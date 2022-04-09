Ледовое представление олимпийского чемпиона и его жены неожиданно приобрело политический налет.

Шоу «Союз чемпионов» в Туле с самого начала было несколько таинственным. В местных СМИ писали, что билеты на него не продаются и это закрытое мероприятие. Дело в том, что перед шоу на арене прошел патриотический концерт. С флагами страны и лозунгом «Россия в наших сердцах» — при этом пригласительные на концерт содержали литеру Z. Я сам получил первоначально такой бейдж для прохода на арену, который затем поменяли на бейдж тура «Союз чемпионов». На мой бейдж посмотрели с удивлением. Далее мы как СМИ обязаны представить разные точки зрения. Например, Елизавета Туктамышева в своих соцсетях написала следующее:

— Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь, я этим живу. Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений. В полной растерянности...

Несколько фигуристов рассказали присутствовавшему на мероприятии корреспонденту «СЭ», что перед началом шоу они звонили гендиректору Федерации фигурного катания России Александру Когану и уточняли, можно ли им выходить на лед в таких обстоятельствах. Судя по всему, политический налет шоу удивил и Евгения Плющенко с Яной Рудковской — они были к подобному повороту не готовы. Хотя было известно, что выступление планируется в том числе для детей Донбасса. Для них по окончании провели мастер-класс. На самом ледовом шоу политической символики не было — и фигуристов убедили выступать. Но концерт с политическим подтекстом стал предтечей к шоу фигуристов. По словам Рудковской, в известность местные организаторы их не ставили.

Дети, как и спортсмены, ни в чем не виноваты

А теперь мнение о шоу и некоторых других темах Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

— В это тяжелое время мы хотели показать, что спорт вне политики, и наше шоу — это именно шоу «Союза чемпионов», которое приехало в Тулу показать, что российские спортсмены, несмотря на санкции, имеют поддержку и любовь зрителей, — рассказала Рудковская. — Сегодня им нужна была эта поддержка. Если бы не было этих санкций, они бы поехали по всему миру. Мы очень хотим, чтобы все санкции были сняты. Федерация работает над этим, я точно знаю. И могу сказать, что спортсмены переживают, но сегодня они получили любовь зрителей.

Главное наше послание спортсменами был передано в каждом их выступлении. Можно кричать на каждом углу, какие мы все патриоты, как мы все любим Россию и сколько мы хотим всего сделать — а на самом деле выйти и откатать без эмоций. Мне кажется, каждый номер говорил о том, что творится в их душе — тяжело очень кататься. Они сильнее, но они дисквалифицированы. Поэтому каждый номер был как крик души.

— Как удалось собрать всех спортсменов? Ведь у всех разные тренеры, все действующие спортсмены. Будут ли меняться составы в течение тура и какие вообще дальнейшие планы?

— У нас прекрасные отношения со всеми тренерскими штабами. В Санкт-Петербурге к нам присоединятся Саша Трусова, Миша Коляда, чудесная питерская школа нас поддержит. Нам очень приятно видеть Алену Косторную. Будут еще сюрпризы — не могу сказать, какие. Мы решили, что в каждом городе у нас будет сюрприз. Но это будет такой вау-сюрприз — никто не ожидает того, что будет в Санкт-Петербурге!

— Известно уже, какие города будут в туре?

— Да, у нас будет 15 городов. Мы начали с Тулы — спасибо за приглашение, — в любом случае мы бы с нее начали, только позже: просто так сложилось, что в это время здесь был свободен дворец и нам разрешили выступить. Мы даже не знали, что у вас какие-то еще мероприятия проходят. Вообще должно было быть только наше. Но мы увидели, что есть еще какой-то блок детской самодеятельности. В общем, было у вас тут весело и интересно.

Это, безусловно, Санкт-Петербург, потому что там арена на 12 000 зрителей, и я думаю, что после Басты никто давно там не собирал столько людей — это в принципе сделать сейчас очень тяжело, но я думаю, у нас будет солд-аут. Уже сейчас осталось буквально немного билетов на это шоу. Это будут, конечно же, Москва, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Кемерово — будет много городов, прямо все не могу вспомнить. В Санкт-Петербурге и Москве будут сюрпризы, которые никто не ожидает, и мы их не объявляем.

— Расскажите про мастер-класс после шоу — здесь же ведь идет еще и поддержка ребят из Донбасса?

