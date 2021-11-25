«Изначально не все пары были равны по возможностям». Забияко переживает вылет с «Ледникового периода»

Наталья не хотела возвращаться в фигурное катание и объяснила, чем ее вдохновил проект Ильи Авербуха.

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде Наталья Забияко после завершения карьеры весной 2020 года решила на время отойти от льда и коньков. Только на деле совсем отстраниться от фигурного катания у Натальи не получилось. Этой осенью она стала участницей очередного сезона телепроекта «Ледниковый период», а также выступала в ледовом шоу в Москве.

Так что же заставило спортсменку, уставшую от занятий на арене, вновь пойти тренироваться? Более того, Наталья настолько прониклась шоу Ильи Авербуха, что крайне эмоционально отреагировала на вылет из проекта в последний круг перед определением финалистов. О несправедливости, атмосфере на проекте и сложностях, с которыми пришлось столкнуться при участии в шоу, Забияко рассказала в интервью «СЭ».

Обидно, когда номер получился по ощущениям классный, а тебе говорят, что его не поняли

— Для начала расскажите поподробнее, как вы попали на «Ледниковый период». На проект вас пригласил лично Илья Авербух?

— Нет. Мне написала Ксения, которая с ним работает. Но Илья, конечно, был в курсе.

— Долго думали, стоит идти или не стоит?

— Первый раз я пришла пробоваться в конце июня. Приехала в «Авиапарк», где мы покатались с потенциальным партнером. Но не подошли друг другу визуально. Илья обычно составляет пары исходя из эстетики. Потом у меня появились дела, я отказалась дальше перебирать варианты. Но в жизни часто все меняется. Сложилось все так, что у меня снова появилось время, и в начале сентября я пришла снова на пробы. Сообщи я Илье о своем желании на день хотя бы позже, то уже вряд ли бы успела. Пары были бы скомплектованы. А тут в последний момент среагировала.

— Со второй попытки вам сразу же предложили выступать вместе с Никитой Пресняковым, и пробы прошли успешно?

— Я сначала не знала, к кому еду на пробы, и только на льду Илья познакомил меня с Никитой. Нас утвердили, и с сентября мы приступили к тренировкам.

— Насколько я помню, вы на некоторое время хотели отстраниться от фигурного катания и полностью погрузиться в мир кино. В то же время сейчас у вас был и «Ледниковый период», и выступление на шоу в Москве. Получается, что соскучились?

— Перерыв у меня был достаточно большой. Скажу, что я одновременно безумно люблю и ненавижу фигурное катание. Ненавижу, поскольку оно часто причиняет боль. Как физическую, так и душевную. Казалось бы, «Ледниковый период» — это просто шоу. Но я реально так переживала после того, как мы выбыли! Не ожидала такого от себя, правда долго не могла смириться с этим. Не меньше, чем после окончания карьеры, переживала. А люблю фигурное катание, поскольку это огромная часть моей жизни. Дело, которое приносило тебе весь спектр возможных эмоций. Иногда мне кажется, что эта любовь и ненависть перекликаются у любого практически спортсмена. Ты безумно любишь свою работу, но бывают моменты, когда проклинаешь все, что делаешь, и хочешь поскорее забыть...

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— Вы говорите, что очень сильно расстроились после своего вылета из телешоу. Получается, эмоционально реагировали и на судейские реплики после прокатов? Не всегда ваши выступления получали лестные оценки от судей.

— Честно скажу, бывало очень обидно. Особенно когда номер получился реально классно — по собственным ощущениям и со стороны на записи. Смотришь и думаешь: здорово же, не правда ли? Но вот оценки почему-то ставят не такие высокие. И говорят потом тебе, что не поняли номер. Так что осадочек остался. У нас была пара номеров, когда мы и сами признавали — были косяки, и претензии заслуженны. Все по делу. Но вот самое большое разочарование — это то, как оценили наше танго Roxanne. После которого мы попали в номинацию в первый раз. Было безумно обидно, поскольку это один из наших лучших номеров. Не только по эмоциям, но и в плане техники. Кроме заключительного, это и правда «пушка»! Я реально кайфанула, когда его катала.

— Насколько, на ваш взгляд, в «Ледниковом периоде» справедливая система вылета участников? Против вас в номинации была пара Ксении Бородиной, у которой миллионная аудитория. Она несколько раз попадала в номинацию, но за счет популярности всегда оставалась в шоу.

— На самом деле я не до конца даже поняла, как эта система работает. Изначально не все пары равны по своим навыкам, возможностям, опыту. И я это сразу понимала, но ничего не могла сделать. А голосование зрителей — субъективная вещь. Очень обидно, но это шоу, и у него свои правила. Раз оно так работает — значит, так и работает.

— И все же в целом у вас скорее положительные или отрицательные эмоции от опыта участия в «Ледниковом периоде»?

— От участия эмоции только положительные. Я очень благодарна Илье за то, что он дал мне возможность попробовать себя в чем-то новом для меня. Раскрыться. Я получала огромное удовольствие и несколько месяцев буквально жила этим проектом. Мне безумно нравилось придумывать новые номера, необычные образы. Так что эмоции в основном положительные.

