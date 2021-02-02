В Красноярске горячо и без Валиевой: Федерация поддержала демарш юниорок Тутберидзе

Завтра стартует один из самых конкурентных турниров сезона — юниорское первенство страны.

В Красноярске завтра состоятся первые прокаты первенства России по фигурному катанию. Турнир, судя по всему, станет ключевым для российских юниоров в этом сезоне, поскольку все юниорские международные старты, включая чемпионат мира, отменили. Подробностей о его возможной замене — загадочном турнире для разных стран в Москве — пока тоже нет.

Изменение статуса первенства повлияло не только на настрой спортсменов, но и на итоговый состав. Так, сразу три ведущих юниорки тренера Этери Тутберидзе отказались лететь в Сибирь, а федерация только поддержала игнор собственных соревнований от ведущей школы. При этом даже без Камилы Валиевой «Хрустальный», скорее всего, вернется в столицу с золотом.

Пресс-конференция перед стартом турнира pic.twitter.com/a406LCx4XK — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 2, 2021

Федерация считает пропуск соревнований Валиевой верным решением

Больше всего обсуждений в мире фигурного катания было вокруг решения участниц прошлогоднего юниорского ЧМ Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых пропустить первенство России в Красноярске. Несмотря на то что в России девушки уже считаются взрослыми и ездили как на этапы Кубка страны, так и на чемпионат, на международном уровне они пока выступать не могут. Для ISU они до сих пор юниорки — в Стокгольм ни Валиева, ни Усачева не едут. Правда и по юниорам выступать девочки Этери больше не хотят. Только если изначально ситуация походила на внутреннее дело «Самбо-70», то пресс-конференция перед стартом первенства показала, что решения Тутберидзе и ее команды согласованы с ФФККР.

— Это не личное решение девушек, — ответил на вопрос «СЭ» гендиректор ФФККР Александр Коган. — Это совместное решение тренеров, спортсменов и федерации. Оно связано с тем, что эти девушки в следующем сезоне выходят на взрослый уровень. В связи с отменой чемпионата мира среди юниоров тактика, которая применена тренерами, была верной, как и решение не принимать участие в юниорском первенстве страны. Девушки собираются попасть во взрослую сборную, они недавно выступали на чемпионате России и могут претендовать на эту сборную по своим высоким результатам.

Только до сих пор не совсем понятно, чем от Майи Хромых принципиально отличается, например, Анна Фролова? Между прочим, на первом этапе Кубка России Фролова была выше Хромых по результатам и завоевала серебро. Но вот Фролова в Красноярске, а Хромых...

Александр Коган на пресс-конференции в Красноярске pic.twitter.com/DfKSfGc5Fp — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 2, 2021

ФФККР вновь нарушает регламент отбора

Кстати, где в итоге будет выступать или не будет Майя, до сих пор не ясно. Из списка участников турнира Елены Чайковской она пропала настолько же внезапно, насколько там и оказалась. Ходили слухи, что ее могут включить в состав командного турнира, но вот только у Когана другая информация. Перечисляя юниорок — участниц Кубка Первого канала, — он назвал только Валиеву и Усачеву. Хотя, зная любовь ФФККР к смене заявок в последний момент, появлению в ростере Хромых никто уже не удивится.

Как и не удивляются странной ситуации вокруг допуска и недопуска фигуристов на итоговый национальный турнир. На первенстве России в Красноярске будет 90 спортсменов, но вот только далеко не все выполнили формальные критерии для участия в соревнованиях. К примеру, ученик Тутберидзе Даниил Самсонов вообще впервые в сезоне выйдет на лед в официальных стартах. Но так как он выиграл прошлогоднее первенство, к нему особое отношение.

В итоге Коган сначала заявляет о большой конкуренции за место на первенстве России. И уже после этого говорит, что турнир без Самсонова проводить неправильно. Идея поддерживать лидеров и давать шанс лучшим выступать после болезней и травм верная, но стоит ли прописывать правила, которые стопроцентно придется потом нарушать? И получил бы персональную поддержку федерации спортсмен из другой тренерской группы? В чем проблема расширить квоту и разрешить поехать в Красноярск как сборникам, так и тем, кто туда отобрался? На эти вопросы ответы так и не получены.

