Успех дочери Тутберидзе изменит русские танцы? Сразу несколько пар намереваются уйти или сменить партнеров

Перестройка в виде, который собирается захватывать главный тренер России и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным.

Российское фигурное катание снова, как и в ковидное время, временно закрылось в своих границах. У него, в отличие от большинства наших видов спорта, есть выгодное преимущество — «нас и здесь неплохо кормят». То есть уровень вида спорта настолько высок, что даже предстоящий Кубок Первого канала может получиться не хуже параллельно проходящего чемпионата мира.

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Однако если закрытие будет временным и недолгосрочным, то есть шансы выйти на международную арену уже в следующем сезоне. Иметь в виду это в любом случае надо и готовиться к полноценному сезону — альтернативой может быть только сознательный отказ нашей федерации от «Гран-при» и строительство собственной фигурно-катательной лиги наподобие НХЛ. Но это уж очень крупные импортозамещающие планы.

Почему нет танцоров на Кубке Первого канала?

Когда объявили состав на турнир в Саранске, многих удивило отсутствие большого количества танцевальных пар. Как стало известно «СЭ», ситуация в этом виде после олимпийского сезона значительно изменилась — часть пар уже прекратили или могут прекратить существование. В преддверии битвы за Олимпиаду-2026 идет коренное переформатирование. Если в жестком поединке за Пекин в целом все было понятно, то за четыре года до Милана поменяться может что угодно.

О чем точно можно говорить: больше нет дуэта Аннабель Морозов/Андрей Багин. По нашей информации, новым партнером Аннабель станет Девид Нарижный, который ранее выступал с Елизаветой Шанаевой. Отец Аннабель — хореограф и тренер с мировым именем Николай Морозов, и, конечно, с таким тылом шансы на Олимпиаду у пары хорошие.

Два источника «СЭ» предполагают вероятность распада пары Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Правда, сами фигуристы отвергают подобные слухи. Но где, как не в фигурном катании, реальность имеет свойство быть полной противоположностью того, что говорят люди? Тем не менее прописываем — и Анастасия в своем Telegram-канале ответила болельщикам, что пара не распалась, а Кирилл объяснил отсутствие на Кубке Первого канала так:

— К сожалению, мы по состоянию здоровья пропускаем Кубок, я успел подхватить ковид и теперь восстанавливаюсь. Так что нет [пара не распалась], как только восстановлюсь, выхожу на лед и планомерно будем готовиться к следующему сезону, — сказал Кирилл «СЭ».

И иронично добавил: «Не первый раз, каждый год одно и то же».

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Да, танцы у нас скучноваты, пора уже кому-нибудь действительно разойтись — хоть какая-то движуха. По нашей информации, Кирилл может завершить карьеру. Но желаем, конечно, только восстановления.

Танцы упадут по сравнению с остальными видами

Шанаева, в свою очередь, теперь может подумывать о поисках партнера, а Багин, следовательно, партнерши. Объединятся ли те, кто «пострадает» от уходов, или, может, среди них появятся новые лица — будет известно к концу весны.

Добавим, что пара Елизавета Худайбердиева/Егор Базин продолжает тренироваться, но не исключены распады других, менее известных дуэтов. В целом, как говорят источники «СЭ», в ближайшие годы российские танцы могут оскудеть, особенно на фоне других дисциплин, которые активно развиваются.

Причина в том, что пресловутая «очередь» движется медленно и «перспектив никто не видит». Да, есть талантливые юниоры Хавронина/Чиризано и Кагановская/Ангелопол, но некоторых добил резкий старт из юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, чьи результаты соперники и некоторые специалисты называют неоднозначными — когда не видят рядом диктофонов. Впрочем, можно ли здесь предъявлять претензии самим ребятам?

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Место номер один освобождается

Все это происходит на фоне того, что более чем вероятен уход из спорта первого номера сборной — пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Оставаться еще на четыре года (а меньше смысла нет) в условиях, когда нет гарантии участия в чемпионатах Европы, мира и «Гран-при», — сомнительная ставка. Да и Александр Жулин уже недвусмысленно давал понять, что его подопечные, вероятно, завершат карьеру.

И здесь имеет смысл вспомнить об еще одной комбинации, которая обсуждается в мире фигурного катания — Александр Жулин получает в новом сезоне пару Дэвис/Смолкин. В частных беседах заслуженный тренер России такую опцию допускал, рассказал источник «СЭ». Нет уверенности, что этот вариант устроит Этери Тутберидзе, но, во-первых, наставники в хороших отношениях, во-вторых, все менее удобным становится сотрудничество этой пары с Игорем Шпильбандом, который базируется в США. Летать между странами сейчас можно только с пересадками, да и политически Шпильбанд высказывался жестко. Кстати, высказались по поводу всех событий и сами Диана с Глебом.

Александр Жулин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но очевидно, что после своей стремительной кампании по проникновению в олимпийскую сборную к 2026 году Дэвис/Смолкин нацеливаются на борьбу за пост первого номера сборной, который, по идее, должен перейти к Александре Степановой и Ивану Букину. Эти две пары точно остаются и собираются штурмовать Милан.