Главная конкурентка юниорок Тутберидзе развалилась после смены тренера: проблемы с техникой и отсутствие ультра-си

Из-за пубертата Алисы Лью американцам некого будет отправить в Пекин?

В прошлом году главной конкуренткой юниорок Этери Тутберидзе на международных стартах была американка Алиса Лью. Она показывала откровенно слабое катание и презентацию, зато пугала всех запредельной сложностью своих программ. Именно Лью первой в мире исполнила четверной прыжок с тройным акселем в одном прокате (недавно это достижение на Кубке России в Казани повторила Софья Акатьева из группы Тутберидзе).

На Лью рассчитывали как на лидера сборной США на Олимпиаде в Пекине. При правильной работе Алиса действительно могла рассчитывать на медаль Игр, но в минувшее межсезонье она решила рискнуть и сменить тренера. Судя по всему, работа с новым специалистом идет неважно: Лью проигрывает не самым известным конкуренткам и набирает меньше баллов, чем последняя разминка Кубка России.

На онлайн-турнире набрала 183 балла

США — одна из немногих стран мира, где проводятся соревнования по фигурному катанию, несмотря на карантинные меры. Провели там и этап «Гран-при», но на него Алису не допустил Международный союз конькобежцев (ISU) из-за возрастных ограничений. Точно также в Москве на «Гран-при» не будет Камилы Валиевой: на взрослых соревнованиях ISU можно выступать только с 15 лет.

Поэтому старт сезона для Лью начался с виртуальных соревнований IPS Points Challenge. Их участники делали прокат на видео на своем домашнем катке, а потом отправляли ролик оргкомитету по электронной почте. Чтобы сохранить соревновательный нерв, участникам давалось только две попытки, а за соблюдением регламента следил местный судья. В зачет шла только лучшая попытка, то есть, по сути, у спортсменов была возможность после провального проката выдать лучшее выступление.

Но на этом старте у Лью не получилось ровным счетом ничего — ошибки в короткой и провал в произвольной. В итоге — четвертое место и всего 183 балла по сумме двух программ. Для сравнения: с таким результатом на этапе Кубка России в Казани Алиса могла бы претендовать только на девятое место. Выше Лью на IPS Challenge стала даже Эмбер Гленн, единственным достижением которой можно назвать романтические отношения с двукратным чемпионом мира Нэтаном Ченом. Лью даже не заходила на ультра-си, хотя раньше спокойно делала тройной аксель и четверной лутц в одной программе.

Самым сложным прыжком стал тройной лутц с недокрутом

Но один ужасный прокат всегда можно списать на неудачную форму и сложности, связанные с онлайн-форматом соревнований. Поэтому гораздо более показательным стал турнир The Las Vegas Invitational, который прошел на днях в Неваде. Это командный турнир, который придумала Ассоциация фигурного катания США как тренировочный для своей сборной перед Олимпиадой.

Соревнования проводил телеканал NBC, поэтому участников разделили на две команды под руководством двух ведущих канала — Тары Липински и Джонни Вейра. Лью выступала в команде Вейра и вновь провалилась — всего 110,80 баллов за произвольную. Короткие программы в Лас-Вегасе не исполняли, и в результате Алиса заняла последнее место среди всех участниц. Проиграла и ее команда — у соперников круто выступили Брэди Теннелл и Нэтан Чен.

С июня этого года Лью работает с Ли Баркеллом. Это опытный канадский специалист, ранее сотрудничавший с Брайаном Орсером. Он известен как мастер по технике, и ему удается реанимировать фигуристок, у которых серьезные проблемы с недокрутами. Ультра-си Лью часто критиковали за неправильное исполнение четверных. Она докручивала последний оборот уже при приземлении, из-за чего на одном из стартов даже произошел конфуз: ее четверной лутц в Риге технический контролер изначально отметил как тройной прыжок.

Баркелл должен был решить эту проблему, поскольку ранее он относительно успешно работал над проблемой недокрутов у японки Сатоко Миохары и американца Винсента Чжоу. Только пока что с Ли Алиса вовсе не делает сложных прыжков. Ее технический контент в Лас-Вегасе проще, чем на детских соревнованиях в Москве: аксель в полтора оборота, каскад двойной аксель+двойной тулуп, двойной риттбергер, двойной флип+ойлер+двойной сальхов, двойной флип и два тройных лутца, один из которых с недокрутом.

Такое выступление сильно озадачило руководство сборной США, которое рассчитывает на Алису в Пекине, особенно в командном турнире: американцы ставят перед собой задачу выиграть титул в Китае. У них есть перевес в мужском одиночном и хорошие позиции в танцах. Немного проседают пары, но при успешном выступлении Лью США могут обойти Россию. Только теперь этот сценарий выглядит скорее фантастическим.

Баркелл обещал восстановить прыжки, но Лью мешает пубертат

По данным источников «СЭ», Алиса и вовсе пока что отказалась от работы над четверными и тройным акселем. Похоже, что в межсезонье ее накрыл пубертат, и именно резкий рост и набор веса стали решающими причинами перехода от Лауры Липецки, с которой Алиса работала всю карьеру, к Баркеллу.

Проблемы в технике начались еще в конце прошлого сезона, а после выхода из карантина Лью и вовсе долго не могла набрать форму, чтобы исполнять хотя бы двойные прыжки. Баркелл пообещал Алисе и ее отцу Артуру решить проблему с пубертатом и вернуть многообещающей фигуристке ультра-си. Только вот пока что Алиса с трудом исполняет чистые тройные, поэтому о четверных и тройном акселе не может быть и речи. Нет прогресса в новой команде у Лью и в плане компонентов. В прошлых сезонах ей не хватало плавности в скольжении, качественной хореографии и разнообразия в программах. Много вопросов вызывали как образы, которые выбирала для нее Липецки, так и исполнение программ Алисой.

По первым прокатам при Баркелле ситуация кардинально лучше не стала. Ни короткая под музыку Нино Роты из фильма «Дорога», ни произвольная — под композицию The Storm венгерского пианиста Балажа Хаваши — не поддаются сравнению с постановками Даниила Глейхенгауза для девочек Этери. И это притом что хореографом обеих программ Лью выступила канадка Лори Николь — одна из самых востребованных и успешных постановщиков современности.

До зимней Олимпиады в Пекине чуть больше года. Теоретически время восстановить прыжки и накатать сильные программы у Алисы и ее команды есть. Только вот шансов на это объективно немного. Скорее всего, пандемия окончательно лишит нас международной конкуренции в женском одиночном катании. И за «золото» в Китае будут бороться исключительно спортсменки из группы Тутберидзе.

Рустам Имамов