В Москве драма и без Олимпиады. Звезда школы Плющенко проиграла из-за блэкаута на арене

Когда Вероника Жилина шла на золото, на катке вырубили свет во время проката, и выступление пришлось начинать сначала.

Первенство Москвы

Девушки (старший возраст, 11-17 лет). Итоговое положение

1. Мария Гордеева — 204,43

2. Вероника Жилина — 194,60

3. Мария Захарова — 192,70

4. Дарья Сарымсакова — 191,61

5. Любовь Рубцова — 186,73

Пока все следили за Олимпиадой в Пекине, в России продолжался сезон и проводились различные юниорские и региональные соревнования. В частности, в Москве провели первенство города среди фигуристок старшего возраста (11-17 лет), и учитывая количество больших талантов из столицы, обделять вниманием такой турнир было бы неправильным. Но мало кто мог ожидать драмы, что случилась в Ледовом дворце «Москвич». Эта арена напрямую повлияла на итоговые результаты турнира. Вероника Жилина уверенно шла за золотом, но в середине ее произвольной на катке вырубили свет. Пришлось перекатывать, и на фоне стресса ученица Евгения Плющенко уступила первое место девушке из ЦСКА.

В России много соревнований до, во время и после Олимпиады

Как много соревнований проходит в России, о которых мало кто даже знает! Слабая информированность и реклама этих турниров — большая проблема. Так, совсем скоро в Саранске пройдет финал Кубка России. Там наверняка выступит резерв основной сборной, а также многие юниоры. Отметим, что среди одиночников участников чемпионата мира среди юниоров по итогам первенства страны выявить не удалось. ФФККР не убедили слабые прокаты парней, поэтому их ждет новый раунд отбора. Первенство России проходило также на главной арене Мордовии. Из Саранска фокус внимания переключается на Сочи, где во второй раз в истории проведут Кубок Первого канала. Соревнования обещали сделать масштабнее и интереснее прошлогодних, только пока что даже составов на турнир нет.

Разве что Анна Щербакова в интервью после победы в Пекине заявила, что до черноморского побережья доберется сам Нэтан Чен. Но менеджер Нэтана в твиттере написала, что информация не соответствует действительности. И кому верить? Что уж говорить о региональных соревнованиях, но ведь на них выступают фигуристки первой величины. Во многих странах они были бы олимпийской надеждой, да и мы на них смотрим в контексте будущего сборной на следующий олимпийский цикл. Так, на этой неделе на первенстве Москвы встретились Вероника Жилина и Любовь Рубцова — видные спортсменки из «Ангелов Плющенко» и «Хрустального». Обе на юниорский чемпионат мира не пробились, а значит, сфокусировались на борьбе внутри страны. Тем более соперничество у нас даже любопытнее, чем на международной арене.

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В Москве был новый раунд соперничества Тутберидзе и Плющенко

Короткую программу ожидаемо выигрывает Жилина. Рисковать с тройным акселем она не стала, хотя исполнять юниоркам триксель в короткой разрешается. Три с половиной можно делать в каскаде с другим тройным, при этом необходимость сольного дупеля не отменяется. Подобная тактика спорная, но в условиях сверхвысокой конкуренции все же дает исполнителю заметное преимущество. На первенстве Москвы Вероника необходимости в прыжке не видела, а Евгений Плющенко против лишнего риска. Главная соперница Жилиной — Рубцова — вместо тройного акселя делает лутц — риттбергер, но при этом серьезно проигрывает в оценке за компоненты и надбавках за качество прыжка. Так что разрыв уже после первого дня соревнований почти четыре балла, при этом Любовь на пятом промежуточном месте. Следом за Жилиной — Дарья Сарымсакова и Мария Захарова (снова «Хрустальный»).

Только Захарова тренируется не у Тутберидзе, а у Анны Царевой. А вот Сарымсакова — новый талант в команде главного тренерского штаба страны. Теперь в деле фигуристки, рожденные после 2010 года! Дарье 11 с небольшим, но она уже способна на многое. По крайней мере на идеальный лутц — риттбергер — так точно. Правда, для Жилиной обе девушки серьезной опасности изначально не представляли. Но вот только соревнования — это всегда событие с непредсказуемым итогом. В лыжных гонках привычная дистанция может почти на треть сократиться из-за погоды, в биатлоне стрельбе помешать ветер, а в фигурном катании в самый ответственный момент... погаснуть свет. Вряд ли здесь стоит искать двойное дно, но как объяснить проблемы на арене во время проката лидера соревнований?

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Фигуристка Давыдова впервые сделала три чистых четверных

Перед выходом на лед Жилиной основные конкурентки допустили грубые ошибки, и победа была очень близка. К тому же начала Вероника бодро и смело, уверенно исполнила двойной аксель и готовилась штурмовать первый четверной, когда на арене наступила полнейшая темнота. Надо отдать должное Веронике. 13-летняя девушка не смутилась и продолжила программу даже после блэкаута. Но через несколько секунд музыка затихает, а главный судья аккуратно позвал Жилину к себе. И пусть освещение быстро восстановили, прокат был остановлен, и Веронике пришлось настраиваться с нуля. Не получилось — первый же элемент она срывает и остается без важного каскада. Дальше получаются хорошие четверные тулупы в комбинациях, правда, завершила прокат Жилина явно лишним падением с каскада лутц — тулуп. Парой минут ранее выходит фигуристка ЦСКА Мария Гордеева и выдает прокат жизни. Чемпионство Вероника упускает.

Гордеева исполнила в произвольной три чистых четверных прыжка — два сальхова (один из которых в каскаде с двойным тулупом) и сольный четверной тулуп. Непривычно слышать о таком сверхсложном контенте от спортсменки Сергея Давыдова, если это не Софья Самоделкина, но Давыдов расширяет школу, и скамейка запасных у него не меньше, чем у других специалистов. Раньше Гордеевой покорялись прыжки ультра-си только на тренировках и юниорских соревнованиях по элементам. Выдать три четверных в соревновательном прокате — достойно чемпионства вне зависимости от решения судей. Школа Давыдова усиливается, и Плющенко с Жилиной стоит подумать, как найти мотивацию для юниорских стартов. Понятное дело, что истинный уровень и личные амбиции Вероники и ее тренеров гораздо выше, но судя по последним тенденциям, возрастной ценз в самое ближайшее время начнут поднимать. А это значит, что ранее чем в 2025-м на взрослых стартах мы Жилину и ее одногодок не увидим.