, как люди отыгрывают актерски во время соревнований. И мне пока увиденное все больше и больше нравится.