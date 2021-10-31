Тарасова не поняла номер Преснякова и Забияко, а Авербух поспорил с Цискаридзе

Чем запомнился очередной выпуск «Ледникового периода».

В разгар сезона, в перерыве между соревновательными днями второго этапа серии «Гран-при» в Канаде, прошел очередной выпуск «Ледникового периода». Проект продолжает удивлять сложнейшими элементами и оригинальными постановками.

Падение пары Волосожар/Федотов

Татьяна Волосожар и Федор Федотов выступила под песню «Живем мы что-то без азарта» в исполнении Людмилы Гурченко из кинофильма «Вокзал для двоих». В их выступлении хочется отметить сразу несколько вещей — во-первых, костюмы: партнеры выступали в зимних пальто и шапках. А во-вторых, риск. У пары была попытка исполнить тодес, была сделана подкрутка.

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Для Татьяны, выступавшей в парном катании с Максимом Траньковым, данные элементы — обыденность. Но для ее партнера — нет. И то, что они пытаются исполнять настоящие парные элементы — это прекрасно. И даже досадное падение посреди программы перед исполнением одной из поддержек сильно впечатления не попортило.

Оценки у пары были достаточно высокими (11.96). И забавно, что одним из членов жюри, кто нашел, к чему придраться в прокате, был супруг Татьяны — Максим Траньков. Он все-таки исполняет обещание, которое дал перед шоу: судить строго, свою супругу — в том числе.

Прогресс Медведевой и Милохина

На эту пару просто приятно смотреть. Они — самые молодые участники проекта, предстали в совершенно новых для себя ролях. И в них есть что-то, что завораживает — и заставляет ждать новых выступлений.

В этот раз пара выступала под композицию «Журавль по небу летит» из фильма «Бумбараш». Номер получился очень нежный и трогательный, а оценка за него — достаточно высокой — 11,92 балла (4-е место). Пока Женя и Даня не радуют публику типичными парными элементами — подкрутками или тодесом. Но прогресс очевиден.

Милохин стал кататься еще лучше, вся программа — на солидных скоростях. Это отметила и Татьяна Тарасова, и ведущая Алина Загитова. В ролике перед прокатом показали, как партнер пробует прыгать. Об изучении акселя они также рассказывали ранее:

«Нужен аксель. Перекидной — это же детское, кому он нужен. Нам нужен аксель, мы пытаемся. Женя тоже учится, не умеет пока», — сказал Милохин после съемки очередного выпуска.

«Нет, на самом деле, это не шутка. Я за свою карьеру разучилась прыгать двойные. Я делала сначала одинарные, потом сразу тройной. Так что прыгнуть аксель — это равноценно тому, что он прыгнет. Я не понимаю, где на нем раскрываться. Поэтому параллельно с Даней учу этот одинарный аксель. Думаю, что к концу проекта у нас получится», — добавила Медведева.

Остается увидеть все это на льду. А пока — чуть-чуть не хватило до максимального балла.

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А вот дуэт Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева, которые катались под музыку по фильму «Солярис», стал единственным из тех, кто сегодня получил наивысший балл. Поддержки, хореографические элементы от партнера, парные элементы — все это покорило судей.

Спор Авербуха и Цискаридзе

В этом выпуске судьи судили достаточно строго. Оценки даже вызывали споры. Екатерина Боброва и Макар Запорожский заняли третье место и набрали солидные 11,96 балла. Вроде бы, высокий результат, но он вызвал недовольство у постановщика — Ильи Авербуха.

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Пара выступала под музыку из известного советского фильма «Жестокий романс». Практически все судьи оценили выступление Бобровой и Запорожского на высший балл, за исключением Николая Цискаридзе. Он снизил паре балл за артистизм до 5,8 — с его слов за неосознанное восприятие классики. Цискаридзе не понравился финальный жест — кулак, и он назвал его неуместным: «Что касается самой темы, давайте не забывать, что текст Беллы Ахмадулиной, и Сергей Сергеевич Паратов — намного более тонкий персонаж. Если бы в конце вы взяли яблоко и раздавили его, это я понял бы, а вот это (жест кулаком) — здесь было неуместно», — заявил Цискаридзе.

С позицией Цискаридзе постановщик номера, Илья Авербух, оказался категорически не согласен. Он отметил, что жест является прямой цитатой из фильма. Цискаридзе в ответ призвал его пересмотреть классику. «Давайте вместе посмотрим!» — ответил Авербух. На том и порешали

Тарасова не поняла Преснякова и Забияко

На этом жесткие реакции жюри не закончились. Татьяне Тарасовой не понравится номер внука Аллы Пугачевой — певца Никиты Преснякова и его партнерши Натальи Забияко.

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Пара показала номер на музыку к сериалу «Триггер», которую написала группа Преснякова Multiverse. И вроде бы выступление было оценено неплохо — на 11,7 балла. Но Тарасова нелестно высказалась о прокате пары: «Я честно говорю, что мне номер не понравился и я его не поняла. Может быть, он мне поэтому не понравился, что я его не поняла. Все», — заключила Татьяна Анатольевна.

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Также не впечатлили судей Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Они выступили под композицию Максима Дунаевского из кинофильма «Карнавал». Номер получился ярким, веселым, и задорным. Но дуэт вновь занял последнее место — навыки катания Бородиной оставляют желать лучшего.

По итогу 5-го выпуска лучшими стали Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, в номинацию попали пары Ксения Бородина/Дмитрий Соловьев, а также Янина Студилина/Виталий Новиков.