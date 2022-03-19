Успех дочери Тутберидзе изменит русские танцы? Сразу несколько пар намереваются уйти или сменить партнеров
Российское фигурное катание снова, как и в ковидное время, временно закрылось в своих границах. У него, в отличие от большинства наших видов спорта, есть выгодное преимущество — «нас и здесь неплохо кормят». То есть уровень вида спорта настолько высок, что даже предстоящий Кубок Первого канала может получиться не хуже параллельно проходящего чемпионата мира.
Однако если закрытие будет временным и недолгосрочным, то есть шансы выйти на международную арену уже в следующем сезоне. Иметь в виду это в любом случае надо и готовиться к полноценному сезону — альтернативой может быть только сознательный отказ нашей федерации от «Гран-при» и строительство собственной фигурно-катательной лиги наподобие НХЛ. Но это уж очень крупные импортозамещающие планы.
Почему нет танцоров на Кубке Первого канала?
Когда объявили состав на турнир в Саранске, многих удивило отсутствие большого количества танцевальных пар. Как стало известно «СЭ», ситуация в этом виде после олимпийского сезона значительно изменилась — часть пар уже прекратили или могут прекратить существование. В преддверии битвы за Олимпиаду-2026 идет коренное переформатирование. Если в жестком поединке за Пекин в целом все было понятно, то за четыре года до Милана поменяться может что угодно.
О чем точно можно говорить: больше нет дуэта Аннабель Морозов/Андрей Багин. По нашей информации, новым партнером Аннабель станет Девид Нарижный, который ранее выступал с Елизаветой Шанаевой. Отец Аннабель — хореограф и тренер с мировым именем Николай Морозов, и, конечно, с таким тылом шансы на Олимпиаду у пары хорошие.
Два источника «СЭ» предполагают вероятность распада пары Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Правда, сами фигуристы отвергают подобные слухи. Но где, как не в фигурном катании, реальность имеет свойство быть полной противоположностью того, что говорят люди? Тем не менее прописываем — и Анастасия в своем Telegram-канале ответила болельщикам, что пара не распалась, а Кирилл объяснил отсутствие на Кубке Первого канала так:
— К сожалению, мы по состоянию здоровья пропускаем Кубок, я успел подхватить ковид и теперь восстанавливаюсь. Так что нет [пара не распалась], как только восстановлюсь, выхожу на лед и планомерно будем готовиться к следующему сезону, — сказал Кирилл «СЭ».
И иронично добавил: «Не первый раз, каждый год одно и то же».
Да, танцы у нас скучноваты, пора уже кому-нибудь действительно разойтись — хоть какая-то движуха. По нашей информации, Кирилл может завершить карьеру. Но желаем, конечно, только восстановления.
Танцы упадут по сравнению с остальными видами
Шанаева, в свою очередь, теперь может подумывать о поисках партнера, а Багин, следовательно, партнерши. Объединятся ли те, кто «пострадает» от уходов, или, может, среди них появятся новые лица — будет известно к концу весны.
Добавим, что пара Елизавета Худайбердиева/Егор Базин продолжает тренироваться, но не исключены распады других, менее известных дуэтов. В целом, как говорят источники «СЭ», в ближайшие годы российские танцы могут оскудеть, особенно на фоне других дисциплин, которые активно развиваются.
Причина в том, что пресловутая «очередь» движется медленно и «перспектив никто не видит». Да, есть талантливые юниоры Хавронина/Чиризано и Кагановская/Ангелопол, но некоторых добил резкий старт из юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, чьи результаты соперники и некоторые специалисты называют неоднозначными — когда не видят рядом диктофонов. Впрочем, можно ли здесь предъявлять претензии самим ребятам?
Место номер один освобождается
Все это происходит на фоне того, что более чем вероятен уход из спорта первого номера сборной — пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Оставаться еще на четыре года (а меньше смысла нет) в условиях, когда нет гарантии участия в чемпионатах Европы, мира и «Гран-при», — сомнительная ставка. Да и Александр Жулин уже недвусмысленно давал понять, что его подопечные, вероятно, завершат карьеру.
И здесь имеет смысл вспомнить об еще одной комбинации, которая обсуждается в мире фигурного катания — Александр Жулин получает в новом сезоне пару Дэвис/Смолкин. В частных беседах заслуженный тренер России такую опцию допускал, рассказал источник «СЭ». Нет уверенности, что этот вариант устроит Этери Тутберидзе, но, во-первых, наставники в хороших отношениях, во-вторых, все менее удобным становится сотрудничество этой пары с Игорем Шпильбандом, который базируется в США. Летать между странами сейчас можно только с пересадками, да и политически Шпильбанд высказывался жестко. Кстати, высказались по поводу всех событий и сами Диана с Глебом.
Но очевидно, что после своей стремительной кампании по проникновению в олимпийскую сборную к 2026 году Дэвис/Смолкин нацеливаются на борьбу за пост первого номера сборной, который, по идее, должен перейти к Александре Степановой и Ивану Букину. Эти две пары точно остаются и собираются штурмовать Милан.