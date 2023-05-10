Российского фигуриста бросила партнерша, но он нашел новую в Чехии. Чиризано меняет спортивное гражданство

В прошлом Дарио был победителем юношеских Олимпийских игр.

Сразу после Нового года поклонников фигурного катания ждало сильное разочарование — распалась одна из самых ярких танцевальных пар. Ирина Хавронина и Дарио Чиризано — чемпионы юношеских Олимпийских игр. Они были одними из самых многообещающих танцоров России. Но странный и неожиданный распад поставил фигуристов в ситуацию, когда нужно искать нового партнера.

Ирина быстро уладила этот вопрос — она встала в пару со своим новоиспеченным молодым человеком Девидом Нарижным и уже успела дебютировать в новом дуэте в рамках шоу Ильи Авербуха 4 мая в Москве. А вот Дарио некоторое время провел в поисках, даже пробовал кататься с одиночницей Дарьей Усачевой. Но талантливому партнеру нужна была уже скатанная пара. И он нашел ее в Чехии.

Партнерша в Чехии

Имя Чиризано в контексте с Денисой Цимловой впервые появилось еще в марте. Тогда ребят заметили на катке в Эмиратах. Они занимались чем-то похожим на тренировку, а поклонники фигурного катания решили, что Дарио и Дениса скатываются.

Спустя некоторое время стало известно, что фанаты не ошиблись — Чиризано и Цимлова действительно встали в пару. Об этом сообщил Дарио в социальных сетях. Оставался лишь один вопрос открытым: за какую страну будет выступать новоиспеченный дуэт?

«Ребята, всем привет! Словами не описать, как я рад! Начинается новый и очень интересный этап в моей жизни и спортивной карьере!

Я понимаю, что вы с нетерпением ждете подробностей, но для меня сейчас тоже пока что все ново и неизведанно, поэтому давайте step by step.

Сейчас я могу сказать, что мы с Денисой в Монреале и мы счастливы, что перед нами открывается возможность выйти на лед Академии Монреаля!

Пока еще не пришел в себя от переизбытка эмоций.

Буду держать вас в курсе!

А еще у меня уже столько идей для обзоров!" - написал спортсмен.

Вообще вариантов конкретно у Дарио было несколько. Он мог предложить Денисе кататься за Россию, но в существующих условиях такой исход событий, конечно, маловероятен. Был вариант и с Италией — именно там, в Апеннинах, и родился Чиризано.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Смена гражданства

В конечном итоге партнеры выбрали самый простой и, наверное, логичный вариант —Чехия: «Чешская федерация написала письмо в ФФККР по поводу перехода Чиризано», — сказал источник ТАСС.

Теперь дальнейшая судьба Дарио будет зависеть именно от ФФККР. По правилам Международного союза конькобежцев (ISU) происхождение спортсмена, его возраст, опыт катания не играют большой роли. Каждый желающий сменить федерацию должен провести годичный карантин и пропустить в это время все международные старты.

Если речь идет о парном виде или танцах на льду, то один из партнеров обязан иметь гражданство принимающей стороны. С этим вопросов никаких — гражданство Чехии у Денисы есть. Теперь все дело в руках у ФФККР.

По правилам бывшие представители сборной России могут выступать за другую страну только по истечении двух лет после запроса. Если фигурист участвовал в чемпионатах страны, но не входил в национальную команду, то он может сменить спортивное гражданство через год с согласия ФФККР, у которой также есть право наложить вето на переход.

Дарио Чиризано и Ирина Хавронина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Будущее

Судьба нового дуэта решится 18 мая. Как сообщил исполняющий обязанности главы ФФККР, подобные вопросы будут решаться в ходе заседания исполкома.

«Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая», — сказал Сихарулидзе matchtv.ru.

Но вряд ли федерация будет вставлять палки в колеса одному из самых сильных и перспективных молодых танцоров, которого бросила партнерша. Безусловно, для России это потеря. Но что делать, если здесь ему пары не нашлось?

Эффектная Дениса обладает яркими внешними данными, но вот в спорте большими достижениями пока похвастаться не может. Фигуристка уже сменила несколько партнеров и выступала на этапах юниорского «Гран-при». Известно также, что Цимлова из достаточно обеспеченной семьи. А значит, может позволить себе вложиться в свое развитие.

На данный момент известно, что новая пара осваивается и уже активно тренируется в Монреале под руководством начальника Ромэна Агенауэра. Там же работают Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон, под руководством которых канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойр стали победителями Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, а французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли Олимпиаду в Пекине.

К тому же в Академии Монреаля очень большой штаб хореографов, что дает всем ученицам попробовать самые разные направления и стили. В общем, для новой пары это прекрасные возможности для развития и перспективы на новый олимпийский цикл.