Ханю первым в мире исполнил четверной аксель на соревнованиях
15:18
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю первым в мире исполнил четверной аксель на соревнованиях в рамках чемпионата Японии.
В произвольной программе японец зашел на него первым элементом, но выехал на две ноги с недокрутом в пол-оборота.
Ранее 27-летний Ханю выиграл короткую программу. Из-за травмы лодыжки он не выступал около восьми месяцев. Ему пришлось пропустить этапы «Гран-при» в Японии и России.
На тренировке перед началом чемпионата Японии Ханю также выполнил четверной аксель.
Yuzuru Hanyu ???— Jackie Wong (@rockerskating) December 26, 2021
4A(https://t.co/POzhxe1g5r #??? pic.twitter.com/GhlNyPwFD8
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю