Россиянка стала чемпионкой мира за Австралию. Но потом вернулась в Москву и покончила с собой

Трагичная история фигуристки Екатерины Александровской.

На прошлой неделе многие узнали, что в Австралии есть фигурное катание — бывшая российская фигуристка Анастасия Голубева попала в финал юниорской серии «Гран-при» с лучшим результатом. То есть если ничего в ближайшее время не изменится (а главное — не вернутся пары из России и Китая), то Голубева вместе со своим сиднейским партнером Гектором Гиотопулосом Муром может выиграть финал, а следом за ним и ЮЧМ. Только вы удивитесь, но это уже не первый такой случай.

Пять лет назад австралийская фигуристка уже побеждала на юниорском чемпионате мира. Так же как и в случае с Голубевой, вместе с местным партнером к успеху пришла коренная москвичка. Причем в равной борьбе она обошла лучшие пары из России! Ее звали Екатерина Александровская. Вы наверняка о ней слышали, но не в позитивной повестке. Два года назад эта девушка решила уйти из жизни в самом расцвете сил. Трагичная история спортсменки, которая, несмотря на талант, так и нашла себя ни на родине, ни в Австралии. И в итоге устала бороться.

Александровская могла выступать за Украину

Смена гражданства в фигурном катании порой напоминает смену клуба футболистами. В идеале все должно быть с согласия и интересно обеим сторонам, по строгому регламенту, с компенсациями или выкупом. Но по факту многие до сих пор уходят из одной страны в другую без особой бюрократии. Ведь для этого даже паспорт менять не надо! В парном катании, к примеру, ISU требует, чтобы гражданский паспорт соответствовал той стране, которую спортсмены представляют лишь у одного партнера. А второй может быть гражданином любой страны мира, и это не имеет особого значения ровно до Олимпиады — там уже действуют строгие правила МОК. Поэтому если девушка или юноша не нашли себе подходящего партнера в России, ничего не мешает им поехать в другую страну. Хоть в прямом смысле на край света.

Так поступила и москвичка Анастасия Голубева, побеждающая сейчас с Гектором Гиотопулосом Муром. Но до нее этот путь прошла Екатерина Александровская. Точнее говоря, она пробовала себя в команде Украины. До 2011 года девушка выступала в одиночном катании. Когда поняла, что уступает сверстницам, поступило предложение отправиться в Днепропетровск. Там ей в пару предложили участника зимних юношеских Олимпийских игр Владислава Лысова. Правда, на международном уровне они так вместе и не выступили, и вскоре дуэт распался. Тогда Александровская возвращается в Россию, где ей в партнеры ставят Александра Епифанова. С ним тоже не срослось, и Александровская всерьез думала о завершении карьеры. К моменту, когда на Екатерину вышли представители Федерации фигурного катания Австралии, она уже не каталась пару месяцев. Однако вызов ее заинтересовал, и фигуристка полетела в Сидней.

Екатерина Александровская. Фото Getty Images

Австралийцы позвали целый тренерский штаб из России

На момент переезда на Зеленый континент Александровской было всего 16 лет. Однако она не испугалась и была открыта к новым вызовам. Австралийская федерация была настойчива, и их планы по развитию фигурного катания выглядели масштабными. Развивали и парные виды, и одиночные, вкладывались как в спорт высших достижений, так и в детский спорт. А помимо иностранных спортсменов приглашали из-за рубежа и тренеров. Так, Александровскую в аэропорту встретил знакомый ей по группе Нины Мозер тренер Андрей Хекало. Как потом сказала Екатерина, тот факт, что с ней будет работать именно этот специалист, стал решающим при принятии решения о переезде. К тому же и с партнером — Харли Уиндзором — Александровская быстро поладила.

Уиндзор был звездой на уровне Австралии, однако на международном уровне показать себя не мог. Тогда решил попробовать себя в паре и столкнулся с отсутствием в родной стране партнерш сопоставимого уровня. Поэтому для него приезд Екатерины стал спасением карьеры. Ребята не сразу начали показывать результат, но прогресс шел быстрыми темпами. В начале сентября 2016 года пара дебютировала на международной арене в Остраве на юниорском этапе «Гран-при», где заняла место в конце таблицы. А уже через месяц на таком же этапе «Гран-при», правда, уже в Таллине, они победили. Эта победа принесла им путевку в финал серии, а также квалификацию на чемпионаты мира и континента. Вскоре пара дебютировала и среди взрослых. Так как внутри страны соперников у них не было, фигуристы выступали по двум возрастам.

Обыграли Бойкову и Козловского и продлили серию неудач России

Успешно выступить в финале юниорского «Гран-при» не вышло — предпоследний результат. Но пара получила важный опыт и улучшила личные рекорды. Дальше следовала дежурная победа на чемпионате Австралии (где для них даже нашли двух конкурентов детского возраста), дебют на чемпионате четырех континентов уже среди взрослых и подготовка к юниорскому ЧМ. К этому моменту Александровская/Уиндзор уже считались одними из лучших в своей возрастной категории. Но поверить, что пара из Австралии станет призером ЮЧМ, да еще в свой первый совместный сезон, было тяжело. Фаворитами были россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Для них это был также первый совместный сезон, однако пара, которой было от силы 10 месяцев, входила в пятерку лучших в нашей стране. Правда, к тому моменту российская серия без побед продолжалась уже восьмой год.

