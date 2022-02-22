На кого мы можем рассчитывать через четыре года в Милане? Самоделкина, Акатьева и все остальные

В России среди фигуристок немало надежд, помимо тех, кто защищает цвета национальной команды прямо сейчас.

Только завершилась Олимпиада в Пекине, но уже сейчас пора задумываться о перспективах на Игры 2026 года в Милане. Недаром тренеры говорят, что подготовка к следующей Олимпиаде начинается сразу после церемонии закрытия предыдущей! А есть ли нам на кого рассчитывать в будущих больших стартах, если нынешнее поколение российских звезд решит взять паузу в соревнованиях? Не переживайте, очередь из юниорских талантов и не думает заканчиваться и к Играм в Италии мы в любом случае соберем не менее сильную сборную, чем в Пекине, где каждый участник будет бороться за самые высокие места.

Акатьева Новая звезда группы Тутберидзе

Еще два года назад стало понятно, что нашим главным спортсменом в 2026 будет Софья Акатьева. Ей сильно не повезло родиться 7 июля — всего шесть дней помешали ей перейти во взрослые уже этой осенью. А дальше можно не успеть войти в последний вагон уходящего поезда. Как известно у Международного союза конькобежцев (ISU) серьезные планы ужесточить ценз до 17 лет, а значит ждать Акатьевой еще три с лишним года... Но главное, что к олимпийскому сезону 2025/26 она в любом случае уже подойдет достаточно взрослой, и сможет принять участие на Олимпиаде. И не просто принять участие, а побороться за самые высокие награды. Уже сейчас она одна из лучших в мире и наверняка за оставшееся до Игр время достигнет серьезного прогресса.

К примеру, основные рекорды Валиевой по юниорам Акатьева уже превзошла. У них с Камилой, кстати, схожий по сложности контент — тот же набор из трех четверных прыжков и тройной аксель. Но Софья начала прыгать его раньше старшей подруги, а на тренировках работает над старшими квадами — риттбергером, лутцем и тулупом. Нет проблем у Софьи и с компонентами. Идеальным исполнителем сложных творческих образов ее не назвать, да и над скольжением еще предстоит поработать. Однако Даниилу Глейхенгаузу удается подсветить в ее программах лучшие качества спортсменки, а вторая оценка растет с каждым стартом вместе с мастерством фигуристки. Учитывая тот факт, что на компоненты часто влияют титулы здесь у Акатьевой проблем не будет. При долгом ожидании выхода во взрослые она вполне может взять рекордные три титула юниорского ЧМ подряд.

Давыдова в ЦСКА — Уникум из группыв ЦСКА — Самоделкина

Помешать Акатьевой наверняка попытается Софья Самоделкина. У нее тоже есть шанс на титул лучшей в мире юниорки. В прошлом году ЮЧМ отменили из-за коронавируса, да и этот пока на грани отмены. Хотя ISU наверняка предпримет все усилия, чтобы его провести иначе целое поколение останется без такого опыта. Ведь если Самоделкиной переходить во взрослые, то сразу после этого сезона — единственное окно, чтобы успеть до поднятия возрастного ценза. У спортсменки ЦСКА в планах на будущий год уже борьба за взрослые титулы. А сейчас фигуристка вместе со своим тренером Сергеем Давыдовым штурмуют юниорские старты, параллельно устанавливая достижения на внутренних российских, где разрешено биться против взрослых уже с 14 лет. И для Софьи это совершенно нормально, поскольку и эмоционально, и физически она далеко уже не ребенок.

Самоделкина владеет четверным риттбергером — прыжком, на который из мужчин решаются единицы! И пусть на соревнованиях он пока так и не удается, на тренировках получается неплохо. Есть в арсенале спортсменки и лутц, и флип, хотя чаще всего в программах мы пока видим сальхов, тулуп и тройной аксель. Техника вообще выглядит главным козырем Самоделкиной и если Акатьеву сравнивают с Анной Щербаковой, то Самоделкина — это новая Трусова. Причем в отличие от Александры, успешные квады не мешают ей делать стабильно триксель — успешные три с половиной оборота мы видим как на стартах, так и во время тренировочного процесса. А ведь порой она заходит на этот элемент по сто раз за занятие! Но главное здесь результаты, а с ними у Софьи все в полном порядке.

