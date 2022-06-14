Продление отстранения российских фигуристов и конькобежцев вызвало юридические вопросы

Интервью единственного представителя России в новом совете ISU — и неожиданный поворот в истории с санкциями.

48-летний Александр Кибалко стал единственным победителем выборов из России на конгрессе ISU в Пхукете. Человек уважаемый — чемпион Европы, участник трех Олимпиад, опытный работник технического комитета по конькобежному спорту. По нынешним временам прорыв — теперь россиянин будет заседать в самом главном органе Международного союза конькобежцев и иметь возможность влиять как на шорт-трек с коньками, так и на фигурное катание.

Но интереснее даже другое — Кибалко усомнился в процедуре продления отстранения российских спортсменов, которая прошла втихомолку. Коммюнике с отстранением россиян засунули в стопку всех коммюнике последнего конгресса, а потом спросили, есть ли возражения по пакету. Немного удивительно, но никто из россиян или белорусов слово не взял. А теперь оказывается, что случай действительно подозрительный, говорит наш конькобежец и функционер. «СЭ» расспросил нашего делегата об атмосфере на конгрессе, перспективах России вернуться на международную арены.

Люди подходили и говорили: «Пойми, это не против тебя, ничего личного»

— Александр, как вам пребывание на Пхукете? Почему не стали оставаться? Место ведь козырное.

— А там уже не сезон, волны такие, что не подойдешь. Но если серьезно, то не до отдыха сейчас.

— Вы после избрания поблагодарили конгресс за проявленный разум. Для вас результат стал неожиданным?

— Скажем так — я не верил, но надеялся. Что разум восторжествует у большинства. Хотя явно было видно протестное голосование. Мой соперник по второму туру Слободан Делич набрал такое количество голосов, что было очевидно — это не за него, а против меня. В следующем голосовании Делич набрал два голоса, когда дело дошло до фигурного катания. Очевидная разница в присутствии русского и в отсутствие. Главное, что возобладало понимание, что нужны не политические дрязги, а качество в совете.

Александр Кибалко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Насколько важен ваш проход в совет в нынешних условиях? Вам скажут, что это борьба против ветряных мельниц. Что вы там один можете сделать?

— Прежде всего моя задача — развитие видов спорта ISU, и, конечно, участие России входит в это понятие. Думаю, риторика не будет такой односторонней, то есть наезды на Россию, если можно так сказать, будут смягчены. По крайней мере у меня есть право голоса, и мнение будет более сбалансированное. Это важно.

— Сложнее стало доносить свою позицию после известных политических событий?

— Да, это так.

— Какая в целом была атмосфера на конгрессе? Люди подходили, говорили: «Мы все понимаем, но...»

— Совершенно рабочая, обычная. Если бы не выступление представителя Украины, то вообще никаких изменений бы не заметили. В кулуарах все говорили, шутили. Шикарные отношения. Да, наверняка противоборствующая сторона обсуждала, как действовать. Сто процентов действия были скоординированы. Те, кого, возможно, правительство или олимпийский комитет заставили, должны были высказаться, показать, что они против России и Белоруссии. Потому что шла трансляция, и отмолчаться было нельзя. Вернутся потом, а им скажут: «А чего вы ничего не сказали-то?» И да, ко мне подходили, говорили: «Ну ты пойми, это не против тебя, ничего личного». Такое было.

Обсуждение отстранения России затихарили, нужно было голосование

— Украинцы подходили?

— Этот товарищ из фигурного катания, так что я с ним не знаком. У нас есть понятие «семья ISU», люди давно ездят, все друг друга знают, тут был, показалось, не тот случай. Но потом я обратил внимание на фотографию по окончании конгресса, на которой пять человек стояло — представители России и он тоже в кадре, никаких проблем. Не то чтобы удивительно, но тоже факт. Я думал подойти пообщаться, но что мы друг другу скажем? Ничего против него я не имею.

— Вы будете теперь впрягаться за фигурное катание? Ведь вы практически единственный представитель России на весь ISU теперь.

— Мы в очень хороших, дружеских отношениях с нашими фигуристами, их федерацией, руководством. Вместе занимаемся одним делом. Так что да, есть общие вопросы, которые будут в ведении совета. Проведение мероприятий, например. И там я буду работать и принимать участие в обсуждениях с учетом интересов России.

