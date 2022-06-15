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Сегодня, 17:15

У Тутберидзе — большинство среди женщин, ученица Плющенко обставила сверстницу из ЦСКА. Опубликован состав сборной России

Рустам Имамов
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Дмитрий Кузнецов
Читать «СЭ» в
Максим Траньков и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Софья Самодурова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Что в нем самое интересное?

На сайте Министерства спорта опубликован список фигуристов, тренеров и специалистов, попавших в сборную России. Вот 40 листов в PDF-формате без купюр. Прежде всего — к подобным спискам нужно относиться с известной осторожностью. Да, они определяют финансирование, но и раньше были формальностью со спортивной точки зрения, а в условиях фактического закрытия сборной тем более. Хотя есть на что обратить внимание.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Основа взрослой сборной выглядит следующим образом:

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Самое интересное — попадание юниорок Муравьевой и Петросян.

Мужчины: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Здесь все логично и по результатам чемпионата России — первая шестерка.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Карина Акопова/Никита Рахманин.

После массовых перестановок логично попадание Акоповой и Рахманина. Наши источники все еще утверждают, что будущее пары Павлюченко/Ходыкин под вопросом.

Танцы: Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

Здесь также некоторые дуэты прекратили существование, а из юниоров ворвались Хавронина/Чиризано — хотя многие ждали Кагановскую и Ангелопола. Конкуренция — она такая.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Аделия Петросян.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Петросян потеснила партнерш по группе Тутберидзе

Теперь подробнее о главном — такой сильной и тесной женской сборной. Удивительные вещи происходят в группе Этери Тутберидзе. Когда на десять человек остается только девять вакантных мест, приходится думать, как раздать всем сестрам по серьгам. С такой проблемой столкнулись даже в «Хрустальном», где наметился явный перебор талантов внутри одной спортшколы. Наверняка Тутберидзе с удовольствием бы избавилась от Елизаветы Туктамышевой или Софьи Муравьевой в основе и превратила бы сборную в свою дрим-тим, только вряд ли ее поддержала бы в таком решении ФФККР, несмотря на значительное влияние Этери Георгиевны (или Гогиевны, как значится в списках).

Они не безграничные, поэтому источники «СЭ» намекали на другую опцию. В юниорскую сборную идет Аделия Петросян, для которой переход во взрослый спорт временно откладывается. Взамен Аделии в основу взрослой сборной попадает либо Дарья Усачева, либо Майя Хромых. Перспективы увидеть последнюю в основе было больше, поскольку Усачева после травмы вообще выпала из большой игры.

Алена Косторная и&nbsp;Дарья Усачева. Косторная и Усачева рискуют остаться вне списков сборной

Реальность оказалась гораздо удивительнее. Петросян в деле и в основе по взрослым, в то время как Усачева и Хромых скромно в резерве. Такое решение Александр Горшков и Александр Коган вряд ли могли принять, не посоветовавшись с тренером штаба «Хрустального», так что косвенно этот ход может намекать на текущие позиции девушек в команде. Впрочем, разве они не объективные? К тому же все по спортивному принципу, на главном старте сезона, чемпионате России, Хромых проиграла Петросян, а Усачева до ЧР в Питере даже не доехала. Про Алену Косторную и говорить не приходится. Некогда сильнейшая фигуристка планеты потерялась с радаров, и после ухода от Тутберидзе к Елене Буяновой веру в нее федерация потеряла. Резерв — это еще аванс за прошлые заслуги и своеобразный последний шанс. Кстати, сама Алена в интервью «СЭ» на 5/6 угадала состав — не попала только с Хромых. Ксения Синицына тоже в юниорах. Девушка уже была на взрослых «Гран-при», а теперь идет вроде как на понижение...

Важно отметить, что в составе и Анна Щербакова. На примере Алины Загитовой и Евгения Плющенко мы помним, что попадание в основу сборной еще ни о чем точно не говорит, но шансов увидеть Щербакову на официальных соревнованиях хотя бы в начале сезона теперь явно больше, чем прежде, когда различные источники допускали скорое завершение карьеры, пусть и в явно загитовской, непубличной манере.

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Софья Самоделкина.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Самоделкину оставили без основы — вопреки результатам

Во взрослый состав у женщин попали Софья Муравьева и Аделия Петросян, но нет Софьи Самоделкиной того же возраста. Перед объявлением состава у нас было не так много информации (один из знакомых фигуристов назвал принцип отбора «как карты лягут»), но все-таки кое-какие выводы можно было делать. Например, президент федерации Александр Горшков говорил «СЭ», что состав будет определяться по результатам чемпионата России. И действительно, это так в случае с мужчинами и другими видами (учитывая перестановки и трансферы в парах и танцах). Но у женщин именно Самоделкина, занявшая пятое место, в шестерку не попала, а ушла в основной юниорский состав (что, правда, лучше резерва, который существует практически только формально). Насколько известно нам, Самоделкина рассчитывала попасть в основной состав. Но в нем оказалось тесно.

Софья Самоделкина. Главная соперница учениц Тутберидзе на грани смены тренера. Ждем трансфера фигуристки Самоделкиной?

Зато в списках есть Елизавета Туктамышева (седьмое место, но все-таки заслуженный человек и победитель международных турниров), а также Софья Муравьева, которую Самоделкина обыграла и на чемпионате России, и на юниорском первенстве. Ну и Аделию Петросян тоже отстояли — а она хоть и была выше на чемпионате, но на первенстве проиграла обеим вышеупомянутым.

Пока об этом не расскажет сама фигуристка, можно строить разные теории. Конечно, смотрится это странно, но Самоделкина сама могла остаться в юниорах. Но верится слабо — зачем отказываться от статуса и финансирования? Скорее мог повлиять и переход — пока определялось, будет кататься Софа у Сергея Давыдова или Светланы Соколовской, другие (и весьма влиятельные) группы своих подопечных в состав провели. И в случае с группой Давыдова часто говорили о недостатке так называемой репутации.

Софья Самодурова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Софья Самодурова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новые тренеры группы Мишина

Из других интересных фактов. Едва уйдя из спорта, хореограф группы Алексея Мишина Кирилл Алешин попал в сборную уже на седьмом месте в длиннейшем списке. Это, конечно, из-за алфавита, но все же весьма почетно, да и ставка лишней не будет. Также у сборной теперь молодой тренер Софья Самодурова, еще одна помощница Мишина, едва завершившая карьеру. Ей еще не исполнилось 20. Новость о попадании в список сборной она узнала от корреспондента «СЭ» и отреагировала словами «я в шоке».

Софья Самодурова. Самодурова обыгрывала Загитову, но завершила карьеру в 19 лет. Чемпионка Европы решила стать тренером

Тренерами также остались Максим Траньков, который подумывал о завершении карьеры, и Игорь Шпильбанд, работавший с танцевальным дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Это может косвенно указывать, что он продолжит работу с парой, хотя слухов об уходе ребят от известного специалиста было немало.

Ну и главный вопрос остается тем же — где этот весь состав сборной будет выступать? Пригодится ли он на «Гран-при» (не России, а ISU), хотя бы на неких российско-белорусских играх или так и останется формальностью?

Фигурное катание
Камила Валиева
Максим Траньков
Этери Тутберидзе
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