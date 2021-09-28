Первое интервью новоиспеченной пары после непростого начала выступлений.

В Москве стартовали съемки телешоу «Ледниковый период». И без того рейтинговый проект в этом году должен разбухнуть от хайпа, и в первую очередь этому будет способствовать звездный дуэт — двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина. После неприятного падения в первом номере молодые партнеры не расстроились и, улыбаясь, рассказали журналистами о том, как встали в пару и на что рассчитывают, по выражению Алексея Ягудина, в «ледник-хаусе» после «тикток-хауса».

Будешь ронять — тебя выгонят

— Ребята, какие ощущения после первого проката?

Медведева: — На самом деле, начали очень-очень круто, прямо вошли в кураж, я кайфовала от самого номера. Наконец-то я катаю что-то заводное в таком нежном платье! Что-то необычное. Были свои нюансы, конечно, для себя, для первого выхода на лед все очень круто. Я очень горжусь Даней и уверена на 100 процентов, я знаю, что он всему научится, потому что он в надежных руках. Да?

Милохин: — Да.

— Даня ударился головой?

Милохин: — Нет, не ударился. (смеется) Ударился немножко, но нормально.

Медведева: — На самом деле, приземлились очень мягко. Поэтому, друзья, если вы переживаете — не переживайте. Все хорошо.

Милохин: — Мы умеем приземляться.

— Волновались?

Милохин: — Очень волновался. Наверное, это и помешало мне. Но дальше — больше. Погоди, сейчас выгонят кого-то, получается? Или нет?

Медведева: — Будешь ронять — тебя выгонят.

Милохин: — Понял.

Медведева: — Вот так, моменты воспитания. (смеется)

— Коленки дрожали перед выходом на лед?

Медведева: — У меня нет.

Милохин: — Я уже не помню, честно!

Медведева: — Даня немножечко переживал.

Милохин: — Очень переживал.

— Кто-то приходил болеть за вас?

Милохин: Ребята пришли из Dream Team (Объединение тиктотеров. — Прим. «СЭ»). Чуваки, привет! Спасибо, что посмотрели.

Медведева: — Да, пришли с плакатами, за Даню переживали. Думаю, что большинство зрителей на трибунах — любители фигурного катания, я тоже могу похвастаться, что ко мне пришли.

— Довольны выступлением в целом?

Медведева: В целом, да. Будем больше внимания уделять поддержкам. А так Данька очень быстро учится.

Мы упали первый раз за все время

— Татьяна Анатольевна так неоднозначно высказалась («будешь ронять — убьем». — Прим. «СЭ»), не распереживались по этому поводу?

Милохин: — Честно сказать, я не помню, что она говорила. Я так переволновался, что даже не помню, как мы ушли оттуда. Не помню, почему мы упали. Но прикольные ощущения.

Медведева: Будем работать над этим. Все равно это отрабатывается, все прогрессируется и становится лучше.

— Вы самая звездная пара по числу подписчиков, как вас подбирали, как поставили в пару? Это учитывалось?

Медведева: Мы друг для друга были единственным вариантом, по-моему, даже не рассматривали других партнеров.

Милохин: Нас сразу познакомили, мы покатались и такие — поехали.

— Евгения, а вы знали, кто такой Даня Милохин до проекта?

Медведева: Да. Когда из каждого чайника «Золотая чаща, золотые цепи», так трудно не знать, кто такой Даня Милохин.

Милохин: — Простите. (и подтанцовывает)

— Даня, а вы следили за Евгенией?

Милохин: Да, я следил за ее спортивными успехами, я знал, я наблюдал... Нет, я не смотрел «Ледниковый период».

Медведева: Так я ни разу в «Ледниковом периоде» не участвовала...

Милохин: Ааа, да? Я про фигурное катание, честно, мало знаю.

— Но вы же хоккеем занимались?

Милохин: Да, года три, лет шесть назад.

