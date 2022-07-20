Олимпийский чемпион сбежал с СССР. Но остался без жилья и хочет вернуться в Россию с прахом жены

Олег Протопопов в 90 лет может оказаться на улице.

Один из самых легендарных фигуристов в истории рискует стать бездомным за границей. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости»: «Компания, которая хочет ремонтировать дом и обновлять его с 2023 года, потребовала уехать всех жильцов. Только тогда они смогут начать работу. А я еще не получил информацию точную — мне переведут с немецкого на русский, но это будет только в понедельник. И тогда я пойму наверняка, что такое здесь происходит. Это для меня стало большим шоком».

Теперь Протопопов хочет вернуться в Россию и быть похороненным именно на родине, несмотря на то что уже 42 года является резидентом Швейцарии. «Хочу лежать вместе с Людмилой и моей матерью, которая познакомила меня с ней. Рядом с моим отчимом — поэтом Дмитрием Цензором», — рассказал Протопопов ТАСС.

Но как так вышло, что один из самых успешных спортсменов в истории отечественного фигурного катания вдруг рискует оказаться без дома за границей в столь почтенном возрасте?

Начал карьеру в 15

Олег Протопопов родился в Ленинграде в 1932 году. Он пережил блокаду, а спустя два года начал заниматься фигурным катанием. Ему тогда было 15 лет — это очень солидный возраст по нашим меркам. Но не в то время. До своей будущей супруги Протопопов катался в паре с Маргаритой Богоявленской. Но успеха добился уже с Людмилой Белоусовой. Вместе с ней Олег Алексеевич выиграл два олимпийских золота — в 1964 и 1968 годах. Но до этого пара прошла большой путь — фигуристы падали, срывали элементы на соревнованиях. А золото чемпионата СССР и вовсе завоевали только с восьмой попытки! Но в 1960-е Белоусова и Протопопов стали сильнее.

Они серьезно выросли как в технике, так и в артистизме — начали исполнять тодес вперед на внутреннем ребре, комбинацию прыжков шпагат и аксель в полтора оборота, двойной сальхов. Помимо этого, пара мастерски воплощала на льду образы влюбленных. А произвольную программу на музыку Рахманинова и Бетховена, которую фигуристы исполняли на Олимпиаде в 1968 году, журналисты назвали триумфальной. При этом пара тренировалась и у Игоря Москвина, и у Петра Орлова. А временами и вовсе самостоятельно — и сами ставили себе программы. Так они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов во всем мире.

Олег Протопопов и Людмила Белоусова. Фото Global Look Press

Спустя четыре года пара ушла из любительского спорта и несколько лет работала в Ленинградском балете. Но на лед продолжали выходить до последних дней партнерши. Так, в сентябре 2015 года 79-летняя Людмила Белоусова и 83-летний Олег Протопопов выступили на льду в США на «Вечере с чемпионами». В 2017 году Людмилы не стало — ей был 81 год. А Олег Алексеевич еще выходил на лед — последний раз всего два года назад, до серьезной травмы. «Я выходил на лед еще до перелома бедра. Это два года назад было. Тогда я катался», — рассказал Протопопов РИА «Новости».

Побег в Швейцарию

С завершением любительской карьеры, спустя несколько лет, у пары кончился еще один жизненный этап — российский. В 1979 году они ездили вместе с Ленинградским балетом на льду на гастроли в Швейцарии. Однако оттуда пара уже не вернулась по собственному желанию. Белоусова и Протопопов попросили на Западе политического убежища. В СССР этому были, мягко говоря, не рады. Их лишили званий заслуженных мастеров спорта, имена вычеркнули из всех советских справочников, рассказывающих об олимпийских достижениях, а самих фигуристов называли предателями. Людмила и Олег свое решение объяснили тем, что в родной стране им не давали развиваться. Сами спортсмены не хотели бросать спорт и были уверены, что за границей их талант будут ценить больше.

