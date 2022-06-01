Косторная и Усачева рискуют остаться вне списков сборной

Мест в основном составе всего шесть, а претенденток гораздо больше.

С каждым годом уровень конкуренции в российском женском одиночном катании только увеличивается. Одно поколение не успевает полноценно сменить другое, и в итоге у нас огромный переизбыток талантов. Казалось бы, много — не мало, но государство не может в равной степени финансировать всех сильных спортсменов. На фигурку Минспорт РФ выделяет шесть мест в основном составе и три — в резерве. Только основа живет полностью на бюджетные средства, поэтому битва за место в составе сборной бывает похлеще, чем в заявку олимпийской команды. В этом году, когда финансово прибыльных международных стартов практически нет, вопрос стоит еще острее.

Слишком много претенденток

Прошлый олимпийский цикл начался с попытки удержаться на высшем уровне в исполнении Алины Загитовой, Евгении Медведевой и других спортсменок их поколения. Через год после этого во взрослые перешли Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Они сместили Загитову с Медведевой с лидирующих позиций, однако в общем составе сборной прежние чемпионки еще фигурировали. Год назад бороться с Трусовой и Щербаковой из юниоров пришли Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. Тут уже явно не до Алины с Евгенией, уже и Косторной места в основе не хватило — она провела сезон-2021/22 в резерве. Перед сезоном-2022/23 во взрослые переходят Аделия Петросян, Софья Самоделкина и Софья Муравьева. И вот уже девять фигуристок топ-уровня на шесть вакантных мест, это мы еще не упомянули про Елизавету Туктамышеву, которая не собирается завершать карьеру...

В такой непростой ситуации Федерация фигурного катания России еще не была — на будущий год точно не хватит всем места, даже с учетом резерва. Списки сборной формирует не совсем ФФККР. Это вотчина Минспорта, и связана она напрямую с бюджетным финансированием. Полностью на гособеспечении только основа, резервистам помогают частично (оплачивают примерно половину расходов и часть зарплаты). И в прошлом году трудно было никого не обидеть, но сейчас всем места не хватит даже с учетом резерва. Обычно составы объявляют в середине-конце мая, но уже наступил июнь, а новостей нет. Неужели не могут определиться? «Точных сроков или дат сказать я не могу, это зависит от министерства спорта, — сказал в интервью «СЭ» президент ФФККР Горшков. — Как только состав будет известен, он сразу появится на сайте».

Согласно критериям и спортивному принципу Туктамышева и Хромых — вне основы

Горшков в беседе с «СЭ» подтвердил, что основной критерий такой же, как и прежде, — чемпионат России. Но раньше учитывали и результаты взрослого и юниорского ЧМ. В этом году на турниры россиян не пустили, и чиновникам придется учитывать этот факт при принятии решений. «Вы же понимаете условия, в которых мы сейчас находимся, — добавил глава ФФККР. — Не было ни чемпионата мира, ни юниорского чемпионата мира. Так что эти критерии учитываться не будут, в связи с этим возможны корректировки. Что точно поменяется в отсутствие этих турниров, я вам не скажу, но думаю, что в самое ближайшее время уже все станет ясно и результаты появятся на сайте. Надо подождать». Опыт выбора сборников без учета крупных стартов у России уже был — это прошлый и позапрошлый сезоны, когда отменяли либо «Европу», либо «мир».

У юниоров в сезоне-2020/21 и вовсе не было ни одного международного старта, тем не менее вся троица — Усачева, Хромых и Валиева — сразу же попала в основу сборной. Этому есть простое объяснение — они удачно выступили на чемпионате России, попав в шестерку лучших. По идее в этом году мы можем увидеть повторение этой истории. Ведь если выбирать состав исключительно по результатам ЧР, то в основе должны быть Валиева, Щербакова и Трусова, а также Петросян, Самоделкина и Муравьева. Все просто — девушки заняли на чемпионате страны в Петербурге места ровно с четвертого по шестое. Елизавета Туктамышева — только седьмая после них, Хромых — восьмая, а Косторной и Усачевой и вовсе на ЧР не было. Неужели их всех оставят вне финансирования в пользу только пришедших во взрослый спорт конкуренток?

Косторная и Усачева рискуют остаться без финансов на будущий сезон

Только вот слабо верится, что федерация будет действовать строго по спортивному принципу итогов ЧР. По крайней мере собеседники «СЭ» на условиях анонимности утверждают, что в Минспорте ждут готовых списков от Горшкова и гендиректора ФФКР Александра Когана, со своей стороны предпочтений не имеют и формального соблюдения всех критериев не требуют. Как утверждает одна из фигуристок сборной, по ее информации, в основе точно будут олимпийцы. Это Валиева, Щербакова и Трусова — их места сомнению не подвергаются. Если Туктамышева в 25 лет и правда планирует продолжать выступать, то ей место также обеспечено, несмотря на неудачный ЧР. С большой долей вероятности будет в основе и Хромых. И только одно вакантное место останется на три экс-юниорки. Его, скорее всего, займет Петросян — как по спортивному принципу, так и по негласному статусу штаба Этери Тутберидзе.

Самоделкиной и Муравьевой будет предложено либо попасть в резерв взрослой основы, либо в основу юниорской сборной — все равно в условиях отсутствия международных стартов не так уж и важно, где ты формально числишься. Проблема возникнет с Усачевой и Косторной. По идее мест не хватает, и либо Минспорт пойдет на уступки и даст десятую квоту, либо одна из наших лучших фигуристок останется без государственных финансов на сезон. В таком случае в незавидном положении Алена — все-таки Дарья под покровительством «Самбо-70» и формально ее результаты в последнее время успешнее, чем у Косторной. Впрочем, всегда есть опция обменять одну квоту в сборной у мужчин на одну женскую. Федерация уже проворачивала такой финт три года назад, почему бы не повторить его вновь?