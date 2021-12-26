В Японии есть сильная конкурентка для России и без Кихиры. Сакамото обыграет Щербакову?

Итоги главного национального чемпионата после российского.

Пока мы следили за чемпионатом России по фигурному катанию, на другом краю света проходил не менее важный турнир — чемпионат Японии. Если российское национальное первенство можно назвать сильнейшим в мире в женском одиночном, то японцы выдали невероятные прокаты мужчин. Хотя и с девушками в Стране восходящего солнца все в порядке. Даже снятие Рики Кихиры не сильно ослабило турнир, поскольку Каори Сакамото отлично готова к этому сезону и вполне конкурентоспособна на фоне Анны Щербаковой и не всегда стабильной Александры Трусовой. Получается, наши мечты о российском пьедестале в Пекине могут не осуществиться?

Чемпионат Японии

Женщины. Итоговое положение

1. Каори Сакамото — 234,06 балла

2. Вакаба Хигучи — 221,78

3. Мана Кавабе — 209,65

4. Маи Михара — 206,86

5. Сатоко Мияхара — 206,51

Мужчины. Итоговое положение

1. Юдзуру Ханю — 322,36

2. Шома Уно — 295,82

3. Юма Кагияма — 292,41

4. Као Миура — 276,16

5. Казуки Томоно — 263,67

Миохара и Михара могут пропустить Олимпиаду

Брайан Орсер анонсировал триумфальное возвращение Кихиры и обещал, что она будет исполнять блестящий четверной сальхов. Как и в случае с Евгенией Медведевой, канадский тренер слукавил, довел спортсменку до рецидива старой травмы, и чемпионат Японии она пропустила. Хотя и рассматривала возможность заявиться в самый последний момент, когда поняла, что без отбора никто на Игры ее не отправит. Только, видимо, проблемы со здоровьем у нее действительно серьезные, и рисковать собой девушка благоразумно не стала. Кихира пожелала удачи всем участницам и рассказала, что не планирует заканчивать карьеру и что мы еще о ней услышим. Точнее о новой версии Рики, гораздо более сильной. Но это все о будущем, а прямо сейчас казалось, что России больше нечего опасаться и международной конкуренции на Олимпиаде в Китае больше не будет. Не считать же всерьез за опасных соперников Луну Хендрикс или Алису Лью?

Как бы не так. Каори Сакамото часто не замечают в плеяде японских талантов, и совершенно незаслуженно. У нее хорошие комбинации тройных, яркая хореография и стабильность. Пыталась Сакамото учить и ультра-си, правда, пока успеха в этом деле нет. Впрочем, прямо сейчас нет четверного и у Анны Щербаковой. Сравнивая прокаты Каори в Сайтаме и Анны в Санкт-Петербурге, не факт, что международные арбитры предпочли бы россиянку. Идеальным выступление Сакамото тоже не назвать, но потенциал бороться за олимпийский подиум она обозначила ясно. Со второго места в Пекин отправляется Вакаба Хигучи, которая продолжает бороться с тройным акселем с переменным успехом. На этот раз — плохой выезд в тройку и недокрут. Не обошлось и без драмы, поскольку на третьем месте — недавняя юниорка Мана Кавабе. Она обошла опытных Маю Михару и Сатоко Миохару. Интересно, что местная федерация решила дать ветеранам менее статусный чемпионат четырех континентов, а новые лидеры поедут на ОИ и ЧМ.

Ханю впервые зашел на четверной аксель, но сделал только на разминке

У мужчин снятий не было, а Юдзуру Ханю, несмотря на официальное заявление представителя Федерации фигурного катания Японии о гарантиях участия Ханю на Олимпиаде даже в случае неявки на национальное первенство, решил до чемпионата страны все же добраться. Это был его первый старт сезона, и было не особо ясно, чего ждать от двукратного олимпийского чемпиона. После, по сути, провального (а бронза для человека его уровня — это провал) чемпионата мира он поставил все на кон ради четверного акселя и едва не завершил карьеру. Работа над прыжком в четыре с половиной оборота привела к травме, из-за которой он пропустил этапы «Гран-при», но к декабрю все же восстановился и даже показал готовый кваксель на одной из тренировок. В короткой программе исполнить его Юдзуру помешали ограничения в правилах, а в произвольной пошел на него первым же элементом.

К сожалению, в соревновательном прокате он ему не удался — судьи понизили элемент в базовой стоимости из-за недокрута и грязного выезда на две ноги. Тем не менее это начало новой эры в спорте, и к Олимпиаде время отшлифовать прыжок у Ханю еще есть. Из его соперников традиционно хороши Шома Уно и Юма Кагияма. Понятно, что есть еще очень сильная сборная США с Натаном Ченом, Винсентом Чжоу и Джейсоном Брауном, но потенциал у японцев побороться за весь пьедестал. Уно обрел себя у Стефана Ламбьеля и наконец-то показывает уверенность, хотя без шероховатостей он не обошелся. Кагияма — настоящее открытие этого сезона и главный фаворит всех турниров на будущий олимпийский цикл, по мнению многих экспертов. Жан Буш в недавнем интервью «СЭ» и вовсе сказал, что ждет именно от него пятерной прыжок. Пока набор квадов скромный, зато cтабильный и уверенный.

Состав сборной Японии на Олимпийские игры:

Мужчины: Юдзуру Ханю, Шома Уно, Юма Кагияма.

Женщины: Каори Сакамото, Вакаба Хигучи, Мана Кавабе.

Пары: Рику Миура — Рюичи Кихара.

Танцы на льду: Мисато Коматсубара — Тим Колето.

Состав на чемпионат четырех континентов:

Мужчины: Као Миура, Казуки Томоно, Сена Мияке.

Женщины: Маи Михара, Сатоко Мияхара, Рино Мацуике.

Танцы на льду: Кана Мурамото — Дайсуке Такахаси.