Кристалл арена в Красноярске pic.twitter.com/hCUmaPygam — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 2, 2021

Жилина на тренировке была разобранной, Акатьева и Самоделкина почти не ошибались

Хотя отчасти позиция ФФККР ясна из реакции на вопрос одного из красноярских журналистов. Когана спросили, чью работу федерация оценивает выше — Этери Тутберидзе или Евгения Плющенко. И сначала гендиректор пытался играть в дипломатию и говорить о том, что все специалисты важны. Но потом не выдержал:

— В спорте есть всего лишь один критерий — спортивный результат, — заявил Коган. — Все остальное — это уже эмоции, слова. Результат — единственное, что имеет значение. В прошлом и позапрошлом годах мы смеялись, что каток «Хрустальный» получил больше медалей на чемпионатах мира, чем все остальные сборные вместе взятые. Важнее всего спортивный результат.

В такой ремарке видны как слова поддержки в адрес катка при школе «Самбо-70», так и укор «Ангелам Плющенко», которые пока что не могут показать высокие результаты даже после впечатляющей летней трансферной кампании. В Красноярске главной силой тренерского штаба Плющенко будет Вероника Жилина, но, судя по утренней тренировке, она не очень хорошо готова. Прогон произвольной программы для нее прошел скорее неудачно, падения были как с попыток исполнить четверной, так и с тройного акселя, не шли ультра-си и в отдельных попытках вне музыки.

Софья Акатьева, надежда Тутберидзе, напротив, была очень сконцентрирована и практически не ошибалась. Сольный четверной тулуп Акатьева сделала без запинок, каскад с тулупами выполнила на грани успешного приземления, а тройной аксель выехала со степ-аутом. Для победы над Жилиной такой формы будет точно достаточно, но не факт, что для победы над Софьей Самоделкиной. Именно Самоделкина выглядит главным соискателем золотых наград помимо Акатьевой, и Софья свой контрольный прокат откатала эталонно. Глядя на Самоделкину, Акатьеву и Жилину, невольно соглашаешься, что интереса и масштаба турнир после снятия Валиевой с Усачевой не потеряет.

Красноярск метит на проведение чемпионата мира

Оргкомитету первенства России удалось договориться с местным Роспотребнадзором о 50-процентной загрузке арены, и за сутки до церемонии открытия удалось продать 95 процентов реализуемых билетов. Отличный показатель для соревнований с не до конца ясным статусом.

Впрочем, для Красноярска успешно провести это первенство — вопрос принципиальный. Местные чиновники решили плотно заняться фигурным катанием и уже объявили, что российский этап юниорской серии «Гран-при» в будущем году пройдет именно здесь. При этом первый заместитель министра спорта Красноярского края Роман Сотников обозначил, что итоговая цель местного оргкомитета — это добиться права проводить взрослый чемпионат мира или Европы.

Красноярск спокойно проведет турнир любого уровня. После Универсиады спортивной инфраструктуры здесь даже больше, чем нужно городу. И занятость основной ледовой арены (на «Платинум-арене» играет молодежка хоккейного «Сокола») не стала проблемой — первенство перенесли на пусть меньшую по вместимости, но не менее современную и удобную «Кристалл-арену». А специалисты оргкомитета со времен Универсиады не растеряли хватки как в гостеприимстве, так и в обеспечении безопасности.

Трибуны Кристалл-арены в Красноярске pic.twitter.com/fEbFChayQR — Рустам Имамов (@rustamKZN1) February 2, 2021

Причем речь не о коронавирусе, здесь как раз соблюден баланс между заботой о здоровье и здравым смыслом. Зато уровень антитеррористического протокола для турнира выглядит избыточным. Впрочем, чрезмерная ответственность силовиков — это, видимо, фишка города. Жаль только, ради этой безопасности пришлось устанавливать на трибунах ограждения, которые помешают зрителям смотреть за четверными Акатьевой и Самоделкиной.