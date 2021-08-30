Сразу три российские пары претендуют на золото Олимпиады. Теперь это тоже наш вид!

Разборки российских пар — одна из главных интриг сезона в фигурном катании

Последние годы в фигурном катании все внимание достается одиночницам — и неудивительно. Огромное количество побед, высокий уровень конкуренции и просто эстетика, за которой приятно наблюдать. Но новый сезон будет уникальным для парного катания — ведь сразу три российских дуэта способны завоевать олимпийское золото. Разбираем, почему именно парное катание заслуживает особого внимания в новом сезоне.

Троевластие или единоличный лидер?

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Именно эти три пары, скорее всего, попадут от России на Олимпийские игры, и они же будут претендовать на золото. Есть еще не менее талантливые Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов... Но.

Весь сезон именно три наши главные пары будто следовали реплике Дмитрия Козловского — стояли в очереди. Победу на этапе Кубка России одержали Мишина и Галлямов. «Гран-при» в Москве выиграли Бойкова и Козловский, чемпионат России — Тарасова и Морозов. А вот что будет в новом сезоне — пока вопрос.

Я вижу два варианта развития событий: либо продолжится троевластие и именно эти три пары будут занимать первые три места, сменяя друг друга, и тот, кто подойдет к Олимпиаде в самой оптимальной форме, и завоюет золото. Либо из трех пар выйдет одна, которая станет единоличным лидером. В любом случае, наблюдать за развитием событий будет крайне интересно.

На чемпионате мира показалось, что между парами Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский существует соперничество или как минимум напряжение. Но ключевое слово здесь — показалось. На днях Бойкова поздравила Галлямова с днем рождения — причем на уровне локальных мемов: фигуристка опубликовала в сторис смешное видео, как ее товарищ по группе пролезает задом под барьерами на беговой дорожке. И сопроводила этот пост комментарием: «С днем рождения, наша главная кошечка».

В общем, напряжения между парами точно нет. А вот атмосфера соперничества в коллективе, когда фигуристы будут бороться за первые места, только послужит хорошим мотиватором для обеих пар. И лишний раз подогреет интерес к этому виду спорта. И при этом каждая из этих пар интересна по-своему и заслуживает отдельного внимания.

Новые Тарасова и Морозов

Для этой пары все будет по-новому. И речь идет не просто о смене тренера — это в их карьере уже было. Теперь за дело взялась сама Этери Тутберидзе. И именно по этой причине за ними будет крайне интересно наблюдать. Раньше эту пару часто критиковали за стиль, за проблемы с техникой. А здесь команда «Хрустального», в теории, может все исправить. Сомнения могут возникнуть только из-за отсутствия опыта работы с парами — тренерский штаб штампует топовых фигуристок, а вот пара — это впервые.

Но и тут, кажется, есть свои аргументы за. Теперь в тренировках Тарасовой и Морозова есть система — ими занимаются сразу шесть человек: четыре тренера и два хореографа. Сергей Дудаков отвечает за прыжковую технику, Максим Траньков тренирует парные элементы, Этери Тутберидзе контролирует процесс и отвечает за сборку программ с помощью пермского специалиста Павла Слюсаренко. Также в процессе участвуют Алексей Тихонов и Даниил Глейхенгауз.

Первые итоги работы уже видны: программы, которые пара исполнила на турнире Cranberry Cup International, получились очень лирическими — в стиле ТШТ. В короткой — Clair de Lune Клода Дебюсси, в произвольной — Lighthouse Патрика Уотсона. Стоит отметить, что по ходу короткой программы у партнерши поменялось платье. Эта фишка уже может считаться фирменной в группе Этери Тутберидзе: подобные трюки были в программах Анны Щербаковой и Александры Трусовой, к примеру.

В технике также были изменения: пара теперь исполняет в произвольной программе выброс — лутц вместо более дешевого выброса — сальхова. Также Тарасова и Морозов на турнире Cranberry Cup International сделали параллельный прыжок первым элементом в обеих программах. Никто кроме них не начинал с этого элемента короткую программу. И лишь одна пара так же начинала произвольную.