Бойкова с Козловским ехали ее прерывать. И поначалу все шло по плану — они спокойно выиграли короткую, в то время как австралийцы заняли третье место. Уже этот факт был для пары из Сиднея гигантским успехом, и задача была — просто сохранить добытое, нежели бороться за большее. Однако в произвольной лидеры подарили Александровской не то что подарок. Ребята вытащили золотой лотерейный билет. Александра с Дмитрием не самые стабильные фигуристы, но тот прокат в Тайбэе даже для них был неординарным. По оценкам произвольной они — только пятые, следом за ними проваливаются и обе китайские пары. Екатерина с Харли также были не идеальны, но на фоне конкурентов — совершенны. Их обыграла только другая российская пара — Амина Атаханова/Илья Спиридонов, которая в произвольной уже ни за что не боролась.

Екатерина Александровская. Фото Getty Images

Резкий конец карьеры после бурного начала

Так то ли невероятное везение, то ли психологическая стойкость Александровской и Уиндзора подарили нам первых в истории австралийских чемпионов мира, пусть и среди юниоров. Вероятнее всего, причина неудачи Бойковой и Козловского была как раз в давлении — от них все ждали результата, как и от китайцев. Екатерина с Харли выступали от души и для себя, и это принесло успех. А вот на взрослом ЧМ перед ними была уже другая задача. В новом статусе они должны были подтвердить свой уровень и завоевать прямую путевку на Олимпиаду. Не удалось, однако шансы выступить на Играх ребята не потеряли и осенью выиграли дополнительную квоту на турнире в Оберстдорфе. Теперь встал вопрос с гражданством, но Австралия оперативно выдала Александровской паспорт, и Екатерина могла готовиться к поездке в Южную Корею.

Олимпиада в Пхенчхане победной, естественно, также не стала, но для молодой пары из Австралии сам факт выступления на олимпийской арене много стоил. К тому же они не останавливались в развитии, улучшая личные результаты. После того как ребята приблизились к мировой десятке, многие ждали от них прорыва на взрослом уровне. Но помешали метания с тренером. К Олимпиаде ребята готовились в Москве. Затем перебрались из Москвы в Монреаль к Ришару Готье. В Канаде быстро освоились, однако Александровская получает травму, и результаты работы проверить так и не удалось. К тому же как только Екатерина возвращается в строй, травма стопы теперь уже у Харли. Они возвращаются в Сидней к бывшему тренеру Хекало. Но выступили всего на двух турнирах, после чего Александровская решила завершить карьеру.

Екатерина Александровская. Фото Getty Images

Алкоголь, эпилепсия и ужасный конец

Уход из спорта был вынужденным решением — в январе 2020 года у девушки случился очередной эпилептический приступ. Екатерина давно страдала от этой болезни, но в тот раз ситуация дошла до критической точки. При обследовании выяснилось, что Александровская скрывала предыдущие эпизоды. Так, в начале 2017 года у нее случился первый приступ. Екатерина рухнула в одном из торговых центров Сиднея. Незнакомец, увидевший ее обморок, вызвал скорую. Но фигуристка отказалась от госпитализации и даже не дала переписать свои документы. В том же 2017-м на одной из тренировок она получила сотрясение мозга. Но от тщательного медицинского осмотра отказалась, заявив, что чувствует себя отлично. Близкие стали замечать у нее помутнения сознания. Более того, она даже ходила во сне! Приступы случались все чаще, иногда и на тренировках. Но Александровская настаивала, что может и хочет продолжать кататься.

Все было ради одной цели — Олимпиады. В Федерации фигурного катания Австралии мыслили так же и помогали финансами Екатерине вплоть до поездки в Пхенчхан. Но потом экономическая поддержка резко прекратилась. В какой-то момент пара даже не могла найти деньги на билет — приходилось продавать личные вещи. Стресс Александровская стала снимать алкоголем. Спиртное усугубило эпилепсию, и о профессиональном спорте больше не могло быть и речи. Екатерина с трудом перенесла этот поворот и вернулась в Москву. Где также не смогла найти себя. Неразделенная любовь — одна из рабочих версий причин будущей трагедии, ведь у нее была в руках записка личного характера. В какой-то момент на Александровскую навалился такой ком проблем, что сама справиться она с ними уже не могла...

18 июля спортсменку нашли мертвой. После этого было много разговоров о том, кто же виноват. Родители, партнер, возлюбленный, чиновники из австралийской федерации или сама жизнь, которая редко бывает справедливой и чуткой. Однако все это уже не имело смысла, и разборками человеческую жизнь не вернуть. История Екатерины должна нас научить главному — в любой ситуации нужно уметь найти выход. А также не забывать общаться с близкими. Даже если вам кажется, что у них все хорошо и они полны собственных забот. Ведь проявить участие однажды может оказаться уже слишком поздно...