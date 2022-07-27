Медведева де-факто объявила о завершении карьеры. А она могла еще посоревноваться

Такие фигуристки, как Евгения, заслуживают особенных форматов.

Хотя ни Алина Загитова, ни Евгения Медведева официально не завершали свои карьеры, серебряная призерка Олимпиады по крайней мере признала, что в ближайшее время выступать не планирует. Позицию она озвучила четче, чем Алина, так что слова ниже можно считать практически объявлением о завершении выступлений как спортсменки — по меркам нашего фигурного катания уж точно.

Чувствует почву под ногами

В интервью Forbes Медведева сформулировала отношение к соревнованиям следующим образом:

— Что с соревновательной карьерой? Я, правда, давно уже не выступала, пока что сконцентрирована на других вещах. Но никогда не говори «никогда», потому что жизнь меняется на 180 и даже 360 градусов. Поэтому я никогда не говорю «никогда», зареклась, потому что всё может быть. Но сейчас пока что не планирую выступать дальше. Мне хочется чувствовать почву под ногами, я ее сейчас чувствую, по ней хорошо иду, и спасибо на этом. У меня сейчас всё более-менее хорошо, и меня это устраивает.

Тут каждый из нас может помечтать, что должно произойти для разворота жизни на 180 градусов и возвращения Медведевой, учитывая ее травмы. Но скорее всего, Евгения как спортсменка до мозга костей действительно еще хотела бы посоревноваться. Как-то она уже говорила, что хотела бы кататься до 38 лет.

Для Медведевой нужен свой турнир

Ситуация с Медведевой лишний раз ставит вопрос ISU о разнообразии форматов и проведении шоу-турниров для ушедших из большого спорта фигуристов. Раньше чемпионаты мира среди профессионалов были значимым событием, теперь их в принципе нет. В футболе экс-футболисты больших клубов уходят в МЛС или чемпионат Индии или играют в пляжный или индор-футбол. В автогонках бывшие пилоты «Формулы-1» потом еще много лет пылят в других сериях. В фигурном катании уход из спорта означает, что ты больше никогда не выйдешь на старт соревнований — разве что в «Ледниковом периоде». Хотя представьте, как это было бы круто — Загитова, Медведева, Сотникова, Липницкая, Радионова и Погорилая в своеобразном чемпионате России среди профессионалов? Ким Юна и Мао Асаду сейчас уже вряд ли пригласишь, но и без того идея жизнеспособная. И самое время ее воплощать.

Тот же самый вопрос встает вокруг ухода Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена, которого нет в списках участников Гран-при. Спонсоры ISU уходят (на чемпионате мира-2019 их было 11, на последнем уже 8), а такие имена могли бы их удержать. Ну, раз не хотят за рубежом, нужно экспериментировать у нас.

Евгения Медведева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кто следующий за Медведевой?

Сейчас же последним турниром Медведевой является чемпионат России, состоявшийся в конце 2019 года в Красноярске, с загадочным снятием из-за сломанных коньков. Насколько я знаю, не все фигуристы поверили в эту версию. Так или иначе, за Медведеву в любом случае обидно, ибо она могла догнать Александру Трусову в случае выхода на старт и чистого проката. И тогда, быть может, карьера пошла бы по совсем другой траектории. Хотя здоровье, особенно спортсмена, все равно не купишь.

В ближайшие годы через вопрос о завершении карьеры пройдет следующее поколение наших одиночниц — Щербакова, Тарасова, Косторная, да и Валиева. Так, например, до сих ничего не известно о программах Анны. Понятно, что у нее и без того напряженный график. Но наблюдая косвенные признаки, появляется ощущение, что она до конца свое будущее не определила. Новому сезону «Гран-при» в России она очень нужна, но нужен ли ей такой сезон?