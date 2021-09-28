Разбираем расклады теневых сражений Игр в Пекине.

До Олимпиады-2022 в Пекине осталось меньше полугода. И пока фанаты томятся в нетерпении, а спортсмены тренируются в поте лица, Международный союз конькобежцев (ISU) готовит к главному старту четырехлетия незаметных, но оттого не менее значимых действующих лиц любых соревнований — судей. На днях прошло заседание ISU, где обсуждали вопросы работы арбитров на Олимпиаде в Китае, а главное — раздали мандаты странам на привлечение своих судей в панель. И сколько бы ни говорили о возросшем уровне объективности, фактор присутствия «своих» людей при вынесении оценок остается важнейшим при распределении медалей. Так какие незаметные интриги ожидают нас в феврале будущего года?

Максимальное представительство стран

Заседания судейской комиссии ISU проходят за закрытыми дверьми. Не факт, что от официальных источников ISU мы дождались бы даже сухого пресс-релиза, и итоги жеребьевки арбитров могли еще долго оставаться тайной. Но помог один из самых открытых для медиа судей ISU — голландец Йерун Принс. Он ведет небольшой блог о своей работе в Facebook. Там он и опубликовал итоги распределения судейских мандатов на Олимпиаду-2022. Судей выбирают путем слепой жеребьевки, правда с некоторыми оговорками. Так, в лотерее должны иметь право на участие все судьи из стран, спортсмены которых будут принимать участие в данной дисциплине. Также есть ограничение на общее количество судей из одной страны, правило ротации между видами и соревнованиями и несколько других допущений, направленных на справедливое представительство всех членов ISU.

На каждом выступлении с 2010 года должны присутствовать 9 судей, отвечающих за качество исполнения элементов (GOE), технический специалист, ассистент технического специалиста, технический контролер и рефери. Кроме случаев, когда это физически невозможно, каждый член судейской панели должен представлять разные федерации. Судей на крупных стартах, таких как Олимпиада и ЧМ, выбирают только из списка квалифицированных специалистов. Еще есть список технических контролеров, в чьи задачи входит определение элементов, исполненных спортсменом на льду, и их классификация. Именно техконтролер вводит в компьютер, например, четверной тулуп и указывает на нем недокрут, снижающий базовую оценку. Все, что могут сделать судьи, — это только определить, какую надбавку (или штраф) за качество исполнения прыжка заслужил фигурист.

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Важны отношения с арбитрами из стран фигурнокатательного третьего мира

ISU тщательно работает над тем, чтобы исключить разночтения и сделать правила прозрачными и понятными. Только пока получается так себе, и фигурное катание остается одним из самых субъективных видов спорта. Между собой арбитры не всегда соглашаются даже в количестве оборотов на одном прыжке, не говоря уже о баллах за качество исполнения или оценке за хореографию. И поэтому личная заинтересованность или симпатия к конкретному спортсмену не могут не влиять на восприятие проката конкретным арбитром. Так, в женском одиночном мандаты получили 13 стран — США, Канада, Россия, Чехия, Великобритания, Китай, Корея, Австрия, Бельгия, Финляндия, Азербайджан, Нидерланды и Эстония. Ключевой момент — не будет своего судьи у Японии, а значит, шансы Рики Кихиры и других девушек из Страны восходящего солнца помешать русскому пьедесталу немного уменьшаются. В то же время в борьбу точно включатся американки — их поддержат судьи Канады, Великобритании. За нас будет Азербайджан и, вероятно, некоторые европейские страны.

Помимо наличия арбитра-земляка, важно добиться расположения судей из других стран. Особенно тех, чьи спортсмены выступают в качестве массовки и за медали не будут бороться. Им не так важно, кому отдать свой голос, поэтому нередки не совсем законные договоренности. Порой очень сложные. К примеру, танцевальная школа Монреаля, где работают Патрис Лозон и Мари-Франс Дюбрей, активно вовлекает к себе в команду пары из стран третьего мира, причем на выгодных для них финансовых условиях. Тем самым Лозон с партнершей добиваются лояльности местных федераций, а значит — и их судей. Подобное есть и в России — иностранцев зовут к себе Нина Мозер и Александр Жулин.

