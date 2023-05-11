Загитова блеснула сочными фото на Мальдивах. Как отдыхают наши фигуристы?

Долгожданный отпуск после насыщенного сезона.

Перед тем как улететь на отдых, олимпийская чемпионка Алина Загитова из дубайского аэропорта задала вопрос своим подписчикам: «Как думаете, куда я лечу на отдых?»

Ответы были самыми разнообразными — от «домой, в Москву» до «в Египет с Воронковым» или... «Дубай», из которого она улетала.

Однако угадали те, кто написал про Мальдивы. Место популярное для тех россиян, которые зарабатывают достаточно. Ранее там отдыхали три другие наши фигуристки — Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова, в прошлом году — Анна Щербакова. Сейчас билеты Москва — Мале туда — обратно стоят от 62 тысяч рублей с пересадкой в ОАЭ или Бахрейне.

Загитова тут же поспешила огорошить поклонников сочными фото с пляжей.

И даже видео.

Кроме того, олимпийская чемпионка не забывает о поддержании формы.

А в свободное время гладит котов.

Надо сказать, сезон у Загитовой был не таким насыщенным, как у фигуристов-спортсменов. Алина только что откатала десяток шоу в рамках тура Этери Тутберидзе, до этого выступила на турнире шоу-программ, но даже в новогодних шоу ее график был облегченным — она выступала в Сочи и Дубае. Впрочем, до этого Алина отработала полноценный сезон в качестве ведущей «Ледникового периода».

Тем временем другая российская фигуристка Камила Валиева улетела на отдых в Дубай — второе популярное направление, куда в свое время летал Даниил Глейхенгауз.

И уже назвала тамошний закат самым красивым из тех, что «мы видели». Это направление сейчас в разы дешевле мальдивского — лоукостеры летают в регион Персидского залива по цене 25 тысяч рублей туда — обратно.

Любопытно, что Камила предпочитает стабильность — в прошлом году она также была в Дубае и гоняла на квадроциклах по Египту.

В отпуск также отправились Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Федор Климов. Скоро вместе улетят Александра Трусова и Марк Кондратюк.

А вот Александра Бойкова осталась довольна своим путешествием в Монголию. В Улан-Баторе 5-6 мая прошло шоу с участием российских фигуристов. Как правильно заметила новоиспеченная подопечная Этери Тутберидзе в своей первой статье для туристического блога в Дзене, направление совсем не туристическое. Чемпионка России умеет интересно рассказывать даже о таких локациях. Но поговаривают, что после шоу в Монголии состоялся банкет, на котором все наши фигуристы могли как следует отдохнуть — с пивом и коктейлями.