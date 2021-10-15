«Почему бы тебе не заняться сексом со всей мужской сборной?» Американская фигуристка пожаловалась на травлю со стороны тренера

Тара Кейн пыталась совершить самоубийство из-за слов о том, что тренер разрушила ее олимпийские планы.

В Америке началось расследование нового дела о непрофессиональном отношении тренера к своей подопечной. На этот раз под следствием оказался известный в парном катании специалист Далайла Саппенфилд. Ее обвинили в некорректных высказываниях и даже оскорблениях подопечной с сексуальным подтекстом. В отношении специалиста уже предприняты первые меры наказания.

Попытка самоубийства из-за комментариев тренера

С именем тренера Далайлы Саппенфилд связано много неприятных историй. Под руководством специалиста фигурным катанием занималось несколько чемпионов США, в том числе парник Джон Кафлин, который два года назад совершил самоубийство. Этого спортсмена обвинила в сексуальных домогательствах бывшая партнерша Бриджит Намиотка. Девушка рассказала, что была не единственной жертвой Джона — таких оказалось около десяти.

Организация SafeSport, расследующая все спортивные скандалы в США, отстранила Кафлина. Он не мог принять участие в чемпионате страны даже в роли комментатора. Джон отказался признавать обвинения справедливыми и, не выдержав осуждения, покончил жизнь самоубийством. По его словам, связи с фигуристками у него все-таки присутствовали, но все было по взаимному согласию и только в тот период, когда он еще сам выступал.

Сейчас эта история вновь всплыла в связи с обвинением Саппенфилд в словесных оскорблениях с постоянными комментариями сексуального характера. Об этом сообщила Тара Кейн, тренировавшаяся под руководством Далайлы. Обидные фразы привели к тому, что отчаявшаяся девушка в 2019 году в комнате общежития Центра олимпийской подготовки в Колорадо-Спрингс предприняла попытку самоубийства.

— Тренер постоянно говорила о сексе, о том, с кем я встречаюсь, о моей сексуальной жизни, — рассказала Тара в интервью USA Today. — Это было совершенно неуместно, но именно так вела себя Далайла. Она использует против вас сплетни других фигуристов. Зная о моих психических проблемах, она вместо помощи решила посмеяться надо мной. Она даже ходила к другим фигуристам и рассказывала им об этом, обзывая меня и спрашивая ребят, почему кто-то вообще хотел бы встречаться со мной.

В 2019 году Саппенфилд позвонила Кейн и сообщила ей о возможном распаде ее пары с Дэнни О'Ши. «Дело не в навыках, а в твоих человеческих качествах», — насмешливо сказала тренер своей ученице. Как раз после этих слов девушка и решила свести счеты с жизнью. «Думала, что умру», — подумала тогда Тара. Но в какой-то момент фигуристка одумалась и попросила помощи у соседей. При этом скорую она не вызывала, боясь, что об этом станет известно Далайле и она еще больше разозлится.

В течение следующих нескольких недель Тара скрывала следы своего поступка. Все-таки тренер узнала об этой ситуации и вместо сочувствия отвела спортсменку в сторону, язвительно сказав: «Почему бы тебе не пойти и не заняться сексом со всей мужской сборной по гимнастике?» Тогда гимнасты тоже тренировались в Центре олимпийской подготовки.

Саппенфилд вынудила фигуристку закончить со спортом

В последние месяцы, когда Кейн/О'Ши тренировались у Саппенфилд, тренер вообще перестала разговаривать с партнершей, обращая внимание только на Дэнни, даже если фигуристы были рядом на льду. Тара говорила, что это сделало ее очень тревожной и после каждой тренировки ей приходилось идти в уборную, чтобы хоть как-то прийти в себя. От волнения фигуристка так сильно впивалась ногтями в левое запястье, что рука начинала кровоточить.

— Я во всем поддерживаю Тару и делал это в течение девяти лет, пока мы были партнерами, — благородно высказался Дэнни О'Ши. — Тара — сильная женщина, и я горд, что она высказалась. Надеюсь, ее воля станет сигналом для остальных. Мы вместе решили покинуть тренировочную среду, которая стала для нас ненормальной. Я поддерживаю Тару и SafeSport в их текущих расследованиях.

Сейчас эти фигуристы уже не тренируются вместе, хотя ранее собирались соревноваться до Олимпийских игр 2022 года. Вместо этого Тара в ноябре поедет гастролировать по Европе с ледовым шоу, а Дэнни продолжит готовиться к Олимпиаде, но уже с другой партнершей.

— Все изменилось из-за Далайлы, — объяснила Кейн. — Этот ужасный опыт вынудил меня уйти из любимого спорта. Далайла не раз говорила, что хочет покончить с моей карьерой, и ей это удалось.

В результате всего этого Саппенфилд запретили связываться с некоторым количеством фигуристов и тренировать несовершеннолетних спортсменов без присмотра взрослых. Эти меры стали возможны только потому, что Тара Кейн решилась высказаться — действия Далайлы могли повлиять на большое количество людей.

Судя по всей этой ситуации, можно предположить, что и к делу Джона Кафлина могла быть причастна сама Далайла Саппенфилд. Она была вполне способна каким-то образом исковеркать факты и преподнести все с невыгодной позиции. Точно утверждать ничего нельзя, все-таки слишком мало конкретики, но исключать такого точно не стоит.

Возможно, именно поэтому олимпийская чемпионка Алена Савченко прекратила попытки вернуться в спорт. Летом этого года стало известно, что фигуристка пробует себя в паре с американцем Томми-Джо Найманом и тренируется в США. И под руководством не кого-нибудь, а Далайлы Саппенфилд.

В Америке это не первая известная история, в которой в абьюзе обвиняются тренеры или члены команды специалистов, помогающих спортсменам. Одним из самых громких скандалов остается дело о сексуальном насилии со стороны врача Ларри Нассара, который работал со спортивными гимнастками. Дело сдвинулось с мертвой точки только после высказываний непосредственных участниц событий. Слова Тары Кейн тоже могут изменить ситуацию в фигурном катании — первые шаги к этому уже предприняты.