Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю первым в мире исполнил четверной аксель на соревнованиях в рамках чемпионата Японии.

В произвольной программе японец зашел на него первым элементом, но выехал на две ноги с недокрутом в пол-оборота.

Ранее 27-летний Ханю выиграл короткую программу. Из-за травмы лодыжки он не выступал около восьми месяцев. Ему пришлось пропустить этапы «Гран-при» в Японии и России.

На тренировке перед началом чемпионата Японии Ханю также выполнил четверной аксель.