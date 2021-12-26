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Ханю первым в мире исполнил четверной аксель на соревнованиях

15:18
Юдзуру Ханю. Фото Twitter
Юдзуру Ханю. Фото Twitter
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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю первым в мире исполнил четверной аксель на соревнованиях в рамках чемпионата Японии.

В произвольной программе японец зашел на него первым элементом, но выехал на две ноги с недокрутом в пол-оборота.

Ранее 27-летний Ханю выиграл короткую программу. Из-за травмы лодыжки он не выступал около восьми месяцев. Ему пришлось пропустить этапы «Гран-при» в Японии и России.

На тренировке перед началом чемпионата Японии Ханю также выполнил четверной аксель.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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