Олег Протопопов и Людмила Белоусова. Фото Global Look Press

В 1995 году Белоусова и Протопопов получили гражданство Швейцарии. А их поездки на родину после распада СССР можно сосчитать по пальцам одной руки. В 2003 году Людмила и Олег приехали по приглашению Вячеслава Фетисова, в 2005-м — по просьбе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Пара присутствовала в Сочи на Олимпийских играх 2014 года. А их триумфаторы, в частности, Максим Траньков, который завоевал золото в парном катании с Татьяной Волосожар, заявили, что ветераны дали старт величию всей российской школы:

«Выиграв в 1964 году, именно эта пара дала старт величию русской школы парного катания, с 1964 по 2006 год только русские пары побеждали на Играх. И спустя 50 лет после своей победы Белоусова и Протопопов приехали в Сочи поддержать нас и увидеть, как медали возвращаются в Россию. Я всегда буду помнить тот момент, когда они спустились к кромке льда, легенды, и со слезами поздравляли нас с победой», — написал Траньков в социальных сетях после новости о смерти Белоусовой в 2017 году.

Возвращение на родину с прахом

Олегу Алексеевичу 16 июля исполнилось 90 лет. Но его жизнь теперь полна трудностей. Протопопов не уверен, сможет ли он вернуться в Россию в обозримом будущем. «Я не знаю, потому что есть проблемы внутренние и наружные — все это взаимосвязано. Если я и приеду, то только с Людой. Ее прах всегда со мной. Приеду и на Волковское кладбище побегу — маму встречать. Не знаю, как это получится или не получится... Я ведь хожу только полгода», — приводит РИА «Новости» слова Протопопова.

Совсем недавно знаменитый фигурист ломал шейку бедра и почти год не ходил вообще, потому что было больно. «Я отказался от обезболивающих и ушел в самостоятельное лечение. С начала этого года — шесть месяцев уже как — начал потихоньку ходить, с костылями. И всегда очень осторожно, потому что можно перетрудить эту шейку, и прощай», — рассказывает Олег Алексеевич.

На этом его беды не заканчиваются — добавилась история с ремонтом дома. Теперь Протопопов рискует потерять и свой личный архив. «Мне не потянуть того, чтобы сохранить наш бесценный материал — результат всей нашей жизни, работы в искусстве без намеков на лень в течение 63 лет, — рассказал Протопопов ТАСС. — Там чистое фигурное катание, которое собиралось для России. Россия не сказать, что не нуждалась в этом, но она не обращала внимания на то, что мы говорили».

Олег Протопопов и Людмила Белоусова. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Проблема банальна — помочь двукратному олимпийскому чемпиону просто некому. Он чисто физически не сможет все перенести. «Нет, ничего я пока не нашел. По сути дела, я один, а одному в 90 лет перетащить весь этот материал, костюмы и все, что есть в этом доме, невозможно. Вы же понимаете, что я не могу этого сделать. Я пока не знаю, сколько на это все нужно денег. Это меня меньше волнует, чем-то, что нужно сохранить глыбу информации, которая висит на моей душе. Я все время об этом волнуюсь», — приводит РИА «Новости» слова Протопопова.

Но одно Олег Алексеевич знает точно — вернуться в Россию он хочет с прахом любимой супруги. Он его хранит с 2017 года. «Я сделал все то, что нужно было. Ее прах я буду хранить всю жизнь, он у меня дома, — рассказал Протопопов ТАСС в 2017 году. — Это трудно объяснить. Я берегу себя, но мне 85 лет, что тут можно сделать? Можно было кататься и прекрасно выступать, а так, за три недели и «привет с кисточкой». Всего рассказывать не буду, это очень длинная сага».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила свое сожаление по поводу ситуации с Олегом Алексеевичем. А также призвала помочь двукратному олимпийскому чемпиону: «Очень жаль, что Олег Алексеевич оказался в такой ситуации. Знаю, что он живет у человека, платит какие-то совсем небольшие деньги. Живет на пенсию, как раз оплатить квартиру и покушать. Конечно, всем, кто в состоянии помочь, стоит включиться в решение этой проблемы, в том числе федерации. Хотя что она может сделать в Швейцарии? Снять другую квартиру или помочь материально? Всем можно сделать понемножку, я только за это. Олег Алексеевич — великий человек! Для меня всегда было огромной радостью встречаться с ним и Людмилой, когда тренировала ребят к Олимпийским играм. Часто виделись на показательных соревнованиях, вместе обедали и ужинали. Надеюсь, с нашей помощью его непростая ситуация разрешится».