Бывшая англичанка Загорски не планирует менять гражданство России. Ей предлагали выступать за Австралию и Польшу

27-летняя уроженка Лондона ответила на вопросы российских фанатов о восстановлении после менингита и обморока на чемпионате страны.

Имена Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро никак не намекают на россиян, хотя именно этот танцевальный дуэт долгие годы выступает за нашу страну. Партнерша родилась в Англии, позже переехала во Францию и некоторое время числилась там в сборной. Партнер — из Австралии, хотя его мать — русская, а отец — португалец. Тиффани и Джон живут и тренируются в Москве и даже в это неспокойное время не собираются заканчивать карьеру или переходить под крыло другой федерации. Хотя в их случае такой шаг более чем возможен и оправдан. Почему Загорски/Гурейро продолжают выступать и нужны ли они российской сборной?

Англичанка — в детстве, француженка — в юности, россиянка — в настоящем

Первым тренером Тиффани был ее отец Богдан — дед фигуристки был родом из России, но поляком по одному из родителей. Бабушка же была ирландкой. У них родились четверо детей, и как раз один из них, Богдан, и женился на матери Тиффани, уроженке Уэльса. В родном Лондоне будущая спортсменка сборной России начала заниматься фигурным катанием.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В восемь лет фигуристка поняла, что в одиночном у нее не очень-то получается, а танцы на льду гораздо интереснее и красочнее. И когда у Тифф начали появляться первые успехи, мать отвезла ее во Францию к Мюриель Зазуи и Роману Хагенауэру. Про первого партнера Загорски стоит упомянуть лишь вскользь — Поль Фирет буквально после одного совместного выступления завершил карьеру из-за травмы. А вот с Алексисом Миаром все было гораздо лучше — серебро на этапе «Гран-при» среди юниоров и несколько четвертых мест, включая чемпионат мира на том же уровне. На взрослом национальном первенстве дуэт сразу же стал третьим.

Правда, на чемпионате Европы, куда Тиффани и Алексис успешно отобрались, произошла неудача — только 21-е место, после чего очередной партнер Загорски закончил карьеру. Пришлось пытаться еще и еще, пока в 2014 году фигуристка не познакомилась через общих знакомых с Джонатаном Гурейро и не решила переехать в Россию. Джон в то время как раз искал партнершу — у него тоже не получалось надолго закрепиться в каком-то дуэте. Так англичанка по рождению и француженка в спорте попала в Россию.

За все эти годы Загорски/Гурейро дважды участвовали в чемпионатах мира и Европы — лучшим результатом на континентальном первенстве осталось шестое место, на мировом — восьмое. Зато в 2018 году Тифф и Джон попали на Олимпийские игры. На чемпионатах страны же они были призерами трижды и долгое время считались уверенным третьим номером сборной. По крайней мере до этого сезона, когда в Санкт-Петербурге Тиффани, не оправившись от менингита, едва докатала произвольный танец и была близка к обмороку по его окончании.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Перспективы в сборной России

Интересно, что дуэт и сейчас, кажется, не собирается заканчивать со спортом. Для танцоров им не так много лет. Джон чуть постарше, и в этом году ему исполнилось 31, Тиффани же только будет 28, так что они вполне могли бы выступать целый олимпийский цикл. Только травм у них накопилось много — в данный момент, например, оба находятся в Австралии, где Загорски восстанавливается после болезни. «Как долго продлится наш отпуск? Сколько потребует лечение», — отвечала в социальных сетях фигуристка на вопросы болельщиков.

В Австралии фигуристы уже довольно долго. И за это время они были на льду всего несколько раз — сейчас их цель только отдых и восстановление. Но не пора ли задуматься о будущем? Перспективы России на международном уровне в ближайшее время несколько туманны, а значит, можно рассмотреть варианты с переходом. Хоть в команду Австралии, где спортсмены сейчас и находятся (у Джонатана даже уже есть соответствующий паспорт), хоть в Англию или Францию, где не такая высокая конкуренция — в сборную пробиться точно можно.

Но Тиффани написала фанатам, что не планирует менять гражданство. И если продолжит выступать, то будет делать это за Россию. В принципе такой ответ ясен, если дуэт уже не рассчитывает ни на что особо громкое, но покататься еще хочется. Это вполне можно реализовать хоть на Кубках России, где есть шанс показать какие-то новые постановки и находки. И федерацию для этого менять не надо — связываться с бумажками, отсиживать карантин, если потребуется, решать финансовые вопросы.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С другой стороны, присутствие Загорски/Гурейро в сборной России актуально именно сейчас. Виктория Синицина/Никита Кацалапов пока думают над продолжением карьеры, но останутся ли они? Не факт, особенно если придется ездить только по Кубкам страны. Александра Степанова/Иван Букин планировали выступать дальше, но в последнее время их подводит здоровье. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — в Америке у Игоря Шпильбанда, и не факт, что попадут в Россию в следующем сезоне. Из остальных пар есть некоторая уверенность хотя бы в Елизавете Худайбердиевой/Егоре Базине — они очень хотели выступить на Кубке Первого канала, но равнозначных пар для конкуренции не нашлось. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин пропускали турнир из-за болезни (а еще были слухи о распаде). Елизавета Шанаева/Девид Нарижный и Аннабель Морозов/Андрей Багин распались: Лиза теперь катается с Павлом Дроздом, а Девид — с Аннабель. Даже бывшие юниоры и перспективные фигуристы Арина Ушакова/Максим Некрасов объявили о прекращении сотрудничества.

Так что в такое смутное время (в танцах такое, конечно, нередко, особенно когда заканчивается олимпийский цикл) нужна какая-то сильная пара, за которой будут тянуться остальные. Даже если придется выступать только внутри страны. Для новых дуэтов это даже хорошо — будет сезон-другой, чтобы скататься. Но ориентиром для них как раз могут стать Загорски/Гурейро и их история — особенно после драматичнейшего чемпионата России в Санкт-Петербурге, где после произвольного танца Тиффани и Джона плакали даже их соперники.