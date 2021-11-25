Туктамышева восстановилась после болезни, Валиева и Хромых падали на тренировке. Меняет ли это расклады на этап «Гран-при» в России?

Российские фигуристки провели первую официальную тренировку в Сочи.

Первые официальные тренировки на этапе «Гран-при» в Сочи прошли в четверг. На лед вышли все фигуристы, которые планируют принять участие в соревнованиях. Исключением стал итальянец Маттео Риццо, которому багаж с коньками из Москвы не доставили вовремя. Прямо во время тренировки бронзовый призер чемпионата Европы написал в Instagram, что пропажа все-таки найдена и доставлена в место проведения турнира. После всех тренировок спортсмену все-таки разрешили выйти на лед и в одиночестве провести тренировку. Похожая проблема возникла у канадца Романа Садовского, но только коньки у него обнаружились уже перед началом разминки. Но у остальных таких проблем не наблюдалось, поэтому немногочисленные зрители в четверг смогли первыми узнать, что готовы показать российские фигуристы на этапе «Гран-при» в Сочи.

Болезнь Туктамышевой в прошлом

Конечно, самое большое внимание было приковано к одиночницам. Сегодня все сильнейшие фигуристки катались в первой разминке, так что сразу же можно было узнать, кто в какой форме находится. Особенно интересовало состояние Елизаветы Туктамышевой, две недели назад предположительно простудившейся и пропустившей турнир в Австрии. За несколько часов до вылета на старт спортсменка написала своему тренеру Алексею Мишину, что у нее поднялась температура. После этого Туктамышева снялась с соревнований.

Некоторое время было тревожно за перспективы участия Елизаветы в последнем этапе «Гран-при». У чемпионки мира-2015 хорошо начался сезон — с двух серебряных медалей на «челленджере» в Финляндии и этапе в Канаде. Но болезнь могла нарушить все планы наконец отобраться в олимпийскую сборную — все-таки конкурентки в это время не пытались вернуть свое здоровье, а усиленно тренировались.

Но первая тренировка в Сочи сняла тревогу — окончательно все будет известно после полных прокатов программ на соревнованиях или хотя бы в разминочном режиме. Туктамышева же в прогоне короткой не стала прыгать коронный тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп, ограничившись только флипом и непрыжковыми элементами. А еще она стала единственной российской фигуристкой, которая в четверг отрабатывала не произвольную программу.

На разминке вне прогона немногочисленные зрители и журналисты на трибунах смогли увидеть и триксель, и каскад лутц + тулуп, и двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Единственной ошибкой, которую допустила Лиза, был двойной сальхов в первой попытке исполнения ойлерного каскада.

Нынешний девиз Туктамышевой может быть таким: чем меньше прыгаешь, тем меньше ошибаешься. Правда, такого принципа Лиза придерживается уже давно — она и сама признавалась, что уже не может прыгать столько, сколько получалось несколько лет назад. Фигуристка старается экономить силы, и это приносит свои плоды — последние четыре программы удались ей почти идеально. Спортсменка также может и вообще не появиться на тренировке или уйти с нее заранее, как это было на чемпионате мира. Или даже в Сочи, когда она закончила кататься первой.

Неприятные ошибки от Валиевой и Хромых

Камила Валиева и Майя Хромых, наоборот, катались практически дольше всех. В отличие от Туктамышевой, они работали над произвольной программой, с которой у обеих возникли некоторые сложности. Победительница Budapest Trophy совсем не справилась с прокатом, допустив сразу три падения — с четверного тулупа и тройных лутца и флипа. Майя еще неделю назад выступала на турнире в Польше и уже там не смогла справиться то ли с нервами, то ли с чем-то еще — особенно неудачно у нее получилась, опять же, произвольная программа. В начале прогона был неплохой каскад из четверного и двойного тулупов, в конце — тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Но этого мало для пьедестала в Сочи. А ведь здесь разыгрываются последние путевки в финал «Гран-при», и Хромых может потеснить хотя бы бельгийка Луна Хендрикс, у которой есть третье место в Италии. Поэтому фигуристке нужно постараться взять себя в руки и выступить на том же уровне, что и в Италии и Будапеште.

Камила Валиева начала свою произвольную «Болеро» с двух падений. На четверном сальхове чемпионка мира среди юниоров сначала приземлилась на две ноги, а потом и вовсе не удержалась от столкновения со льдом. Тройной аксель тоже получился с падением. Затем шли два прекрасных каскада с четверными тулупами — сначала в связке с тройным тулупом, а потом с ойлером и тройным сальховом. Остальные элементы у Камилы тоже получились, так что ей осталось только отрабатывать неудавшиеся элементы. Наверное, это был выбор самой фигуристки — в итоге оба ультра-си получились, но уже вне прогона.

В контексте раскладов на этап это пока ничего не меняет — Камила Валиева остается фаворитом, хотя с таким прокатом и получит меньшее количество баллов, чем уже имела в этом сезоне. А вот не совсем удачная тренировка Майи Хромых в совокупности с неважными прокатами в Польше настораживают и заставляют задаться вопросом, не тревожат ли фигуристку какие-то физические проблемы. Ведь до этого в сезоне у нее получались хорошие прокаты с ультра-си. Елизавета Туктамышева же, кажется, восстановилась после болезни и если находится и не в идеальной форме, то хотя бы в приличной. Да, она не прыгает так много, как другие, но ничего отклоняющегося от ее нормы в Сочи пока не было.

И все-таки эта тренировка оставляет хотя бы долю интриги в соревнованиях женщин и в финальных раскладах на поездку в Японию. Конечно, тренировка не всегда является показателем того, как фигурист откатается на самих соревнованиях, но показывает моральное и физическое состояние спортсмена. И будет интересно сравнить прокаты в четверг с тем, что получится в пятницу и субботу во время короткой и произвольной программ.