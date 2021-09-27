Внук Пугачевой и друг Киркорова обеспечат рейтинг «Ледникового периода». Вместе с Медведевой и Загитовой

Первый канал обнародовал подробности о новом сезоне популярного проекта.

Вместе с новым сезоном в фигурном катании стартует и очередной сезон «Ледникового периода». В этом году состав — с очень интересным набором участников, как спортсменов, так и непрофессионалов. «СЭ» собрал подробности о новом сезоне шоу.

Кто ведущий

Как и в прошлом году, вести проект будут олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. 19-летняя фигуристка, которая по-прежнему держит карьеру на паузе, уже активно готовится к новой роли. Фигуристка в своем Instagram показала, что тренирует дикцию. В сторис девушка опубликовала ускоренное видео своего занятия.

Ее навыки ценит и продюсер шоу — Илья Авербух: «Алина остается ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане».

Кто участники

Набор в этом году получился довольно интересным. Дмитрию Соловьеву вновь досталась в партнерши бывшая ведущая проекта «Дом-2» — после Ольги Бузовой олимпийский чемпион-2014 будет кататься с Ксенией Бородиной.

А Александр Энберт вновь пересечется со своей партнершей Натальей Забияко, но теперь уже в качестве соперников. В паре с Натальей будет выступать внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков, а Александру предстоит кататься с телеведущей Агатой Муцениеце.

Вновь мы увидим в проекте и олимпийскую чемпионку Сочи — на этот раз Аделину Сотникову. В пару ей достался рэпер Давид Манукян (Дава). Олимпийский чемпион Максим Маринин будет кататься с актрисой знаменитого сериала «Папины дочки» Дарьей Мельниковой.

Не менее интересно появление в проекте в роли участницы двукратной чемпионки мира одиночницы Евгении Медведевой. Пост о новом сезоне проекта сопровождается заголовком «Никакого конфликта между Загитовой и Медведевой нет, у каждой в проекте своя роль». Тем интереснее будет увидеть взаимодействие обеих фигуристок на льду. Партнером Евгении станет российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер Даня Милохин. Двукратная чемпионка мира и Европы уже поделилась роликом с их совместной тренировки.

Навыки друг друга партнеры уже оценили. Медведева верит в хоккейный опыт Милохина:

— Я начала изучать парное катание ради эксперимента. Илья Авербух предложил сыграть Китти в его шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом. Было ли страшно? Скорее нет, было интересно, это совсем другое катание. Своего партнера в «Ледниковом периоде» Даню Милохина мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс, — приводит сайт Первого канала слова Медведевой.

А Даня верит, что уже научился кататься не хуже партнерши.

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мерзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь — так это уронить девушку», — заявил Милохин.

Полный список участников и состав пар:



Екатерина Боброва/Макар Запорожский

Ксения Бородина/Дмитрий Соловьев

Татьяна Волосожар/Федор Федотов

Оксана Домнина/Кирилл Зайцев

Наталья Забияко/Никита Пресняков

Дарья Мельникова/Максим Маринин

Евгения Медведева/Даня Милохин

Агата Муцениеце/Александр Энберт

Аделина Сотникова/Давид Манукян

Анна Старшенбаум/Роман Костомаров

Янина Студилина/Виталий Новиков

Татьяна Тотьмянина/Иван Колесников

Яна Хохлова/Гела Месхи

Кто будет судить

Оценивать номера участников будет жюри, как и в прошлом году, во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Также в новом сезоне будет два постоянных члена жюри — Татьяна Навка и Максим Траньков. Еще двое будут меняться. Траньков отметил, что судить номера будет строго — даже те, в которых будет выступать его супруга Татьяна Волосожар. Поблажек от него не будет никому.

«В этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри, а мою супругу Татьяну Волосожар — среди участников. Заявляю сразу, что судить буду строго, но справедливо, и никаких поблажек от меня жена даже не ждет», — заявил Траньков.

Как будет проходить

Схема оценивания остается прежней. За каждый номер участники будут получать по две оценки по олдскульной шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Те, кто наберет наименьшее количество баллов, выбывают из соревнований.

Когда начало

Первый выпуск программы запланирован на субботу, 2 октября. Начало — в 17.30.