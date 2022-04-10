Лучшая одиночница США бросила спорт в 16 лет. Почему Алиса Лью выбрала учебу и семью

Бывшая соперница Камилы Валиевой была главной надеждой американского женского фигурного катания, но ограничилась бронзой чемпионата мира.

Когда-то Лью считалась одной из самых талантливых юниорок мира. В 13 лет она выиграла чемпионат США и стала самой юной фигуристкой страны, победившей на первенстве страны. В 14 она прервала серию побед россиянок на «Гран-при» среди юниоров, став лучшей на этапе в Америке. На том же турнире Алиса прыгнула четверной лутц и тройной аксель, первой в истории исполнив оба таких прыжка в одной программе.

Ее называли одной из главных надежд американского фигурного катания и претенденткой на олимпийское золото в Пекине. А теперь ее карьера закончилась, так толком и не начавшись. Что же случилось, почему Лью приняла такое решение?

Конкурентка Валиевой в юниорах

На юниорском уровне Алиса была достаточно сильной фигуристкой. Ее считали одной из тех спортсменок, которая может навязать борьбу российским вундеркиндам. Хотя тот самый удачный для нее этап юниорской «Гран-при» в 2019 году все-таки состоялся в США — и да, никто не отменял фактор домашнего судейства.

Лью активно вставляла два тройных акселя в произвольную программу, добавляла и четверной лутц. Эти элементы ультра-си у нее часто получались с недокрутами, но это не мешало выигрывать. Как на победном чемпионате США-2020, к примеру.

Но одну из главных проверок Алиса не прошла — она потерпела поражение от россиянок на юниорском чемпионате мира. Кстати, на одном из последних турниров доковидной эпохи — соревнования прошли в начале марта в Таллине в 2020-м. Там Лью уступила не только золото Камиле Валиевой, но еще и серебро — Дарье Усачевой.

После первого соревновательного дня американская фигуристка проигрывала Валиевой семь баллов. А произвольная программа показала пропасть между фигуристками — падение с четверного лутца выбило Лью из борьбы за титул. В итоге она набрала совсем скромные 204 балла — это совсем несерьезно для соперничества с Камилой.

Кстати, выступление россиянки на том старте не стало идеальным — в произвольной программе случился степ-аут на четвертном тулупе. Правда, каскад 4-2 Валиева сделала чисто и легко. И уже тогда показала: есть она (227,30 балла) — и все остальные.

Пубертатный и ковидный периоды

После этого турнира фигурное катание и мировой спорт в целом оказались в очень тяжелом положении. Тренироваться было практически невозможно, большинство оказались на карантине в своих домах. Для Алисы настал тяжелейший пубертатный период, во время которого она потеряла свой главный козырь — технику.

В июне 2020 года Лью ушла от своего давнего тренера Лауры Липецки. Именно этот специалист вел 14-летнюю звезду с ее первых шагов на льду. СМИ сообщали, что отец фигуристки участвовал в том переходе дочери. По его мнению, для дальнейших претензий на олимпийское золото Алисе нужно качественное движение вперед.

В итоге у спортсменки сформировалась сложная схема работы. Она по прежнему находилась в Калифорнии и работала под присмотром участника трех Олимпиад в танцах на льду итальянца Массимо Скали, но формально ее тренерами считались Ли Баркел и Лори Николь, которые трудятся в Торонто.

Все это не привело к тому скачку, движению, о котором говорил отец фигуристки Артур. На чемпионате США Алиса стала лишь четвертой. Но самое главное то, что она уже не была похожа на саму себя — на элементы ультра-си даже не пыталась зайти, да к тому же допускала недокруты и на тройных прыжках. А на скромном турнире IPS Points Challenge Лью набрала лишь 183 балла.

В итоге работа над четверным лутцем и тройным акселем не велась вовсе. И вновь встал вопрос о необходимости перемен в карьере.

Пиар и шпионаж

Олимпийский сезон Алиса начала бодро — в сентябре 2021 года дебютировала среди взрослых на «Челленджере» в Италии и победила, набрав 219,24 балла. В сентябре же уверенно выиграла Nebelhorn Trophy с отрывом общей суммы баллов в 13,82. Фигуристка также выступала на этапах серии «Гран-при» — в Ванкувере и Токио, где заняла пятое и четвертое места соответственно.

За три месяца до Олимпиады 16-летняя спортсменка вновь решилась на перемены и переехала из Сан-Франциско в Колорадо-Спрингс, где начала тренироваться под руководством Кристи Кролл, Дрю Микенса и Виктора Пфайфера.

На чемпионате США Лью шла третьей после короткой программы, но пропустила произвольную из-за положительного теста на коронавирус. Тем не менее, федерация фигурного катания страны по-прежнему упорно верила в ту, кто два года назад считалась звездой. И отправила Алису на Олимпиаду в Пекине.

Алиса Лью. Фото Global Look Press

Из ультра-си к Лью вернулся только тройной аксель. Но с оговоркой — на чемпионате США фигуристка с него упала. На Играх Алиса исполнила этот элемент только в произвольной программе, и то с двумя «галками» в протоколе (недокрут более 180 градусов) — и стала седьмой. На чемпионате мира — все тот же недокрут (правда, от 90 до 180 градусов), но бронзовая медаль. Как оказалось, это последние соревнования для американки.

В конце марта папа фигуристки рассказал, что за его дочерью во время Олимпиады шпионили. Неизвестный подкараулил спортсменку, которую, кстати, охраняли двое сотрудников ФБР, преследовал ее и настойчиво просил встретиться с ним у него дома. Правда это или лишь переживания заботливого отца — кто знает? Но, вероятнее всего, именно эта история оказала свое влияние на Алису. Раз уж она приняла решение сменить тренера, который вывел ее на топ-уровень (по крайней мере, приблизил), прислушавшись к мнению папы.

Теперь же, после настоящего детектива, со слов Артура Лью, фигуристка приняла решение о завершении карьеры, скорее всего, исходя из соображений личной безопасности. Но сообщила Лью об этом в своих соцсетях достаточно лаконично, добавив, что теперь хочет больше времени уделять семье и друзьям, а также сосредоточиться на учебе.

Вот так карьера одной из самых ярких фигуристок США завершилась, толком не начавшись. И кажется, виной тому — не самые удачные смены тренеров, статус звезды и излишняя пиар-компания от собственной федерации, а также влияние отца. Все это было в карьере Алисы — но мастерства и уверенности в себе не добавило.