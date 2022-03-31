Трое россиян выступят на юниорском ЧМ за Кипр. Это еще одна фарм-сборная для наших спортсменов

Танцоры Кудрявцева/Каранкевич уже становились бронзовыми призерами юниорского этапа «Гран-при».

На больших турнирах по фигурному катанию количество квот для участников обычно ограничено тремя на страну — и только для сильнейших сборных. Конечно, для кого-то и одна путевка — много, но не для России, где огромное количество классных фигуристов. Из-за сверхконкуренции некоторые спортсмены и решаются на смену спортивного гражданства. На недавнем чемпионате мира во Франции, где наша сборная в этом году не выступала, было достаточное количество выступавших, которые родились в нашей стране или имеющих русские корни. На первенстве среди юниоров в начале апреля в Таллине ситуация ожидается во много схожей.

Грузия рвется в лидеры

В Монпелье хорошо проявила себя грузинская сборная. Среди мужчин четвертое место занял ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, который с 2016 года выступает за свою историческую родину. Этот шаг спас карьеру фигуриста — в России у него не особо получалось, а в Грузии он словно приобрел второе дыхание и даже взял бронзу европейского первенства. Но родился Морис в Москве, живет и тренируется тоже там — сейчас ему сложно объяснить, гражданином какой страны он себя считает: «Если говорить образно, поскольку я родился и вырос в Москве, то Москва — мама. А выступаю я за свою историческую родину Грузию, за страну, которая меня финансирует и поддерживает, — это папа. Маму и папу уважаю и люблю одинаково», — рассказывал Квителашивили грузинским СМИ.

Шестой во Франции среди одиночниц стала Анастасия Губанова, уроженка Тольятти, но тренирующаяся в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. Настя буквально в этом сезоне приняла решение соревноваться за Грузию. До этого она едва не завершила карьеру: в России о ней почти уже никто не вспоминал, следя за выступлениями Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой, а позже — и Камилы Валиевой. После смены спортивного гражданства Губанова улучшила большинство своих личных рекордов на международном уровне, съездила на чемпионат Европы, Олимпийские игры, где едва не попала в десятку, и чемпионат мира. И в следующем сезоне получит два этапа «Гран-при».

Круто выступили на ЧМ-2022 в парном катании и Карина Сафина/Лука Берулава — партнерша родилась в Челябинске, партнер — в Москве, но тренируются фигуристы сейчас в Перми под руководством Павла Слюсаренко и Максима Транькова. О них уже сейчас говорят как о будущем парного катания — им во Франции не хватило немного баллов, чтобы попасть в тройку лучших. Конечно, все это в отсутствие россиян, но этот факт не отменяет перспектив грузинской пары. Еще один дуэт из этой страны — Мария Казаков/Георгий Ревия, соревнующиеся в танцах, финишировали только в топ-15, но у танцоров все гораздо сложнее — есть, например, понятие «очереди». Но оба спортсмена из этой пары — москвичи, выигрывавшие финал юниорского «Гран-при» и бравшие серебро на чемпионате мира.

В Таллине на ЮЧМ грузины тоже будут — одиночник Константин Супаташвили, тренирующийся в Санкт-Петербурге у Кирилла Давыденко, Юлия Лебедева-Битадзе/Дмитрий Пархоменко, работающие в Москве с Алексеем Ситниковым и Юлией Злобиной, и все те же Сафина/Берулава. Все, кроме последних, пока не дотягивают до того уровня, который показали грузинские сборники на взрослом чемпионате, но это только пока.

Кипр тоже ледовая держава

Куда еще уходят бывшие российские спортсмены? За Польшу выступают Екатерина Куракова и Владимир Самойлов, за Азербайджан — Владимир Литвинцев. У героя прошедшего чемпионата США Ильи Малинина — тоже русские корни: он сын фигуристов из Узбекистана, родившихся в России. На чемпионате мира среди юниоров в Таллине сразу несколько атлетов будет выступать за Кипр — не самую привычную для фигурного катания страну.

Ангелина Кудрявцева родилась в Люберцах, Илья Каранкевич — в Тюмени, и вместе они катаются с сезона-2018/19. В следующем сезоне они уже выступали за Кипр на международных соревнования — с ходу заняли пятое место среди юниоров на NRW Trophy в Германии. А еще через сезон фигуристы заявились на юниорские этапы «Гран-при» — в Словакии стали седьмыми, хотя и располагались на четвертой строчке после ритм-танца. А вот в Польше попали в тройку сильнейших. Их сумма баллов за обе программы не так высока, но с учетом прогресса этой пары и отсутствия россиян в Эстонии они могут попытаться побороться за ту же пятерку. Это будет второе выступление экс-россиян на чемпионате мира среди юниоров — в 2020 году киприоты остановились на 20-м месте. Тренируются они, кстати, там же, где и Лебедева-Битадзе/Пархоменко, — у бывших азербайджанских танцоров Злобиной и Ситникова.

Стефания Яковлева выступает в одиночном катании, ее оценки пока что скромны: около 40 баллов — за короткую программу и 74 — за произвольную. В качестве места проживания в профиле ISU у фигуристки указан кипрский Лимассол. Но там же написано, что тренируется Яковлева у Валентины Чеботаревой, бывшего тренера трехкратного чемпиона России Михаила Коляды. Вот, кстати, и ответ на вопрос, которым задавались некоторые болельщики, — что делает Валентина Михайловна после ухода Коляды и Станиславы Константиновой. Стефания выступала на этапе «Гран-при» в Гданьске и каталась под русскую песню «Кометы» исполнительницы polnalyubvi.

Если выражаться футбольным или хоккейным языком, можно сказать, что Кипр, как и Грузия, становится этакой фарм-сборной для российских фигуристов. Своих спортсменов высокого уровня там пока нет, так что вполне понятно, почему за эту кипрскую федерацию выступают бывшие россияне. Огромное количество наши бывших соотечественников переходило кататься за другие страны и раньше, а сейчас их число может увеличиться. Кипр как раз подходит для трансферов — он не так широко представлен на международной арене, что позволяет фигуристам поучаствовать на крупных соревнованиях, не выдерживая изнурительного отбора в сборную.