— Если на будущий год Авербух предложит вам снова поучаствовать в проекте, то вы согласитесь?

— Так заранее не загадываю, но если у меня будет время и возможность — то с радостью.

Практически все пары были с опытом выступлений на льду, а Никита встал на коньки впервые

— Как оцените коллектив и атмосферу на проекте? Удалось с кем-то сдружиться? Все-таки на проекте собрался практически полностью весь московский бомонд...

— Ближе всего подружилась с Агатой Муцениеце. Она близка мне по духу, чем-то цепляет. И с Аглаей Шиловской. Она очень крутая, я ее обожаю. Познакомились и пообщались с Дарьей Мельниковой, Яниной Студилиной. На самом деле скажу, что я и со всеми участниками-фигуристами не очень хорошо была знакома лично. И «Ледниковый период» — отличная возможность это исправить. Я их всех знала, конечно, но никогда так близко не общались. А сейчас удалось сдружиться, например, с Яной Хохловой. Она интересная.

— Вы говорите, что сдружились с Агатой Муцениеце. Неужели не было чувства неловкости, ведь она катается с вашим бывшим партнером, с которым вы были много лет вместе в паре? Как вообще вы восприняли перспективу конкурировать с Александром Энбертом?

— Честно говоря, вообще не ощущалась какая-то конкуренция. Тем более с Саней. Мы с Агатой довольно быстро нашли общий язык, нам всем было весело. В свободные минутки дурачились, писали тиктоки. Даже учитывая то, что конкуренция между парами существует и многие пары по итогу вылетели из проекта, я эту конкуренцию не ощущала. Точнее, не придавала ей первостепенного значения. Поскольку с самого начала понимала, что пары неравные и возможности у всех будут разные. С этим ничего не поделать, поэтому зачем переживать? Нужно просто получать удовольствие и хорошо делать свое дело. Радовать зрителя, не смотря на других.

— Какие пары вам показались изначально более подготовленными к проекту? Насколько я знаю, у Дани Милохина хоккейное прошлое, наверняка ему проще, чем остальным.

— Даня играл в хоккей долгое время, это правда. Федя Федотов снимался в «Серебряных коньках» и очень хорошо катается. Практически у всех был опыт выхода на лед, кто-то где-то катался. Или играл в хоккей.

— В то же время у Преснякова этого опыта не было, я правильно понимаю?

— Все так, Никита в первый раз встал на коньки ради «Ледникового периода». Ему это все стало очень интересно, он работал с огромным энтузиазмом. И думаю, что за это время он показал огромный прогресс.

— Как в таком случае у вас прошли первые тренировки? Было тяжело?

— Нет. Не то что тяжело, у меня был огромный интерес к этому проекту, так что я была готова сразу ко всем возможным сложностям. Единственное — изначально, на самых первых тренировках, мне Никита показался достаточно закрытым человеком. Очень сконцентрированным на себе. Но когда узнаешь его больше, и он в ответ узнает тебя, он сильно раскрывается. Совсем другой человек — открытый, веселый, общительный. Нам было весело на тренировках, классно. Не скажу, что всегда легко, но было круто.

Для меня фавориты сезона — китайцы. Они по-настоящему стильные

— Понятное дело, что Никите пришлось все изучать полностью с нуля. В то же время у вас был длительный перерыв без фигурного катания. Трудно далось возвращение на лед или же быстро набрали форму?

— До проекта я не каталась около года. Вообще не каталась, даже коньки не надевала. Но все равно в физической форме я себя держала — постоянно ходила в зал, бегала. Разве что за такой долгий перерыв у меня уже ноги отвыкли от фигурного катания. Поэтому первое время мучилась. То тут мне что-то отдавит, и все опухнет, то мозоль, то еще что-то. В общем, были разные проблемы. За месяц примерно ноги адаптировались, и все стало о'кей. И еще я похудела перед проектом, точнее, продолжила во время проекта худеть. Когда интенсивно не тренируешься, весишь немного больше, чем когда под нагрузками. Это нормально. В период проекта я не всегда успевала даже нормально поесть, поэтому нормально так подсушилась.

— Кроме прочего, вы недавно выступили на ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание» вместе с Александром Энбертом. Приятно было вспомнить былые времена, когда катались вдвоем? И снова на одном льду в паре.

— Это было здорово. Я всегда рада покататься с Сашей. Было бы круто подготовить новый интересный номер, нереально крутой, но мы решили выступать спонтанно, поэтому вышло все неплохо.

— Вы ведь продолжаете общение с Александром? Возможно, дружите семьями.

— Конечно. Общаемся, после карьеры всегда на связи. Не теряем друг друга.

— А за действующими фигуристами следите? Смотрели последние соревнования? Этапы «Гран-при», например.

— Увы, не получалось. Вообще не до спорта, немножко выпала из информационного поля. Надо бы наверстать и посмотреть выборочно в записи интересных мне фигуристов. Посмотрела только китайцев Суй/Хань, кайфую по-настоящему от их катания. Они очень стильные, и у них каждый шаг вытекает один из другого. Видно, что живут своей программой, и это очень круто.

— То есть, по-вашему, они лидеры сезона и главные фавориты?

— Для меня на данный момент это так.