Проблемы с прыжками пока никуда не ушли — партнерша упала с тройного тулупа в короткой программе. Но в целом пара выглядела более уверенно, а сезон еще даже толком не начался. Тем не менее наблюдать за этой парой будет крайне интересно — что получится в ходе первого опыта штаба Тутберидзе со спортивной парой. И сможет ли Этери Георгиевна решить многолетние проблемы Тарасовой и Морозова.

Амбициозные Бойкова и Козловский

Действующие чемпионы Европы — безумно талантливые фигуристы, которые помимо навыков на льду отличаются еще и дерзкими характерами. Оба жгли в минувшем сезоне не только в прокатах, но и словесно. После победы на этапе «Гран-при» в Москве с губ партнера сорвалась достаточно дерзкая фраза: «Это наше место! В очередь». Но позднее фигурист, конечно же, объяснил, кому именно была предназначена реплика:

— Это послание самим себе. Любой спортсмен, выходя на лед, до этого проделывает большую работу. И все равно мы проводим некую аналитику. Мы знаем, на что мы способны, какие баллы можем получить, независимо от чьих-то результатов. По тому, как мы сегодня прокатали свою программу, мы находимся на своем месте. Это по нашему мнению и по нашей собственной аналитике, — сказал Козловский.

На чемпионате мира жгла уже Александра. Пара не самым удачным образом выступила в произвольной программе и, по сути, сама себя лишила золота мирового первенства. И после объявления оценок в эфир трансляции попали слова Бойковой в адрес Тамары Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Эту реплику потом удалили из записи трансляции, но интернет помнит все.

Кто-то пытался осудить фигуристку за дерзость, а сами спортсмены не слишком охотно поддерживали эту тему. Так, в интервью Sport24, когда корреспондент поднял этот вопрос, Дмитрий Козловский даже попытался оградить свою партнершу от этих тем:

— Саша, одна история после объявления оценок в kiss and cry взбудоражила общественность. Что там произошло?

Козловский: — Я бы не хотел это обсуждать.

Бойкова: - Тут даже нечего обсуждать.

Козловский: - Давайте обойдем это стороной, это уже было. Мы все люди и...

Бойкова: - Эмоции есть у всех.

Козловский: - Эмоции случаются. Это спорт, адреналин. Я бы не стал на этом заострять внимание.

В итоге Александра дипломатично объяснила свои слова. Вот отрывок этого разговора:

— Это очень странно. Как люди могут рассуждать и обсуждать ту тему, которая им в принципе непонятна? Они же не были в той ситуации, в которой находились мы с Димой. Они не понимали, что происходило. Не были ни на тренировках, ни на соревнованиях. Не могли понять, что творилось у нас в головах, у нас в душе. И в принципе эмоции после проката людям неведомы. Поэтому обсуждать что-либо неправильно. Осуждать — тем более. Это все, что я могу сказать.

— То есть тот эпизод — просто эмоции?

— Скажем так, это была злость. Но эта злость была в первую очередь на себя. Как мы уже сказали, мы прекрасно понимали, что все зависело от чистоты проката.

Из этой истории один вывод — ребятам не все равно. Они прекрасно поняли, что сами упустили это золото, ведь в короткой программе они выступили безупречно и шли первыми. В то время как конкуренты допустили помарку. И после удачного проката Мишиной и Галлямова, за счет задела в короткой программе, все было в руках Бойковой и Козловского, но они этим шансом не воспользовались.

И им круто повезло, что эта ситуация произошла в то самое время — на чемпионате мира, за год до, возможно, самого главного старта в их жизни. Для них это послужит хорошим уроком, прекрасным опытом. И станет дополнительной мотивацией в новом сезоне.

У них самая настоящая классика в короткой программе, которая поставлена на музыку из балета «Лебединое озеро», и испанские мотивы под композицию Malaguena в произвольной. Как призналась Бойкова, «Лебединое озеро» было ее мечтой. Остается вкатать программы и с максимальной отдачей их исполнять. Смогут ли фигуристы вновь вырваться в лидеры и выступать в качестве первой пары страны? Посмотрим. Но такой опыт в их карьере уже есть — когда Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России и Европы.

