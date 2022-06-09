Загитова гонится за Плющенко. Кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?

Необычный рейтинг «СЭ».

В фигурном катании межсезонье, и Федерации фигурного катания с Министерством спорта РФ пора публиковать новые списки членов сборной России. По нашей информации, затягивание с публикацией связано с тем, что до сих пор непонятен окончательный состав некоторых пар и танцевальных дуэтов, а также продолжение карьеры некоторыми фигуристами. После конгресса ISU, который продлил отстранение, мотивация выступать у многих может поуменьшиться. Так что дело не только в позиции министерства спорта, о которой говорил «СЭ» президент ФФККР Александр Горшков. Он же объявил, что главным критерием для попадания в сборную будут результаты чемпионата России.

О чем молчат ветераны?

Одно мы можем предполагать с вероятностью 99,99999%: в списках не будет Алины Загитовой, которая не выступает с декабря 2019 года, и других наших ветеранов, которые отказываются официально объявлять о завершении карьеры, говорят об этом туманно или даже планируют вернуться. Мы решили составить рейтинг топ-фигуристов России, которые держат интригу относительно своих планов. Ради справедливости скажем, что подобное встречается, пусть и реже, за рубежом. Так, официально не объявляла об уходе Эшли Вагнер, предпочитая витиеватые формулировки, долго тянула Каролина Костнер. В общем, прокуроров мы из себя не строим, просто исследуем.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мотивы решения «уходить, не уходя» самые разные: во-первых, спонсоры, которые платят действующим спортсменам охотливее, чем «пенсионерам» (вот странные, да?). Во-вторых, попадание в сборную позволяет получать деньги, находясь на ставке, при этом не выступая. И лишний сезон на этом отыграть можно. А если достанется лояльный к тебе регион, то можно получить зарплату и от него. Но та же Загитова уже не в сборной — тогда смысл? Как рассказали «СЭ» фигуристы, платить может спортсмену и школа, которую он представляет. В случае с Алиной — «Хрустальный». В конце концов, на тренировки она ходит, лицом катка является — почему нет? Агентом фигуристка сама называла Эдуарда Аксенова, заместителя начальника отделения.

Тяжелое психологически решение

Но не стоит сразу обвинять фигуристов в корыстолюбии. Той же Загитовой, да и многим другим, психологически трудно заявить о решении официально. Вот что, например, говорила соперница Алины по Олимпиаде Евгения Медведева. Она объясняла отсутствие объявления тем, что не хочет давления со стороны болельщиков и возможного болезненного отношения их к сложившейся ситуации. Иногда действительно лучше надежда без конца, чем ужасный конец.

А Евгений Плющенко, к примеру, возвращался в спорт после приостановки карьеры. Сейчас это же планирует Наталья Забияко. До инцидента с дракой у ресторана о таком повороте упоминал в разговоре с «СЭ» Дмитрий Соловьев — и даже рассказывал, что нашел партнершу. А Максим Траньков в 2017 году по-простому сказал о своей мотивации: «Официальное объявление не имеет смысла». Правда, через год они с Татьяной Волосожар все-таки рассказали публично об уходе.

Загитова последний раз говорила об этом перед Олимпиадой в интервью сайту МОК:

— Нет, конечно. Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, на других я не выступаю, потому что не хватает физической формы — а хотелось бы. Остаются ли у меня мысли вернуться в спорт в каком-либо амплуа? Не знаю. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем — увидим, — пообещала олимпийская чемпионка-2018.

Чемпионка — Погорилая

На шоу фигуристка прыгает тройной флип и тройной лутц, то есть способна исполнять довольно сложные прыжки. Правда, в последнее время Загитова чаще занимается рекламой, репортажами на Первом канале или троллит тех, кто писал о ее отчислении из РАНХиГС. Ну и зачеты сдает, разумеется, — лето на дворе.

Если составлять некий рейтинг тех, кто никак не уходит, то возглавляет его Анна Погорилая, недавно обогнавшая Аделину Сотникову. Чемпионка Сочи держалась 4,5 года, но ее соперница на льду уже перебила этот показатель и даже успела за «паузу» родить ребенка. В ноябре 2021 года она рассказала «СЭ», что восстановила тройные:

— Я продолжаю тренироваться, и дома, и на льду. И тройные некоторые восстановила. Но вернуться — это вряд ли. У меня семейная жизнь, группа. Тренируюсь для себя, для души. Показать, что я еще могу.

— На чемпионат России вы бы спокойно отобрались.

— Да я вижу, что и на «Гран-при» есть свободные места, можно было и по этапам поездить (смеется.) Но не хочется позориться, валяться.

В общем, об уходе не сказала. Алине до показателей своих предшественниц еще прилично — с финала «Гран-при» в Италии прошло 914 дней. Однако недавно она вместе с Медведевой обошла Елену Ильиных и уже погналась за Евгением Плющенко, которого к концу года настигнет. Вот это дуэль!

Топ-фигуристы России: пауза между последним турниром и объявлением о завершении карьеры. Фото «СЭ»

А если серьезно — когда, как не сейчас, Загитовой возвращаться на лед? «Гран-при России» — прекрасный повод. Популяризация вида спорта, хайп и возможность на условном этапе в Казани даже попасть в призы и заработать кровные, если серьезно подготовиться. Но риски очень высоки — с точки зрения и здоровья, и красоты возвращения. Так что, скорее всего, так мы и будем жить с этим пополняемым регулярно рейтингом. Может, и прав Максим Траньков — и спортсмены вообще не обязаны никого уведомлять о повешении коньков на гвоздь. Но, согласитесь, если они в таком статусе попадают в сборную или получают деньги налогоплательщиков — есть в этом доля лукавства.