Битва ультра-си Акатьевой и Самоделкиной. «Хрустальный» и ЦСКА сразятся за титул чемпионки страны

Кроме этого, впервые за год в Красноярске выступит Даниил Самсонов — двукратный победитель первенств страны среди юниоров

На этой неделе пройдут сразу два турнира по фигурному катанию — Кубок Первого канала и первенство России среди юниоров. Соревнования даже пересекаются между собой, так что в пятницу сначала можно будет посмотреть прокаты танцевальных и спортивных пар в Красноярске, а позже — выступления звезд российского спорта в Москве.

В морозной Сибири собрались практически все лучшие юниоры страны. Но на самом первенстве будет далеко не минусовая температура: по сути, старт в Красноярске — главный в сезоне для спортсменов такого уровня. Формально цель у него одна — отобрать фигуристов в юниорскую сборную страны на следующий сезон.

Битва Акатьевой и Самоделкиной

На первенство России не приехали три ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. Все три в 2020 году выступали на Кубках и чемпионате страны по взрослым. Камила и Даша катались чище — в Челябинске в конце декабря стали второй и четвертой. Так что отсутствие Валиевой и Усачевой понятно — они заявлены на командный Кубок на этой же неделе. Теоретически они бы успели выступить на обоих стартах, но смысла в этом особо нет: фигуристки должны проходить в основную сборную страны. С Майей ситуация сложнее: на чемпионате России Хромых стала пятой, но на Кубках каталась неубедительно. Да и в Москве она выступать не будет. Зато на первенстве страны спортсменка могла бы побороться за медаль и добавить себе призовое место на значимом турнире. Теперь, скорее всего, Майю можно ждать только на финале Кубка России.

Даже если бы в Красноярске присутствовали Валиева и Усачева, за золото им бы пришлось побороться. Софья Акатьева из «Хрустального» и Софья Самоделкина из ЦСКА по баллам на этапах Кубка страны были практически равны, хотя и выступали на разных стартах. Каждая успела войти в историю (хотя бы России), исполнив в произвольной программе тройной аксель и четверной прыжок. В короткой тоже обе делают элемент ультра-си — используют лазейку в правилах, прыгая триксель в каскаде с тулупом. Небольшое преимущество есть у Акатьевой — она повторяет четверной тулуп в произвольной. Самоделкина ограничилась одним сальховом, но вовсю пытается справиться с квадом риттбергером.

Сегодня утром прошли первые тренировки — Софья из группы Тутберидзе явно показала, что настроена на борьбу за золото. Два четверных тулупа и один тройной аксель (правда, со степ-аутом) в произвольной программе были. Осталось сделать их на соревнованиях, не забыв про остальные элементы: в Казани у Акатьевой именно с этим возникли проблемы.

На третье место претендует сразу несколько фигуристок. Фаворитом здесь выглядит Вероника Жилина, которая тоже умеет исполнять тройной аксель в короткой. Практически чисто откатать программу у нее получилось на последнем этапе Кубка в Москве. А вот произвольная совсем не получилась, хотя Ника заходила на два четверных тулупа. Но при чистых прокатах именно она претендент на медали.

В группе Сергея Давыдова помимо Самоделкиной есть еще одна фигуристка с ультра-си — Елизавета Берестовская. Впервые она запомнилась не своими четверными, а победой в детском «Ледниковом периоде» и работой с Татьяной Навкой. В этом сезоне фигуристка, кажется, стабилизировала квад — получается достаточно стабильно. Правда, выглядит он не слишком высоким и надежным. Но борьбе прямо здесь и сейчас это не должно помешать.

Теоретические шансы на медаль есть и у Аделии Петросян из группы Тутберидзе, которая выиграла один из этапов Кубка страны. Спортсменке не хватает не только ультра-си, но и стабильности в исполнении остальных элементов. А претендовать на призовое место получится только при чистых прокатах.

Не стоит забывать и об Анне Фроловой и Ксении Цибиновой, призерах взрослых этапов Кубка России, и о Елизавете Осокиной и Софье Муравьевой, взявших медали на юниорском уровне. Традиционно именно у девушек ожидается самая высокая конкуренция: даже спортсменки не из Москвы и Санкт-Петербурга могут навязать борьбу.