— Да, мы поддерживаем ребят из Донбасса, которые к нам приехали. У нас вообще благотворительные шоу, мастер-классы, поэтому мы всячески поддерживаем детей — у нас есть большая программа, связанная с этим. Я считаю, что дети, как и спортсмены, ни в чем не виноваты. Поэтому мы даем им все, что максимально можем как спортсмены. Все, о чем нас просят, все, что касается благотворительности — мы всегда рады, и очень счастливы, что сегодня дети смогут покататься.

— Будет ли шоу в ДНР? Как обстоят дела на данный момент с его проведением?

— Мы общаемся на эту тему с министром спорта РФ Олегом Матыциным, и у нас есть ряд интересных вариантов, как возможно это сделать, но только в рамках того, чтобы никому не навредить, чтобы все это было сделано правильно. Мне кажется, что господин Матыцин прорабатывает правильные варианты, для того чтобы эту идею реализовать.

— Не опасаетесь, что участие спортсменов в таком мероприятии, где множество символики, повлечет санкции? Буква Z на билетах тех же.

— К нам это не имело отношения. У нас не было билетов. У нас есть только наше шоу. Я не знаю, о чем вы говорите. У нас есть только шоу «Союз чемпионов» (показывает буклет). Нас пригласили на это шоу, мы на нем выступили. А что у вас было до этого... (показывает жестом непонимание).

Лишились больше 80 шоу

Евгений Плющенко объявил, что его академия «Ангелы Плющенко» заходит теперь и на тульскую землю:

— Я не первый раз в Туле, уже был. Но впервые выступал. Красивая, уютная, современная арена, все блестяще, — рассказал олимпийский чемпион. — Объект шикарный, он создан для таких больших мероприятий, как наше шоу «Союз чемпионов». Знаю, что тут играют хоккеисты, удачи им. Но мы поговорили с министром спорта области, и сейчас я вам дам секретную информацию — мы прорабатываем создание здесь школы «Ангелы Плющенко». У меня есть школа в Москве, в Московской области, занимается более 100 детей, будет отделение в Туле. Надеюсь, мы все решим. Все желающие могут заниматься фигурным катанием. Знаю, что в Туле оно активно развивается. У меня вообще такая мечта — чтобы «Ангелы Плющенко» развивались по всей стране. Мечта давняя, думаю, мы ее обязательно реализуем.

— Перед шоу в вашей академии занимались Трусова и Косторная. Ждать обратных переходов или это была подготовка к выступлению здесь?

— Вы сразу начинаете про какие-то переходы! Я не думал об этом, девочки тоже не думают, у них есть свои тренеры. У нас первая задача — сделать шоу по России «Союз чемпионов». Дать возможность выступать нашим спортсменам, которые, к сожалению, лишились всех международных стартов, показательных выступлений. У меня появилась спонтанная идея, которую захотелось воплотить — дать шанс нашим спортсменам выступать перед нашим российским зрителем. Я не катался по России с 2008 года. Не то что я не люблю Россию — я выступал в Москве и Санкт-Петербурге. Но в 2008-м прекратил выступления по России, потому что все мои контракты были с Японией, США, Канадой, Европой. К сожалению, я тоже лишился этих туров. Больше 80 шоу я потерял. Ну ничего, мы не падаем духом, будем работать, продвигать свое шоу, радовать наших болельщиков. Их на нашем шоу сегодня было очень много.

— Как проходят репетиции, подготовка к шоу? Ведь между собой все они соперники и соперницы.

— Я вообще придерживаюсь такого мнения и плана, что на льду есть соперники — именно на соревнованиях. Снял коньки — ты должен быть другом, товарищем, помочь. Есть такие Олимпиады, девушки, парни соревнуются и на земле. Я против этого. Снял коньки — дружи. Надел коньки — борись своими четверными прыжками, программами, доказывай, что ты лучший. Когда я был в спорте, этого придерживался. И сейчас воспитываю своего сына и своих спортсменов. А вообще открытие и закрытие ставится заранее. Это сложно, потому что все мы одни из первых начали делать большие шоу в России. Опыт есть. Благодаря моей жене, музе (обнимает Рудковскую), мы воплощаем. Спортсмены действительно лишились всех соревнований. Наша задача — чтобы спортсмены были востребованными в нашей стране. Они вообще должны быть востребованы, они заслужили это своими медалями, пьедесталами. Но видите, жизнь подталкивает. Будем стараться и сделаем все, чтобы было больше шоу.

— Спортивный сезон закончен, как бы вы оценили его итоги для своей школы?

— С тобой мы отдельно поговорим. По сезону мы с тобой все сделаем, — завершил разговор ответом на вопрос корреспондента «СЭ» Плющенко.