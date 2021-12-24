Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина

Первопроходец, без которого мы бы так и не увидели побед Алексея Урманова, Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

В журнале «Физкультура и спорт» в 1969 году о нем писали: «Мы еще не создали своей школы в одиночном катании, и тем не менее 20-летний студент Сергей Четверухин неожиданно для всех занял пятое место в Любляне. Это в принципе неплохое предзнаменование... Четверухин проложил дорогу на чемпионат Европы следующего года по крайней мере еще двум советским фигуристам». Студенту Четверухину прочили блестящую карьеру, однако он так и не дождался своей очереди за титулом чемпиона мира. Пробиться свозь ряд воспитанников доминирующих школ в фигурном катании сложно и сейчас, а в 1970-х это вообще было из области фантастики.

Сейчас мужское одиночное катание — слабое место сборной России. Но исторически такая ситуация ничем не обоснована. Ведь наши мужчины начали выходить на мировой топ-уровень почти сразу вслед за парами, и одним из тех, кто двигал прогресс, был Сергей Четверухин, родившийся 12 января 1946 года в Москве. Заниматься фигурным катанием он начал довольно поздно по меркам этого вида спорта — в девять лет. Впервые на стадион Юных пионеров он пришел вместе с братом Алексеем в 1955 году. Легендарная наставница Татьяна Толмачева не сразу заметила его талант, но в итоге все же решила взять в свою группу.

Под ее руководством Четверухин в 18 лет станет серебряным призером чемпионата СССР, а затем и чемпионом страны. Но на международной арене успех к спортсмену не приходил. В 1965 году он стал первым советским одиночником, выступившим за океаном на чемпионате мира. Однако занял только 17-е место. На первенстве Европы выступил чуть лучше — смог попасть в десятку сильнейших. До 1969 года его лучшим результатом было пятое место на чемпионате Европы.

Соперничество с Непелой

В сезоне-1967/68 Четверухин стал победителем зимней Универсиады. До него советские фигуристы никогда не побеждали на международном турнире подобного уровня. Вместе с Сергеем Волковым дебютировал на Олимпиаде в Гренобле. Он занял девятое итоговое место. Аналогичный результат был показан и на чемпионате мира в Женеве.

Выступление Четверухина на Олимпиаде в 1968 году:

Не достигнув успеха на международных турнирах, Сергей принял решение сменить тренера. В 1968 году он перешел в группу самого знаменитого в советские времна специалиста — Станислава Жука. В следующем сезоне на чемпионате Европы в Гармиш-Партенкирхене он смог попасть на пьедестал почета — взял бронзу. Четверухин стал первым из советских одиночников, вошедшим в тройку призеров континентального турнира.

«Сергей когда-то начинал с десятого места на чемпионате Европы, и кое-кто полагал, что дальше этого он не пойдет. Но он опроверг многие прогнозы, потому что сумел полностью отрешиться от всех второстепенных занятий и вложить всю свою волю, страсть и энтузиазм в мастерство», — вспоминал о Четверухине Жук.

В 1971 году Четверухин занимает второе место на чемпионате Европы, проиграв только Ондрею Непеле. На чемпионате мира он завоевывает бронзу, несмотря на неудачное выступление в произвольной программе. В олимпийский сезон ему покорялись только вторые места. На чемпионате Европы и мира Четверухин опять проигрывает Непеле. А на Олимпиаде в Саппоро Сергей завоевал первую для СССР медаль в одиночном катании — он стал вторым, снова уступив сопернику из Чехословакии. Непела провалил произвольную программу, но преимущества, добытого в обязательных фигурах, хватило, чтобы обойти Четверухина.

На следующий год он в шестой раз становится чемпионом СССР, но вновь проигрывает Непеле на мировом и континентальном первенствах.

Произвольная программа Четверухина на чемпионате мира 1973 года:

Женился на японке и научил ее варить борщ

В 1973 году Непела завершает карьеру. Казалось бы, теперь-то Четверухин обязательно должен выиграть золото и стать первым советским чемпионом мира и Европы. Но, к удивлению его близких, он решает завершить карьеру фигуриста. Как он сам позже заявлял, не хотел, чтобы его считали тем, кто выиграет золото, дождавшись ухода главных соперников.

После завершения карьеры 27-летний Сергей решает заняться тренерской деятельностью. Его подопечным стал Владимир Ковалев. С Четверухиным он проведет один сезон и, не убедившись в методах его работы, прекратит с ним сотрудничество. После этого Сергей стал солистом Московского балета на льду, где катался на протяжении десяти лет.

Выступление Четверухина в Московском балете на льду:

В 1990 году он решается на переезд в Канаду. Дональд Джексон пригласил Четверухина тренировать местных фигуристов. В одном из интервью Сергей рассказывал: «В Канаде наш вид спорта действительно массовый. Если в России для него отбирают одаренных детей, то здесь катаются все, кто хочет. И это правильно. Я тренировал и тех и других. И сейчас мы учим детей и подростков как для того, чтобы они сделали карьеру в спорте, так и просто для их здоровья».

В настоящее время 75-летний Сергей Четверухин живет в Торонто и женат на канадке японского происхождения. Со слов бывшей звезды советского спорта, его жена — очень красивая женщина, которая умеет варить борщ и печь пирожки. Он продолжает заниматься с совсем юными спортсменами, которые только делают свои первые шаги в фигурном катании.