Возвращение Даниила Самсонова

Последним стартом двукратного победителя первенств страны был как раз старт в Саранске в прошлом году, который Самсонов выиграл. Потом он снялся с чемпионата мира среди юниоров и не попал ни на один турнир в этом сезоне. Причина — синдром Осгуда — Шляттера. Если объяснить просто, то это заболевание суставов, возникающее из-за больших физических нагрузок и повреждения большой берцовой кости. Из-за этого у Даниила посыпались прыжки и ушла стабильность, хотя фигурист умеет исполнять качественно большинство элементов. То, что сейчас Самсонов заявился на первенство (и даже приехал), похоже на небольшое чудо.

Правда, Даниил не выглядит фаворитом. Евгений Семененко из группы Мишина и Артем Ковалев из академии Плющенко уже выступали на взрослых турнирах и даже выиграли три из пяти этапов на двоих. Появились на соревнованиях и Илья Яблоков с Егором Рухиным — Илья дважды стал четвертым на Кубке России, а Егор даже попал на пьедестал. Практически все остальные спортсмены были призерами на юниорском уровне. Среди них выделяется Андрей Кутовой, у которого идеально практически все, кроме тройного акселя.

В танцах на льду за первое место, как и в прошлом году, поборются Арина Ушакова/Максим Некрасов и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный. Пока Арина и Максим кажутся фаворитами: они выглядят взрослее, хорошо владеют коньком и прекрасно подготовлены технически и хореографически. Лизе и Дэвиду будет непросто: с последнего этапа Кубка России они снялись после ритмического танца (до этого фигуристы болели коронавирусом). Интересно понаблюдать и за победителями юношеских Олимпийских игр Ириной Хаврониной/Дарио Чиризано, которые выиграли свои этапы и выделяются прежде всего своими необычными постановками. На первенстве не будет только одних из лидеров прошлого сезона Дианы Дэвис/Глеба Смолкина — они еще не восстановились после травм и болезней и пока тренируются в США.

Парное катание — единственный вид, в котором большинство участников не из столицы или Московской области. Здесь пять дуэтов представляют Санкт-Петербург, а четыре — Пермский край. Они и будут бороться за места на пьедестале, в первую очередь это касается Юлии Артемьевой/Михаила Назарычева, Ксении Ахантьевой/Валерия Колесова и Полины Костюкович/Алексея Брюханова.

Соревнования начнутся в среду в 10 утра по московскому времени. Первыми выступят одиночники — юноши и девушки. Посмотреть все выступления можно будет на сайте Первого канала.

Первенство России среди юниоров (московское время)

3 февраля, среда

10.00 — Юноши, короткая программа

12.45 — Открытие соревнований

13.30 — Девушки, короткая программа

16.15 — Танцы на льду, ритм-танец

4 февраля, четверг

10.00 — Юноши, произвольная программа

13.00 — Пары, короткая программа

15.00 — Девушки, произвольная программа

18.00 — Награждение победителей

5 февраля, пятница

8.30 — Танцы на льду, произвольный танец

11.05 — Пары, произвольная программа

13.30 — Награждение победителей

Участники соревнований

Девушки. Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Мария Дмитриевна, Вероника Жилина, Валерия Костина, Наталья Лагутова, Агнета Латушкина, Станислава Молчанова, Анастасия Морозова, Софья Муравьева. Валерия Овчинникова, Елизавета Осокина, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Полина Свириденко, Анна Фролова.

Юноши. Максим Автушенко, Андрей Анисимов, Максим Белявский, Александр Голубев, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Всеволод Князев, Артем Ковалев, Андрей Кутовой Москва, Марк Лукин Марк, Иван Попов, Егор Рухин, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Илья Яблоков.

Танцы. София Алексова/Илья Владимиров, Екатерина Андреева/Иван Десятов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, София Качушкина/Олег Муратов, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев, София Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Тимур Бабаев-Смирнов, Ольга Мамченкова/Марк Волков, Анна Румак/Глеб Гончаров Глеб, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов.

Пары. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Дарья Бояринцева/Максим Шагалов, Александра Каргулина/Илья Калашников, Полина Костюкович/Алексей Брюханов, Татьяна Кузьмина/Алексей Хвалько, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Алина Расковалова/Артем Бутаев, Карина Сафина/Сергей Бахмат, Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.