Петросян с четверным риттбергером и гений презентации Муравьева

Самоделкину в плане работы над четверным риттбергером обошла еще одна спортсменка из группы Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Петросян выдала два чистых ритта на Кубке России в Перми, и только статус внутренних соревнований не позволяет говорить о нашей спортсменке как о рекордсменке — ISU не ратифицировал ее достижение. Но к чему юридические формальности, когда нам по факту известен герой? Аделию эксперты выделяли еще с 10 лет, а в 12 ей восхитилась Татьяна Тарасова. И ведь никаких четверных у нее в наборе тогда и в помине не было! Сейчас же Петросян одна из самых технически оснащенных спортсменок мира, которым не хватает стабильности и изюминки в презентации. А также стабильности, срыв на первенстве страны не позволит выступить на ЮЧМ. Будем верить, что сложности в прошлом, и Аделия свой максимум еще покажет.

Яркой хореографией, скольжением и музыкальностью выделяется фигуристка из «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева. Она уже в 12 так цепляла своим катанием, что хотелось в лицо рассмеяться всем сторонникам возрастного ценза, уверявших что с только после совершеннолетия спортсменки показывают настоящее женское катание. Спустя два года Муравьева и вовсе одна из лучших в стране в плане композиции и презентации программы. Не хватало Софье только элементов ультра-си, но недавно она покорила тройной аксель. В планах усиленная работа над четверными прыжками и с квадами Муравьева сможет всерьез бороться за самые высокие места. Уже со следующего сезона, ведь осенью она переходит во взрослые, так что до Олимпиады в Милане преодолеет полный цикл. Еще одна заметная девушка в команде Плющенко — Анастасия Зинина пока что переживает не лучшие свои дни, но из фокуса внимания не уходит.

Другие юные дарования

Если говорить о совсем еще юных спортсменках, которые все же успевают до возрастного барьера ISU к 2026 году, то выделяется и еще одна фигуристка «Ангелов Плющенко» — Вероника Жилина. Жилина тренировалась у Тутберидзе, после чего Сергей Розанов уговорил ее родителей перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона. Сейчас Розанов с Вероникой больше не работает, девочке помогает как лично сам Плющенко, так и мама Жилиной Людмила Алферова. Сейчас козырь Жилиной — техника. У нее схожий набор с Валиевой и Акатьевой, но так как она младше, то вполне ожидаем серьезный прогресс в будущем. О презентации говорить в 13 с небольшим не приходится, но путь Жилиной в спорте только начинается. И даже не факт, что она выберет стартом всей жизни именно Игры в Милане. Пока что известно о желании фигуристки оставаться в спорте как можно дольше.

В случае резкого решения спортивных чиновников по возрастному цензу, из борьбы за Олимпиаду выключается Софья Титова, еще одна девочка из команды Плющенко. Она резкая, быстрая и очень харизматичная, пусть пока и знаменита прежде всего из-за заявлений своих родителей. Ближайшие пару лет покажут — правы ли были эксперты, выдавая ей авансы. Многого ждут и от двух юных спортсменок из команды «Хрустального» — Любови Рубцовой и Алисы Двоеглазовой. Первая владеет тройным акселем, вторая делает на соревнованиях по два четверных тулупа и работает над риттбергером. И это в неполные 12 лет! Есть и темные лошадки — Елизавета Куликова, Алина Горбачева, Мария Захарова, Наталия Лагутова, Дарья Сарымсакова и Мария Гордеева. Пока они уступают соперницами, но имеют потенциал для роста, на который есть четыре года.

В конце концов, есть у нас и неудачницы предыдущего олимпийского цикла. Прежде всего — Алена Косторная, а также Дарья Усачева и Майя Хромых сделают все для попадания на следующие Игры. И они не выглядят андердогами в битве с молодыми конкурентками.