Сложная ситуация в парах и мужской одиночке

В танцах роль судей вообще едва ли не решающая. К примеру, во многом именно нужный расклад в панели решил исход чемпионата Европы-2020. В Пекине ISU примерно в равной степени распределила мандаты в танцах — свои судьи будут у России, США, Канады, Франции и Италии. Поляки, испанцы, китайцы, литовцы, немцы, украинцы и японцы поддержат тех, кому им будет выгоднее в этот момент. Свои «агенты» будут как у Жулина, так и у Лозон с Франс-Дюбрей, так что битва между Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном должна пройти на паритетных условиях. За третье место шансы будут также у всех пар — и у итальянцев, и у канадцев, и у американцев. А вот шансы на две медали для России при подобном раскладе невелики, подобной дерзости панель постарается не допустить.

Как и в парном катании. Главное — там будут как наши судьи, так и китайцы. Именно между этими странами будет битва за золото, а вероятнее всего — за весь комплект разыгрываемых наград. Канадские и американские пары сильно деградировали за последние четыре года, а в Европе после завершения карьеры Алены Савченко полнейший штиль в этой дисциплине. Впрочем, в нашу пользу должны сыграть теплые отношения с судьями из Чехии, Венгрии, Германии, Италии и Австрии — фигуристам из этих стран наши тренеры часто помогают. Больше нет вопросов, для чего в России тянули бедовую пару Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе? За Китай, вероятно, будут североамериканцы и Япония — просто в оппозицию к нашему доминированию. Хуже всего расклад для команды Олимпийского комитета России в мужской одиночке. Нашего судью компьютер на жеребьевке не выбрал, а значит, шансы на бронзу теперь только математические. Нет и американского судьи, зато будет японец. Шанс для Юдзуру Ханю? Также представлены Корея, Канада, Франция, Эстония, Мексика, Китай, Латвия, Белоруссия (наша последняя надежда), Швеция, Чехия, Италия и Израиль.

Важность «своих» судей недавно доказала мама Турсынбаевой

Если вы до сих пор не верите в роль представительства судей от каждой страны, то вот вам последний яркий пример. Вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева недавно завершила карьеру, после чего ее мать Падишахан Султаналиева дала откровенное интервью «Матч ТВ». В беседе с корреспондентом телеканала Султаналиева заявила, что в свое время допустила огромную ошибку, выбрав спортивное гражданство Казахстана, а не России. ««Нам с мужем казалось, что ребенку это ускорит путь к главным стартам. Но как же я жалею о том решении! Мы не предвидели трудности выступления за страну, где нет фигурного катания, — призналась Падишахан. — Когда страну, которую ты представляешь, не ценят на мировой арене как фигурнокатательную... это ад. Ни своих судей, ни технических контролеров, вообще никакой закулисной поддержки». Естественно, подобные слова от матери одной из главных спортсменок страны открыли портал в преисподнюю, и сама Турсынбаева вскоре столкнулась с невероятной атакой хейтеров во всех соцсетях. Не помогли даже многочисленные извинения.

Впрочем, опустим вопросы этики подобных заявлений и посмотрим на их суть. Султаналиева жаловалась на отсутствие закулисной поддержки от судей для своей дочери и видела в этом одну из основных причин, по которым она осталась без медали Олимпийских игр. Значит, фактор арбитра-земляка до сих пор один из ключевых, и в этом плане мало что изменилось после выдающегося скандала на Олимпиаде 2022. Контроль за судьями должны были усилить после Пхенчхана-2018, где несколько рефери доводили свои оценки до анекдотичных значений. Тем не менее все закончилось отстранением нескольких людей, и, несмотря на обещания вице-президента ISU Александра Лакерника ввести строгую систему наказаний, до практики дело не дошло. Так что в Пекине нас снова ждут закулисные разборки, и даже возможные запреты на дальнейшую работу вряд ли кого-то остановят.