Чемпионы мира Мишина и Галлямов

В новый сезон эта пара, которая всего год назад перешла к Тамаре Москвиной, войдет в статусе чемпионов мира. А на чемпионат мира в Швецию Саша и Настя ехали в качестве третьей пары страны, в роли дебютантов чемпионата мира, которые завоевали путевку на турнир в последний момент, на финале Кубка России...

И теперь девушка из Санкт-Петербурга вместе с парнем из Пермской области входят в сезон в качестве одной из сильнейших — или даже самой сильной — пар страны. Справятся ли ребята с таким давлением? Смогут ли они удержать лидирующие позиции? Вопрос. Ведь в группе с ними тренируются действующие чемпионы Европы с такими же амбициями.

Однако именно у Мишиной и Галлямова в минувшем сезоне были самые сильные с технической точки зрения программы. И не вижу причин, по которым фигуристы не будут как минимум держать ту же планку. И у них есть все данные для этого, к тому же под чутким руководством Тамары Москвиной. Ее заслуги отметил и Александр Энберт, выступавший в паре с Натальей Забияко.

— Роль Тамары Николаевны в подготовке Мишиной/Галлямова огромная, — сказал Энберт. — Тонкая настройка элементов спортсменов к чемпионатам Европы, мира — это то, что очень хорошо ей удается. Программы пары изобилуют сложными заходами, спиралями, которые, несомненно, были у них и в прошлые сезоны, но в этом ребята явно пошли на усложнение. Тамара Николаевна, я думаю, сознательно это делала, потому что Настя и Саша готовы исполнять элементы такой сложности, так и еще усложнять их заходами, связками. Это победа всей команды Тамары Николаевны, — приводит РИА Новости слова Энберта.

В олимпийском сезоне пара продолжит выступать под музыку итальянского композитора Цезаря Пуни из балета «Эсмеральда». Это решение объяснила Тамара Москвина.

— Их короткая программа прошлого сезона была признана очень удачной, поэтому мы оставили эту музыку. Но саму программу пришлось несколько переделать, в ней некоторые элементы будут другими — они в них выросли. Мы поставили новые дорожки шагов. Музыка остается прежней, это будет условная интерпретация, как это делают балетмейстеры, которые делают свой вариант «Лебединого озера» или «Дон Кихота». Так, у нас новая интерпретация «Эсмеральды», — сказала Москвина ТАСС.

С тренером сложно не согласиться. Пара смотрелась шикарно в этой постановке, и видно, что сами спортсмены получали от нее удовольствие. Об этом говорил и сам Галлямов.

— Мы хотим показать кое-что новое, так как люди, вероятно, помнят нас по выступлениям в предыдущем сезоне. И хотим, чтобы по сравнению с ним были отличия. Нам очень нравится музыка, и мы прекрасно чувствуем себя в этой программе. Будем рады показать болельщикам обновленную версию короткой программы, ремейк. Не можем дождаться, когда это увидят зрители, — приводит Golden Skate слова Галлямова.

А вот произвольная у пары будет совершенно новая — под произведения советского композитора Георгия Свиридова — «Метель» и «Время вперёд». Пара уже показала обе постановки на закрытых прокатах в Санкт-Петербурге. По данным «СЭ», фигуристы в форме, но, разумеется, еще есть куда улучшать. При этом все элементы исполнены на высокие «плюсы», но понятно, что это еще только старт сезона и паре нужно шлифовать программы.

Крайне интересная пара, которая спокойно идет к цели. При этом скромно отмечая, что у них нет цели в виде Олимпийских игр.

«Мы подходим к этому сезону в обычном режиме, без особых изменений. Мы не думаем о победе на чемпионате мира, потому что это уже в прошлом. Об Олимпийских играх прямо сейчас тоже пока не задумываемся — это на будущее. Готовимся как к обычному сезону», — сказала Анастасия Мишина Golden Skate.

Три такие разные пары, разные характеры, спортивные судьбы. Но за ними будет так интересно наблюдать в новом сезоне.