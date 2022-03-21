Американскую фигуристку на Олимпиаде охраняли сотрудники ФБР. Шпионский детектив с Алисой Лью

Отец американской фигуристки уверен, что на 16-летнюю спортсменку в Пекине охотились китайские спецслужбы.

Олимпиада в Пекине завершилась, но страсти по главному турниру четырехлетия кипят до сих пор. Так, отец звездной американской одиночницы Алисы Лью Артур рассказал подробности о якобы имевшей место шпионской операции, которую, по версии американцев, провернула контрразведка КНР во время Игр. Артур Лью — политический беженец, в прошлом критиковавший власти Китая. В то же время его дочь Алиса, выступающая за сборную США, перед поездкой на Олимпиаду высказывалась на болезненную для китайцев уйгурскую тему. Правда ли китайские спецслужбы тратили свои силы на 16-летнюю фигуристку или вся эта история лишь плод воспаленного воображения отца спортсменки — сказать трудно. Но читаются рассказы Артура Лью как настоящий шпионский детектив.

Алиса Лью. Фото Getty Images

Алису на Олимпиаде пытался увести к себе домой неизвестный мужчина

Участие Лью на Олимпиаде в Пекине изначально выглядело как интересный сюжет. Этническая китаянка, которая давно ассимилировалась с отцом в США, едет добывать славу для Америки на родину своих предков. Но мало кто мог себе представить, что в спортивную драму вмешаются режиссеры Бондианы. Отец фигуристки говорит, что задолго до старта Игр в адрес Алисы поступали угрозы. Как сообщил отец Алисы Associated Press, агенты ФБР связались с ним еще в октябре и предупредили о возможных провокациях в Китае. Но на тот момент родитель не придал этому значения. И не стал ничего говорить дочери, чтобы не напугать ее и не отвлекать от соревнований. В свое время Алиса считалась едва ли не самым талантливым спортсменом поколения и всерьез соперничала на юниорском уровне с Камилой Валиевой.

Переход во взрослые дался Лью сложнее, чем россиянке, поэтому похвастаться таким количеством титулов она не может. Даже попадание на Олимпиаду не было стопроцентным. По ходу сезона Алиса уступала конкуренткам, а во время чемпионата США заболела ковидом и пропустила произвольную программу. Тем не менее Американская федерация фигурного катания волевым решением отправила ее в Пекин. И не ошиблась — девушка без грубых ошибок откатала две программы и заняла высокое седьмое место. Лучшее среди американок. При этом ей приходилось отбиваться не только от журналистов, но и от странных личностей. Алиса рассказала своему отцу, что однажды она позже обычного возвращалась в Олимпийскую деревню из ресторана. В этот момент к ней подошел незнакомец. Он преследовал ее, был настойчив и просил встретиться с ним у него дома.

Алиса Лью. Фото Global Look Press

Отец Алисы был среди студентов на протестах площади Тяньаньмэнь

Алиса порядочно удивилась: ровно до этого инцидента с ней в Китае все было отлично — про нее позитивно писали местные СМИ, активно встречали на трибунах болельщики. Словом, относились как к своей, пусть и представляющей США. Кто в итоге следил за Лью и где он работал, установить не удалось. Человек нашел редкий момент, когда Алиса была одна. По настоянию ФБР Лью охраняли сразу два сотрудника американской разведки. И уже постфактум в США удалось найти обвиняемого. Министерство юстиции штата Нью-Йорк выдвинуло обвинения в адрес пяти человек. По версии следствия, они вели преследование китайских диссидентов на территории штата и действовали в интересах спецслужб КНР. Как утверждает Артур Лью, он включен в списки врагов Китая, как и члены его семьи. «Меня не оставят в покое, как и всех тех, кто выходил тогда на площадь Тяньаньмэнь», — уверяет отец спортсменки.

Артур Лью переехал из Китая в Америку в возрасте 20 лет по политическим причинам. Он был среди тех студентов, кто высказался против курса коммунистической партии и после того, как беспорядки были подавлены, сбежал из страны из-за страха за свою жизнь. В итоге он стал успешным юристом в США и вложил всего себя в будущее своей дочери. Которая стала теперь лицом американского зимнего спорта. В Пекине главной для него задачей было защитить Алису. «Возможность принять участие в Олимпийских играх выпадает раз в жизни, — говорит Артур. — Я бы не позволил им помешать ей, и я сделал бы все, что в моих силах, чтобы убедиться, что она в безопасности. Я был готов пойти на жертвы, чтобы она могла наслаждаться моментом. Я не позволю им победить, остановить меня, заставить меня молчать».

Алиса Лью. Фото Global Look Press

Китайская сторона опровергает обвинения в шпионаже

Первым тревожным звонком, по мнению отца спортсменки, стал телефонный разговор незадолго до вылета в Китай. Незнакомец представился чиновником Олимпийского комитета США и попросил номера паспортов семьи Лью. Артур отказался их предоставить, потому что раньше подобных просьб от спортивных ведомств не поступало. Звонок произошел после того, как Алиса в своих соцсетях высказалась на уйгурскую тему. Ситуация с уйгурами вызвала дипломатический бойкот соревнований со стороны западных стран. Отец фигуристки начал настаивать на гарантиях безопасности дочери от Госдепа и Олимпийского комитета США, и его уверили в полном контроле за ситуацией. «Вероятно, это была попытка нас запугать, чтобы мы ничего не говорили и больше не высказывались, — считает Артур. — Но в олимпийской команде США моя дочь под опекой».

Американские власти арестовали Мэтью Зибуриса, которого и называют вероятным исполнителем слежки за Лью. Его обвиняют в международном шпионаже и краже личных данных. Однако ни отец, ни сама Алиса во время очной ставке не узнали подозреваемого. Китайская сторона опровергает все обвинения. Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Линцзянь сказал, что ему «не известны подробности» происходящего и его ведомство выступает решительно против клеветы в адрес его страны. «Китай всегда просит китайских граждан неукоснительно соблюдать законы тех стран, где они временно находятся. Мы никогда бы не просили китайцев заниматься противоправной деятельностью», — заверил Линцзянь. Зибурис был временно освобожден под залог в размере 500 тысяч долларов.