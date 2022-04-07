Крах или перерождение? За сутки в России узнали о распаде четырех танцевальных дуэтов

В двух главных школах страны будут большие перемены.

Фигурное катание один из тех видов спорта, который живет олимпийскими четырехлетками. Карьера фигуриста строится с прицелом на Олимпиаду, и сразу после окончания Игр спортсмены часто решаются на радикальные перемены. Которые, возможно, давно напрашивались, но их откладывали. Переправа пройдена, коней можно менять. И в отличие от одиночного катания в парах и танцах речь идет не просто о смене тренерского штаба, а о поиске нового партнера. Так, буквально за сутки мы лишились четырех дуэтов сборной страны. Кто займет место привычных пар и какие перспективы у новых образований?

Елизавета Шанаева и Девид Нарижный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Переходы после Олимпиады — естественный процесс

Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов. Каждая из этих пар по отдельности не считалась сильнейшей в стране или самой перспективной, но они входили в сборную, выступали на крупных турнирах и составляли тот самый необходимый резерв главным парам и глубину состава чемпионата страны. Поэтому потерять их, к тому же все сразу, крайне обидно и шокирующе. Правда, только для тех, кто не так хорошо знаком с реалиями вида спорта. «Я думаю, что это вполне нормальный процесс, — справедливо отметил Илья Авербух. — Закончился олимпийский цикл — это время, когда пары распадаются и соединяются в новые. Не вижу никакой катастрофы. Как раз в новых тандемах появится новая энергия. Это абсолютно органичный процесс». Причины разрыва в каждом случае свои. Конфликты с партнером и тренером, отсутствие перспектив (либо иллюзия бесперспективности), договоренности с новым напарником.

Общая черта, которая объединяет все эти пары, — речь о молодых фигуристах, которые в прошлом олимпийском цикле были скорее сторонними наблюдателями, а к Милану-26 будут стараться войти в мировую элиту. Поэтому каждый хочет максимизировать свои шансы на успех — так, как он это видит. Уже известно, что Шанаева будет выступать вместе с Павлом Дроздом, а бывший партнер Елизаветы Дэвид Нарижный — с Аннабель Морозов. Андрей Багин пока что остается без девушки, как и Игорь Еременко. У Еременко остаются отличные отношения с Софьей Шевченко. Только партнерша решила временно приостановить карьеру — она выбирает учебу и театральную карьеру. Если Еременко и хочет дальше продолжать заниматься спортом, то уже точно с кем-то другим. Для Максима Некрасова тренер Алексей Горшков нашел Елизавету Пасечник, а вот Арина Ушакова возвращаться в большой спорт не планирует.

Софья Шевченко и Игорь Еременко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Наибольший интерес вызывают Нарижный и Морозов

Запутались во всех этих перестановках? Еще бы. Танцы на льду своими закулисными историями порой привлекают больший интерес, чем собственно прокатами. Поэтому давайте разберем каждый случай отдельно. Первыми разошлись Шанаева/Нарижный. Дуэт в юниорские годы считался сильнейшим в стране. Для понимания — их результаты были намного лучше, чем у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Но затем случились несколько травм и болезней. По группе Ирины Жук и Александра Свинина коронавирус ударил сильнее, чем по другим коллективам, и в особенности по Елизавете и Дэвиду — ребята переболели по два раза. Как тренироваться, когда на льду нет то партнера, то партнерши? Переход во взрослые вышел не таким гладким, как ожидалось, и после Нового года фигуристы поняли, что пора двигаться дальше. Шанаева покинула свою команду и пошла к Александру Жулину, а Нарижный остался на катке «Мечта».

Реализовывать свои мечты он теперь будет с Аннабель Морозов, и по мнению Ильи Авербуха, это один из самых интересных новообразованных дуэтов. Дочка известного тренера Николая Морозова была первым номером в паре с Андреем Багиным, и вместе с харизматичным Нарижным они должны удивлять. Главное, чтобы не было конфликтов, как на льду, так и вне: когда вместе выступают два лидера по духу — это не всегда здорово. Шанаеву Жулин поставил к Дрозду, который поменял уже пять партнерш. Не тренировался он с ноября 2021-го, после того как вторая попытка работы с Анжеликой Абашкиной не привела ни к чему. Ксения Конкина, Алла Лобода, Анастасия Сафронова, Валерия Подлазова — кого только ни пробовали свести с Павлом. В каждом случае причины разрыва были свои. Лобода устала от фигурного катания, с Абашкиной встал вопрос о смене гражданства, с Конкиной — не сошлись характерами.

Арина Ушакова и Максим Некрасов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новые дуэты априори уступают уже скатанным парам

Талант Дрозда оспаривать не будем — у него есть все данные для танцев на льду, но успех 26-летнего спортсмена с седьмой попытки с 18-летней партнершей будет чудом. В которое очень хочется поверить хотя бы ради Шанаевой, потерять которую в спорте точно будет обидно. Еще одна новая пара, о которой известно достоверно, — Пасечник/Некрасов. Арина Ушакова с Максимом — это история о нереализованных амбициях. От них многого ждали (как и они сами от себя), но по факту взрослой карьеры у них так и не случилось. Ушакова не захотела дальше бороться, поэтому Некрасову дали в партнерши Елизавету Пасечник, которая как раз рассталась с Дмитрием Блиновым. Совсем недавно они стали вторыми в финале Кубка России в Саранске, и это не худший результат для 16-летней спортсменки. Но личные конфликты вынудили к ротации.

Говорить о будущем дуэта тяжело, как и о перспективах Андрея Багина и Игоря Еременко. У них есть желание продолжать карьеру, причем на высшем уровне. Но свободных партнерш их класса пока что нет, поэтому реалистичнее всего видится сценарий с привлечением в танцы одиночниц. В этой дисциплине у нас явный перебор кадров, и для девушек без ультра-си нужно думать об альтернативах. Правда, мы мало знаем историй успеха, когда поздний переход из одиночки в танцы привел к результату. Здесь важны опыт и взаимопонимание, поэтому даже два танцора в новом составе не сразу выйдут на свой пик. Никите Кацалапову потребовалось пять с лишним лет, чтобы доказать правильность решения встать в пару с Викторией Синициной. Преимущество будет у скатанных дуэтов, поэтому лидерами сборной станут Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным, а также Дэвис и Смолкин. Если, конечно, Кацалапов с Синициной неожиданно не останутся еще на одну четырехлетку.