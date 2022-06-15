У Тутберидзе — большинство среди женщин, ученица Плющенко обставила сверстницу из ЦСКА. Опубликован состав сборной России

Что в нем самое интересное?

На сайте Министерства спорта опубликован список фигуристов, тренеров и специалистов, попавших в сборную России. Вот 40 листов в PDF-формате без купюр. Прежде всего — к подобным спискам нужно относиться с известной осторожностью. Да, они определяют финансирование, но и раньше были формальностью со спортивной точки зрения, а в условиях фактического закрытия сборной тем более. Хотя есть на что обратить внимание.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Основа взрослой сборной выглядит следующим образом:

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Самое интересное — попадание юниорок Муравьевой и Петросян.

Мужчины: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Здесь все логично и по результатам чемпионата России — первая шестерка.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Карина Акопова/Никита Рахманин.

После массовых перестановок логично попадание Акоповой и Рахманина. Наши источники все еще утверждают, что будущее пары Павлюченко/Ходыкин под вопросом.

Танцы: Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

Здесь также некоторые дуэты прекратили существование, а из юниоров ворвались Хавронина/Чиризано — хотя многие ждали Кагановскую и Ангелопола. Конкуренция — она такая.

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Петросян потеснила партнерш по группе Тутберидзе

Теперь подробнее о главном — такой сильной и тесной женской сборной. Удивительные вещи происходят в группе Этери Тутберидзе. Когда на десять человек остается только девять вакантных мест, приходится думать, как раздать всем сестрам по серьгам. С такой проблемой столкнулись даже в «Хрустальном», где наметился явный перебор талантов внутри одной спортшколы. Наверняка Тутберидзе с удовольствием бы избавилась от Елизаветы Туктамышевой или Софьи Муравьевой в основе и превратила бы сборную в свою дрим-тим, только вряд ли ее поддержала бы в таком решении ФФККР, несмотря на значительное влияние Этери Георгиевны (или Гогиевны, как значится в списках).

Они не безграничные, поэтому источники «СЭ» намекали на другую опцию. В юниорскую сборную идет Аделия Петросян, для которой переход во взрослый спорт временно откладывается. Взамен Аделии в основу взрослой сборной попадает либо Дарья Усачева, либо Майя Хромых. Перспективы увидеть последнюю в основе было больше, поскольку Усачева после травмы вообще выпала из большой игры.

Реальность оказалась гораздо удивительнее. Петросян в деле и в основе по взрослым, в то время как Усачева и Хромых скромно в резерве. Такое решение Александр Горшков и Александр Коган вряд ли могли принять, не посоветовавшись с тренером штаба «Хрустального», так что косвенно этот ход может намекать на текущие позиции девушек в команде. Впрочем, разве они не объективные? К тому же все по спортивному принципу, на главном старте сезона, чемпионате России, Хромых проиграла Петросян, а Усачева до ЧР в Питере даже не доехала. Про Алену Косторную и говорить не приходится. Некогда сильнейшая фигуристка планеты потерялась с радаров, и после ухода от Тутберидзе к Елене Буяновой веру в нее федерация потеряла. Резерв — это еще аванс за прошлые заслуги и своеобразный последний шанс. Кстати, сама Алена в интервью «СЭ» на 5/6 угадала состав — не попала только с Хромых. Ксения Синицына тоже в юниорах. Девушка уже была на взрослых «Гран-при», а теперь идет вроде как на понижение...

Важно отметить, что в составе и Анна Щербакова. На примере Алины Загитовой и Евгения Плющенко мы помним, что попадание в основу сборной еще ни о чем точно не говорит, но шансов увидеть Щербакову на официальных соревнованиях хотя бы в начале сезона теперь явно больше, чем прежде, когда различные источники допускали скорое завершение карьеры, пусть и в явно загитовской, непубличной манере.

Софья Самоделкина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Самоделкину оставили без основы — вопреки результатам

Во взрослый состав у женщин попали Софья Муравьева и Аделия Петросян, но нет Софьи Самоделкиной того же возраста. Перед объявлением состава у нас было не так много информации (один из знакомых фигуристов назвал принцип отбора «как карты лягут»), но все-таки кое-какие выводы можно было делать. Например, президент федерации Александр Горшков говорил «СЭ», что состав будет определяться по результатам чемпионата России. И действительно, это так в случае с мужчинами и другими видами (учитывая перестановки и трансферы в парах и танцах). Но у женщин именно Самоделкина, занявшая пятое место, в шестерку не попала, а ушла в основной юниорский состав (что, правда, лучше резерва, который существует практически только формально). Насколько известно нам, Самоделкина рассчитывала попасть в основной состав. Но в нем оказалось тесно.

Зато в списках есть Елизавета Туктамышева (седьмое место, но все-таки заслуженный человек и победитель международных турниров), а также Софья Муравьева, которую Самоделкина обыграла и на чемпионате России, и на юниорском первенстве. Ну и Аделию Петросян тоже отстояли — а она хоть и была выше на чемпионате, но на первенстве проиграла обеим вышеупомянутым.

Пока об этом не расскажет сама фигуристка, можно строить разные теории. Конечно, смотрится это странно, но Самоделкина сама могла остаться в юниорах. Но верится слабо — зачем отказываться от статуса и финансирования? Скорее мог повлиять и переход — пока определялось, будет кататься Софа у Сергея Давыдова или Светланы Соколовской, другие (и весьма влиятельные) группы своих подопечных в состав провели. И в случае с группой Давыдова часто говорили о недостатке так называемой репутации.

Софья Самодурова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новые тренеры группы Мишина

Из других интересных фактов. Едва уйдя из спорта, хореограф группы Алексея Мишина Кирилл Алешин попал в сборную уже на седьмом месте в длиннейшем списке. Это, конечно, из-за алфавита, но все же весьма почетно, да и ставка лишней не будет. Также у сборной теперь молодой тренер Софья Самодурова, еще одна помощница Мишина, едва завершившая карьеру. Ей еще не исполнилось 20. Новость о попадании в список сборной она узнала от корреспондента «СЭ» и отреагировала словами «я в шоке».

Тренерами также остались Максим Траньков, который подумывал о завершении карьеры, и Игорь Шпильбанд, работавший с танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Это может косвенно указывать, что он продолжит работу с парой, хотя слухов об уходе ребят от известного специалиста было немало.

Ну и главный вопрос остается тем же — где этот весь состав сборной будет выступать? Пригодится ли он на «Гран-при» (не России, а ISU), хотя бы на неких российско-белорусских играх или так и останется формальностью?