Александр Кибалко. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— Для меня самый любопытный момент на конгрессе — когда продлевали отстранение российских спортсменов. Это же прошло незаметно — просто спросили, одобряет ли аудитория все коммюнике, принятые за последнее время, все промолчали, значит, одобрено. Почему никто из российских делегатов не поднял тему, хотя бы не выразил особое мнение? Все было решено заранее?

— Мне, если честно, тоже остался непонятен этот момент. Надо еще раз пересмотреть трансляцию, но, если не ошибаюсь, по этому коммюнике должно было пройти голосование. И видимо, ведущие сессии специально затихарили его обсуждение, можно сказать. И раньше была такая практика — принимаем все скопом. «Да, нет? Возражения есть? Единогласно, поехали дальше». Здесь это было зажевано. Надо будет перечитать протокол, который вел секретарь конгресса. Но из трансляции слов не выкинешь, голосования не было. Вообще говоря, оно нужно было. Это вопрос очень серьезный. И его можно потом будет ставить под сомнение — не было даже как такового факта голосования, даже поднятия карточек. То есть, может быть, это решение будет нелегитимным.

— То есть это обсуждается, эта тема не ушла из поля зрения?

— Конечно, я на это обратил внимание сразу. И ждал отдельного полноценного голосования по этому вопросу, если честно. А тут — хоп-хоп и все, другая повестка дня.

— Но, наверное, имело смысл сразу поднимать скандал, теперь-то уже поздно.

— Действительно, когда момент уже проходит, то сложно на конгрессе к этому вернуться. Надо было заниматься представителям наших двух федераций, потому что я не мог этого сказать. Конечно, те, кому это на руку, рады были похлопать принятию этого коммюнике. Если поставили бы на четкое голосование, интересен был бы расклад.

— А почему вы не могли выступить?

— А я не уполномочен, я представляю офис ISU, так называемый office holder. И могу вставать только по своей компетенции. Если бы я там встал и сказал: «Ребята, стоп, надо по коммюнике проголосовать» — я бы ниже плинтуса там ушел сразу. Это неправильно.

Вопрос снятия санкций даже не поднимался

— Вообще до конгресса я волновался все эти три месяца больше, чем на нем самом, — продолжил Кибалко. — Может быть, хорошо, что все проходило в Азии, народ неделю пожил без этого информационного потока. Времени смотреть телевизор ни у кого не было, конгресс круглый день, и море рядом. Я включил CNN или ВВС ради интереса один раз, там сплошная Украина. Если бы дело проходило в Европе, народ был бы сильнее зомбирован. В Таиланде еще канал соответствующий надо найти, время потратить. Когда ты занят, погружаешься в конькобежный спорт и фигурное катание, то остальное на втором плане. И информационный тренд ушел на нет, это помогло.

— По каким-то подспудным признакам можно сделать вывод, что нас могут вернуть? Или надо снять розовые очки и готовиться к долгой изоляции?

— Вопрос снятия санкций даже не поднимался. Как только эскалация прекратится, сразу начнется моментальный откат. Потому что все прекрасно понимают, особенно фигурная сторона, что ключевые спортсмены — российские. На них идут болельщики. Вся Азия их смотрит, японцы любят российское фигурное катание. И по финансовым отчетам львиная доля доходов азиатская, от телевидения и спонсоров. То есть ждем.

Чжэ Ель Ким. ISU

— Новым президентом ISU стал кореец. Чжэ ?ль Ким. Это хорошо для России?

— Человек бизнеса, это важно. Спортивную часть, вероятно, отдаст на откуп вице-президентам, как и должно быть, а сам должен заняться общим управлением, увеличением доходов и популяризацией. Опыт управления у него большой в Корее, за его годы у власти доход национальной федерации, как он рассказывал, увеличился втрое. Да и Samsung (Ким — зять председателя группы. — Прим. «СЭ») — серьезная вещь. Ну и он довольно молод. Та же американка Патрисия Сент-Питер шла на один срок.

— Американку во главе ISU, наверное, нам не очень хотелось бы видеть.

— Ее лично не знаю, тяжело сказать. Но она юрист, хорошо разбирается в предмете.

— Что нам делать, если изоляция действительно затянется? Ведь и раньше на чемпионаты России в Коломну паломничества не наблюдалось. Нужны какие-то нестандартные форматы типа забегов на Байкале.

— У нас тоже новый президент. Если нам не светят международные соревнования, мы должны будем переориентироваться и заниматься не подготовкой сборной, что было главной задачей СКР, а другими вещами — популяризацией вида спорта, продвижением необычных форматов, шоу. И есть шанс, что в эту сторону развитие повернется.