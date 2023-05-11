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Загитова блеснула сочными фото на Мальдивах. Как отдыхают наши фигуристы?

Отдел спорта «СЭ»
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Алина Загитова на отдыхе.
Фото Соцсети
Долгожданный отпуск после насыщенного сезона.

Перед тем как улететь на отдых, олимпийская чемпионка Алина Загитова из дубайского аэропорта задала вопрос своим подписчикам: «Как думаете, куда я лечу на отдых?»

Ответы были самыми разнообразными — от «домой, в Москву» до «в Египет с Воронковым» или... «Дубай», из которого она улетала.

Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и&nbsp;Станислава Константинова. Русские фигуристки съездили в отпуск на Мальдивы. А теперь покоряют соцсети пляжными фото

Однако угадали те, кто написал про Мальдивы. Место популярное для тех россиян, которые зарабатывают достаточно. Ранее там отдыхали три другие наши фигуристки — Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова, в прошлом году — Анна Щербакова. Сейчас билеты Москва — Мале туда — обратно стоят от 62 тысяч рублей с пересадкой в ОАЭ или Бахрейне.

Загитова тут же поспешила огорошить поклонников сочными фото с пляжей.

И даже видео.

Кроме того, олимпийская чемпионка не забывает о поддержании формы.

А в свободное время гладит котов.

Надо сказать, сезон у Загитовой был не таким насыщенным, как у фигуристов-спортсменов. Алина только что откатала десяток шоу в рамках тура Этери Тутберидзе, до этого выступила на турнире шоу-программ, но даже в новогодних шоу ее график был облегченным — она выступала в Сочи и Дубае. Впрочем, до этого Алина отработала полноценный сезон в качестве ведущей «Ледникового периода».

Тем временем другая российская фигуристка Камила Валиева улетела на отдых в Дубай — второе популярное направление, куда в свое время летал Даниил Глейхенгауз.

И уже назвала тамошний закат самым красивым из тех, что «мы видели». Это направление сейчас в разы дешевле мальдивского — лоукостеры летают в регион Персидского залива по цене 25 тысяч рублей туда — обратно.

Любопытно, что Камила предпочитает стабильность — в прошлом году она также была в Дубае и гоняла на квадроциклах по Египту.

В отпуск также отправились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Федор Климов. Скоро вместе улетят Александра Трусова и Марк Кондратюк.

А вот Александра Бойкова осталась довольна своим путешествием в Монголию. В Улан-Баторе 5-6 мая прошло шоу с участием российских фигуристов. Как правильно заметила новоиспеченная подопечная Этери Тутберидзе в своей первой статье для туристического блога в Дзене, направление совсем не туристическое. Чемпионка России умеет интересно рассказывать даже о таких локациях. Но поговаривают, что после шоу в Монголии состоялся банкет, на котором все наши фигуристы могли как следует отдохнуть — с пивом и коктейлями.

Фигурное катание
Алина Загитова
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