— Это вам помогает или мешает?

Медведева: Я думаю, помогает.

Милохин: Хоккей? 100 процентов помогает, хоть коньки другие, но какая-то база есть.

— Фигуристы знают, на что идут, участвуя в «Ледниковом периоде». А вы понимали, что будет так тяжело?

Милохин: Не знал и не думал об этом, просто шел. Мне было интересно.

— Не боялся упасть и травмироваться, вам же еще работать?

Милохин: — Нет, не боялся. Сегодня мы первый раз упали и прямо на выступлении. Прикольно.

Медведева: — Да, первый раз вообще. Обычно так и случается, потому что выступление и тренировки это разные вещи.

Милохин: Но это было первый раз...

Медведева: И последний, да?

Милохин: Нет! Нас не выгонят! 100 процентов... Мы почувствовали вкус этого страха, я почувствовал. И дальше будет интереснее.

— Ощущения «зачем я в это ввязался» нет?

Милохин: — Нет. Наверное (смеется)

Медведева: — Через пару выпусков посмотрим.

— Евгения, а Даня слушается вас?

Медведева: Даня послушный, он очень быстро учится, но иногда все забывает, поэтому приходится все повторять. У нас было не так много времени на подготовку, точно как и у всех других участников. Подольше покатаемся, найдем подход друг к другу, узнаем друг друга получше как люди, узнаем характеры. И справимся, все хорошо будет.

— Скажите зрителям, зачем смотреть восьмой сезон шоу «Ледниковый период», все уже видели.

Медведева: Потому что там Евгения Медведева катается с Даней Милохиным! Это в принципе достойно просмотра.

Милохин: Только поэтому.

— Евгения, выговорили, что хотите стать тренером, можно сказать, что ваша работа с Даней Милохиным, это первый шаг на пути к этому?

Медведева: — Абсолютно нет, потому что сейчас я выполняю роль партнерши, тренер у нас есть. Это другие люди, это не я.

Милохин: Но в какой-то степени ты тоже тренер, на самом деле.

Медведева: То есть я тебя чему-то научила?

Милохин: Она воспитатель. Учит больше каким-то психологическим штукам.

— Вы приземление как-то отдельно тренировали? Группировку там.

Медведева: Падение? А кто-то тренирует отдельно падение?

Милохин: Да, конечно! Нам подножку ставили... Нет, не тренировали ни разу.

- Даня вчера сказал, что катается не хуже, чем Женя, может, уже прыжки пробуете?

Милохин (Медведевой): Я такого не говорил.

Медведева: Даня говорит, что такого не говорил.

Хотим предстать в роли мужа и жены

— Помните свою первую тренировку? Какие были эмоции?

Медведева: Я боялась...

Милохин: Поддержек.

Медведева: Нет, я боялась. Я думала «в смысле тиктокер, в смысле Даня Милохин, а он кататься умеет, стоял ли вообще на коньках?» В итоге все хорошо обернулось.

— Женя, вам как одиночнице не сложнее здесь выступать? Остальные соперники катались в парах или танцах.

Медведева: Я думаю, нашей паре в целом немного сложнее, чем некоторым здесь. Во-первых, я одиночница, да...

Милохин: А во-вторых, я не фигурист.

Медведева: Да, и нефигуристу сложнее поднимать девочку, чем фигуристу.

Милохин: Забей.

Медведева: Да, это дело времени. Научимся.

— Даня, действительно так волновались?

Милохин: Очень волнительно, я забыл, что такое волнение. Ты уже такой популярный, будто уже не волнуешься ни перед чем. Но вот здесь я вспомнил, что такое волнение.

— В какой роли хотелось бы предстать перед зрителями?

Милохин: Мужа и жены. Но это она решает.

Медведева: Это была шутка, здесь нужно было посмеяться. (смеется)

— В этом году Олимпиада, хотите это как-то в своих номерах отразить?